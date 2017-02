​Platforma Demnitate şi Adevăr, invitată la Congresul Partidului Popular European; O delegaţie din trei membri ai PPDA va merge la reuniunea de la Malta

O delegaţie a Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr va participa la Congresul Partidului Popular European, la invitaţia EPP. Evenimentul se va desfăşura în Malta, în perioada 29-30 martie.



„Platforma Demnitate şi Adevăr va participa cu o delegaţie din trei membri. Probabil voi merge eu şi doi vicepreşedinţi. Vom decide, mai avem timp până atunci. Platforma DA este bine privită în Partidul Popular European. Aţi văzut şi declaraţiile preşedintelui Joseph Daul. Avem un sprijn bun în străinătate, am avut discuţii serioase în Parlamentul European”, a precizat liderul PPDA, Andrei Năstase, în cadrul emisiunii „Important”, la TVC21.



Mai mult, liderul Platformei DA a reiterat intenţia formaţiunii de a adera la marea familie EPP. „Noi am decis la Congresul Platformei Demnitate şi Adevăr din 5 februarie că vom pregăti tot setul de documente pentru a aplica şi a accede în Partidul Popular European, am discutat acest lucru şi la Bruxelles”, a precizat Andrei Năstase.



Amintim că, anterior, în presă s-a scris că doar Partidul Acţiune şi Solidaritate a fost invitat la reuniunea EPP.