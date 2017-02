Jurnalist român: Alegerea lui Dodon - cea mai mare greşeală a lui Plahotniuc; Oligarhul a vrut să joace dublu şi să-şi conserve puterea, dar socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg

Alegerea lui Igor Dodon în funcţia de preşedinte al Republicii Moldova este poate cea mai mare greşeală politică pe care a făcut-o oligarhul Vladimir Plahotniuc şi guvernul său, atunci când au ales să joace la dublu. Despre aceasta scrie jurnalistul român Sebastian Rusu, expert colaborator al Asociaţiei Europene de Studii Geopolitice şi Strategice „Gheorghe I. Brătianu”.„Plahotniuc şi oamenii săi au preferat o formulă facilă de a-şi conserva puterea sub deviza: „guvernăm ruseşte, pe bani europeni”, dar socoteala de acasă nu mai corespunde cu cea din târg. Calculele politico-electorale ale găştii de politicieni strânse în jurul oligarhului Plahotniuc se dovedesc eronate în ceea ce priveşte polul de putere din jurul preşedintelui pro-rus Igor Dodon. Acesta, prin modul său de acţiune de la începutul mandatului, pare să fi scăpat de sub controlul oamenilor lui Plahotniuc şi este decis ca până la alegerile parlamentare din toamna lui 2018 să transforme radical Republica Moldova, după directivele primite de la Kremlin”, scrie Sebastian Rusu, într-un editorial publicat în Adevărul În acest sens, Dodon vrea cu orice preţ să ajungă în faza alegerilor anticipate, marşând cel mai probabil pe acutizarea crizei economice, de care se face vinovat guvernul impus de Plahotniuc, pentru a obţine o majoritate roşie în Parlamentul de la Chişinău, afirmă autorul articolului.„Fără un acord de împrumut cu FMI, guvernul condus de Pavel Filip este prins în menghina jocului de putere dintre Plahotniuc şi Dodon. (...) Mai are Plahotniuc forţa şi interesul să îl scoată din joc pe Igor Dodon? În momentul de faţă, ”oligarhul cel bun” se află în plin proces de repliere politică şi încearcă să pozeze într-o alternativă credibilă vis-a-vis de derapajele prietenului său Dodon. Plahotniuc nu este genul de politician care să forţeze mâna lui Dodon însă are în mânecă soluţia unei posibile suspendări dacă preşedintele RM va forţa constituţia statului moldav şi va trece peste Parlament şi Guvern în opţiunea sa pentru Rusia. Problema constă însă în soliditatea majorităţii din curtea oligarhului care ar putea trăda spre PSRM şi Maica Rusia”, se mai spune în articolul de pe Adevărul.