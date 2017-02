Vladimir Socor, despre dedesubturile relaţiei Dodon-Plahotniuc şi încercările oligarhului de a obţine acces la Moscova

Între preşedintele Igor Dodon şi oligarhul Vladimir Plahotniuc, care controlează majoritatea parlamentară şi care l-a ajutat pe Dodon să devină preşedinte, există o înţelegere cu privire la vectorul politicii externe a Republicii Moldova. Opinia este împărtăşită şi de analistul politic Vladimir Socor, de la Fundaţia Jamestown.„Cu siguranţă că există o oarecare înţelegere între Plahotniuc şi Dodon. În primul rând, este clar că Plahotniuc l-a făcut pe Dodon preşedinte. Toată maşinăria propagandistică a lui Plahotniuc a lucrat pentru Dodon şi acesta îşi datorează poziţia de preşedinte sprijinului domnului Plahotniuc. Domnul Plahotniuc ar dori să obţină acces la Moscova, ca orice lider moldovean. El nu este certat cu Moscova, dar nu are acces. Şi eu cred că există un interes din partea lui Plahotniuc să obţină acces la Moscova prin intermediul lui Dodon, care are această datorie faţă de Plahotniuc”, a declarat Vladimir Socor, pentru Europa Liberă Interesul celor doi este să fure ţara, dar nu să facă reforme, a mai spus analistul.„Cei care conduc Republica Moldova nu au interesul să aplice reformele. Deoarece aplicarea reformelor, în primul rând, în justiţie, în Procuratură, în sistemul financiar nu ar mai da posibilitate actualei guvernări să jefuiască statul. Şi când vorbesc de jefuirea statului, nu mă refer la persoane concrete din cadrul guvernului, mă refer la sistem, la piramida instituită de domnul Plahotniuc, cu persoana dânsului la vârf, această piramidă, această verticală a puterii care stoarce fluxurile financiare ale statului, trăieşte pe seama lor”, a spus Vladimir Socor.Expertul a făcut referire şi la Acordul de Asociere, despre care Igor Dodon a spus în repetate rânduri că ar dori să fie anulat.„Eu nu am crezut niciodată în intenţia lui Igor Dodon de a încerca să anuleze sau să revoce Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Aceasta nu este nici interesul Moscovei. Interesul Moscovei este de a menţine o situaţie ambiguă şi, eventual, de a renegocia acordul dintre Moldova şi UE în trei, cu includerea Rusiei în renegocieri. Acesta este scopul real. Ideea de a anula acordul cred că a fost oferită de domnul Dodon unei părţi mai radicale a propriilor săi alegători. Dar am văzut, cu ocazia vizitei la Bruxelles, ceea ce era cu totul de aşteptat, că Uniunea Europeană va răspunde, că Acordul de Asociere cu RM este o chestiune pur bilaterală, în care nu este loc pentru o a treia parte, în persoana Rusiei. Şi acest lucru era de prevăzut. Eu presupun că şi domnul Dodon se aştepta la un asemenea răspuns. Dânsul se va întoarce către propriii săi alegători în Republica Moldova şi le va spune: Vedeţi, eu am încercat, dar Uniunea Europeană nu ne-a dat voie”, a mai declarat Socor.„Domnul Dodon s-a întors de la Moscova cu mâinile goale, nu a primit nimic. Moscova vrea să negocieze cu guvernarea reală. Din păcate, guvernarea reală este cea care există, iar Moscova nu va acorda nici guvernării reale asemenea concesii de la început, dar va intra în tocmeli cu actuala guvernare. Îi va oferi concesii cu ţârâita în privinţa redeschiderii pieţei ruseşti pentru un număr limitat de produse moldoveneşti, în privinţa începerii unor negocieri despre gastarbaiteri, dar fără finalitate. Moscova va intra în acest proces de negocieri cu actuala guvernare, încercând să obţină, la rândul ei, concesii din partea guvernării. Domnul Dodon nu are ce să dea în schimb Moscovei. Actualei guvernări Moscova îi va cere să dea ceva în schimb. Iată de ce domnul Rogozin şi alte oficialităţi ruseşti vor veni la Chişinău ca să negocieze cu guvernarea, nu cu domnul Dodon. Iar domnul Plahotniuc va spera şi dânsul să utilizeze asemenea negocieri reale sau aparente, pentru a obţine acces la Moscova”, a conchis analistul politic de la Jamestown.