„Între Dodon şi actuala guvernare se întrezăreşte un păienjeniş de interese care converg în jurul unui obiectiv comun: cum să împarţi puterea şi avuţia ţării”

Igor Dodon a ajutat actuala guvernare să obţină o resursă financiară preţioasă în perspectiva alegerilor parlamentare. Astfel comentează publicistul Vitalie Ciobanu numirea lui Vasile Botnari, un om din anturajul oligarhului Vladimir Plahotniuc, în funcţia de director Moldovagaz.„Presa a scris despre faptul că PD şi Plahotniuc au obţinut, prin înţelegeri de culise, bănoasa, profitabila funcţie de director al companiei Moldova-Gaz. Prieten cu Miller, şeful Gazpromului, Dodon spune că n-a putut interveni, că nu e de competenţa sa numirea de persoane. În acest caz el ţine să demonstreze că îşi respectă atribuţiile, doar că îşi face ferfeniţă poza de justiţiar: socialistul declară că vrea să scoată miliardul furat de pe urmele populaţiei, dar acceptă să aburce în spatele moldovenilor o altă datorie, mai mare: cele circa şase miliarde de dolari la gazele neplătite de regimul separatist de la Tiraspol. O face în baza unui târg pe care l-a încheiat cu Plahotniuc – afirmă politicienii din opoziţie şi unii lideri de opinie. Dacă aceste informaţii se confirmă, vom putea spune că, ajutată de oponentul său politic să-şi adjudece compania Moldova-Gaz, actuala guvernare a dobândit o resursă financiară preţioasă în perspectiva alegerilor parlamentare”, a menţionat comentatorul politic”, afirmă Vitalie Ciobanu într-un editorial publicat de Europa Liberă În context, expertul s-a referit şi la planurile PD privind schimbarea sistemului sistemului electoral, dar şi la reacţia pală a lui Igor Dodon în acest context.„O altă chestiune dezbătută insistent în media este schimbarea previzibilă a sistemului electoral, în care PD şi cei din arcul guvernamental, aflaţi, conform sondajelor, sub pragul de trecere în parlament, încearcă să-şi conserve puterea prin promovarea unor baroni locali, pe care să-i finanţeze şi arondeze post-factum, după alegeri. Chiar dacă mai exprimă dubii cu privire la utilitatea votului mixt, Dodon – am văzut – se arată infinit mai intransigent când vine vorba de deschiderea biroului de informare NATO la Chişinău. Or, mizele sunt flagrant disproporţionate. De o parte, avem doi-trei civili într-o misiune civilă care să prospecteze eliminarea substanţelor toxice şi curăţarea de mine antipersonal teritoriul Republicii Moldova, de cealaltă parte se află chiar democraţia compromisă prin cumpărarea cu bucata a parlamentarilor aleşi în circumscripţii uninominale”, a menţionat Vitalie Ciobanu.„Oricât ar pretinde contrariul, între preşedintele ales cu cântec şi actuala guvernare se întrezăreşte un păienjeniş de interese care converg până la urmă în jurul unui obiectiv comun: cum să împarţi pragmatic, cu beneficii reciproce, puterea şi avuţia ţării. Disputa lor ideologică şi imposibilul „cadril în trei” între Moldova, Rusia şi Uniunea Europeană, inventat de Dodon, sunt efecte pentru galerie, artificii pentru aburirea unui popor pe care nimeni nu-l invită la dialog”, conchide publicistul.