Andrei Năstase: „Din păcate, Republica Moldova a fost lăsată singură în faţa unui regim criminal; Dacă cel puţin România reacţiona la învestirea nocturnă a Guvernului, astăzi în RM era altă situaţie”

Sursa: jurnal.md Foto: tvc21.md 17.02.2017 07:14

În Republica Moldova astăzi era cu totul altă situaţie dacă acum un an, când a fost învestit guvernul nocturn Filip-Plahotniuc, societatea civilă din RM ar fi avut măcar o mică parte din sprijinul care îi este acordat astăzi României de întreaga Europă, afirmă liderul mişcării protestatare, Andrei Năstase, preşedinte al Platformei Demnitate şi Adevăr.



„Trebuie să constatăm cu regret: din păcate, Republica Moldova, societarea din RM, a fost lăsată singură pe 20 ianuarie 2016, precum şi pe tot parcursul anului 2015. Societatea civilă din RM nu a avut sprijinul pe care îl are astăzi societatea civilă astăzi în România. Este marele meu regret, pentru că dacă atunci măcar România ar fi reacţionat aşa cum a reacţionat acum întreaga Europă la derapajele din România, astăzi am fi avut o cu totul altă situaţie. Şi poate că mijloacele pe care le-a aplicat Plahotniuc pe 20 ianuarie 2016 n-ar fi fost aplicate de către Dragnea la Bucureşti. Societatea RM a fost lăsată singură în faţa unui regim criminal care era evident că se întăreşte şi se duce spre dictatură. Dar, din păcate, n-au reacţionat nici vecinii noştri mai apropiaţi, nici mai îndepărtaţi”, a menţionat liderul PPDA, în cadrul emisiunii „Important”, de la TVC21.



Cât despre ajutorul financiar oferit de România, în ciuda lipsei reformelor, neinvestigării jafului din sistemul bancar şi alte „merite” ale guvernării controlate de oligarhul Plahotniuc, Andrei Năstase a declarat: „Toţi banii din exterior ar fi putut fi folosiţi pentru creşterea locurilor de muncă, a nivelului de trai, însă, din păcate, aceasta este o susţinere pentru supravieţuire, nu pentru dezvoltare”.



Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr s-a referit şi la creşterea vârstei de pensionare, în condiţiile unor pensii mizere şi a sărăciei lucii în care trăiesc majoritatea pensionarilor din RM. „Este cinic să te preocupi de mărirea cenzului de pensionare în condiţiile în care sunt zeci de mii de oameni care primesc pensii sub limita minimului de existenţă! Cum se cheamă asta? - Genocid social”, a spus Andrei Năstase.



Referitor la iniţiativa de anulare a legii prin care paguba jafului bancar a fost transformată în datorie publică şi pusă pe umerii oamenilor, liderul PPDA a declarat că şeful statului trebuie să meargă până la capăt pentru a obţine anularea legii, asta dacă într-adevăr urmăreşte asta şi nu doar mimează nişte acţiuni promise în campanie.



„În cazul în care guvernarea nu va da curs acestei iniţiative de anulare a legii, iar Dodon nu va merge mai departe cu un referendum pe care i-l oferă Constituţia, vom face presiune până la capăt ca acest lucru să se realizeze. Dacă nu se va realiza anul acesta, nu anul viitor, atunci se va realiza atunci când Platforma Demnitate şi Adevăr va veni în Parlament şi va anula această lege, pentru că există alte pârghii de recuperare a banilor furaţi, întâi de toate de la hoţi - prin anchetarea acestora, prin urmărirea lor penală sau confiscarea extinsă”, a punctat Andrei Năstase.