Noapte bună, CCA! La o săptămână după vizita lui Filip la Kiev, principalul post TV al oligarhului Plahotniuc difuzează un film propagandistic despre trecutul „fascist” al Ucrainei

Principalul post de televiziune din holdingul oligarhului Vladimir Plahotniuc face deschis propagangă, difuzând un documentar controversat despre războiul din estul Ucrainei şi despre „trecutul fascist” al ţării vecine.Este vorba despre documentarul produs de regizorul american Oliver Stone, „Ucraina în flăcări”, film lansat în noiembrie 2016 şi difuzat anume de presa Kremlinului. Filmul a stârnit critici vehemente pentru portretizarea unilaterală a evenimentelor de la Kiev. A existat şi o petiţie online, cu două zile înainte de prezentarea filmului în premieră, prin care se cerea ca prezentarea acestuia să fie interzisă pentru că ar fi o provocare şi pentru falsificarea faptelor.Postat pe Youtube şi proiectat la nivel naţional de televiziunea rusă RenTV pe 21 noiembrie 2016, filmul „Ucraina în flăcări” prezintă doar un unghi de vedere, portretizându-i pe fostul preşedinte demis Viktor Ianukovici, pe preşedintele rus, Vladimir Putin, şi pe Vitali Zaharcenko, cel care a servit ca ministrul de interne ucrainean sub Ianukovici. „Ucraina în flăcări” a fost făcut de o companie din Los Angeles, Another Way Productions, deşi sursa de finanţare a proiectului nu este foarte clară.„La o săptămână după vizita premierului Pavel Filip la Kiev, la postul de televiziune al şefului său de partid, Vlad Plahotniuc, în emisie un documentar propagandistic: Ucraina în foc, în regia lui Oliver Stone. Despre trecutul „fascist” al statului vecin şi actualul război din Estul Ucrainei, cauzat de actuala guvernare de la Kiev, cu susţinerea americanilor. Aşa consolidam relaţia cu vecinii, aşa clădim respectul şi încrederea reciprocă, prin lovituri sub centură. Ferească Dumnezeu...”, scrie jurnalistul Vasile Munteanu, care atenţionează autoritatea în audiovizual. „Aşteptăm reacţia CCA, ambasadei Ucrainei şi a SUA. Nu cred că se va lăsa fără urmări”, spune jurnalistul.