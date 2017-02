Ion Sturza, despre „experţii” de la Bucureşti plătiţi cu bani grei din solda „stăpânului”: Reveniţi în România, distorsionează grav realităţile din RM

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 20.02.2017 15:50

Fostul premier Ion Sturza afirmă că mai mulţi „experţi” de la Bucureşti sunt angajaţi şi plătiţi cu bani grei „din solda stăpânului”. Întorşi în România, aceştia distorsionează grav realităţile din Republica Moldova, adaugă omul de afaceri.



„De ceva ani încoace, la Chişinău printre barosani e o nouă veche modă – slugi străine. La munci fizice – filipineze, la cele „intelectuale” - „români”. Hoarde întregi de „experţi”, „consultanţi”, „sociologi”, „politologi”, „moderatori TV”, „editori” au trecut Prutul, fără să aibă multă carte, în schimb, cu reputaţie morală îndoielnică, anonimi notorii în Ţară. Unii chiar cu dosare urât mirositoare. Mercenari fiind, migrează de la un stăpân la altul, în speranţa unei solde mai bune. Şi da, sunt „remuneraţi” regeşte, ca să ducă o viaţă boemă plină de plăceri”, a comentat Ion Sturza pe contul său de Facebook.



„Adevărat, nu toţi au parte de recompense grase pentru „servicii”. Cei mai mărunţi, responsabili de scormolitul gunoiului şi mâncatul rahatului în non-Prime time (de dimineaţă), cum au venit cu pantalonii rupţi în cur, aşa şi umblă. Mai mult, „experţii”, reveniţi în România, fac „veritabile” tururi de opinie, distorsionând grav realităţile moldoveneşti. Fireşte, nu gratis, tot din solda stăpânului”, a adăugat omul de afaceri.



Fostul premier afirmă că Republica Moldova are nevoie ca din România să vină oameni de calitate.



„Mereu m-am mirat de ce basarabenii au „norocul” ca aşa „români” să treacă Prutul?! De ce autorităţile române, din nou şi din nou, îşi fac prieteni gen Iurii Ivanovici Roşca? România are o elită solidă în toate domeniile: business, cultură, sport, ştiinţă, educaţie etc. De ce ei nu trec Prutul? (…) Între cele două maluri ale Prutului, e nevoie acesta să fie trecut de oameni de calitate, aducători de investiţii, tehnologii, dar şi de valori. E nevoie să „înţesăm” Prutul cu gazoducte, poduri, linii electrice. Că poezie, voie bună şi flori avem din belşug”, conchide Ion Sturza.