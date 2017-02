Opt ani în serviciul Consiliului municipal Chişinău: Vila fabuloasă a secretarului CMC Valeriu Didencu şi averea impresionantă a acestuia

Valeriu Didencu a lucrat toată viaţa ca funcţionar în administraţia publică locală, iar din ianuarie 2008 este secretar al Consiliului Municipal Chişinău. Deşi a fost a remunerat cu un salariu, caracteristic pentru bugetari, Valeriu Didencu este proprietarul unui imobil de lux şi a unei vile în Chişinău, dar şi a unui apartament. Se pare că secretarul CMC a profitat de fiecare dată de funcţia pe care o deţine, atunci când a avut nevoie să-şi satisfacă interesele sale şi a celor două fiice, scrie Crime Moldova Secretarul Consiliului Municipal Chişinău, Valeriu Didencu, locuieşte într-o vilă somptuoasă, cu 4 nivele, pe Dealul Schinoasei din Chişinău.Potrivit datelor cadastrale, imobilul a fost procurat în august 2009, aproximativ la un an şi jumătate după ce Didencu a preluat fotoliul de secretar al CMC. Se pare că soţii Didencu au continuat construcţia imobilului, iar în decembrie 2011, acesta a fost dat în exploatare.În Registrul cadastral este indicat că vila are o suprafaţă de puţin peste 150 de metri pătraţi, iar potrivit declaraţiei de avere a lui Didencu, imobilul este de 181,3 m.p. În realitate, vila pare să aibă cel puţin 300 de metri pătraţi. Imobilul este estimat la preţul de 1,5 milioane de lei, adică puţin peste 71 de mii de euro. În regiunea dată, o casă veche, gata să se surpe, cu suprafaţa de 56 de metri pătraţi, se vinde cu 60 de mii de euro.Experţii imobiliari estimează imobilul de lux al secretarului CMC la cel puţin 350 de mii de euro. În 2009, anul în care au procurat vila, soţii Didencu au luat un credit de 100 de mii de euro, pe care urmează să îl restituie până în 2019.În registrul bunurilor imobiliare este indicat că suprafaţa terenului, pe care se află imobilul de lux al familiei Didencu, este de 0.0605 ha. Funcţionarul de la Primărie s-a extins însă, pe o suprafaţă dublă, îngrădind terenul, care, de fapt, se află în proprietate publică.Valeriu Didencu a declarat anterior pentru Ziarul Naţional că a cumpărat casa de la bancă cu 1,5 milioane de lei, iar banii i-ar fi luat cu împrumutat de la o rudă de-a soţiei, care are o afacere în Rusia.Valeriu Didencu deţine în extravilanul oraşului Ialoveni de lângă Chişinău, un lot cu suprafaţa de 0.1054 ha, pe care are construită o casă de vacanţă cu suprafaţa de 159 metri pătraţi.Construcţia nu este la fel de luxoasă, ca şi imobilul de la Schinoasa, însă în regiunea respectivă un teren de 6 ari se vinde cu 29 de mii de euro.Imobilul respectiv nu este indicat de către Didencu în Declaraţia cu privire la venituri şi proprietate.În vara anului 2011, Valeriu Didencu ajunge în dizgraţia primarului Dorin Chirtoacă, care solicită demiterea acestuia. Potrivit primarului, Didencu ar fi facilitat trecerea unui lot de teren de 6 ari din comuna Stăuceni, suburbie a Capitalei, în proprietatea Dianei Danilişin, care este fiica lui Didencu.Schema a fost una simplă. Diana îşi retrage viza de reşedinţă din Ialoveni şi se mută cu traiul la familia din Stăuceni, pe strada Nucarilor 38, unde îşi perfectează viza de reşedinţă. La doar două luni după ce se mută în Ialoveni, fiica lui Didencu primeşte un lot pentru construcţii de 6 ari, iar CMC aprobă în scurt timp decizia Consiliului local din Stăuceni.Până la urmă, edilul Chişinăului a rămas doar cu ameninţările.Scandalul cu terenul de la Stăuceni pare să nu fie unicul, când Valeriu Didencu încalcă legea de dragul fiicelor sale. În toamna anului 2014, secretarul CMC facilitează darea în locaţiune a unei suprafeţe de 10 metri pătraţi pe bulevardul Moscovei 14 din Chişinău, fiicelor sale Diana şi Evelina. Potrivit deciziei CMC din 13 noiembrie 2014, încăperea a fost oferită în locaţiune pentru amplasarea unui depozit, pentru care sunt prevăzute cele mai mici tarife de locaţiune.În ultima declaraţie cu privire la venituri şi proprietăţi, pentru anul 2015, Valeriu Didencu declară 3 terenuri agricole, vila de la Schinoasa, un apartament cu suprafaţa de aproape 95 de metri pătraţi din sectorul Botanica, procurat în 2008, şi un garaj în apropiere, procurat în 2012.Secretarul CMC susţine că în 2015 a avut venituri din salariu, care au constituit în jur de 15 mii de lei pe lună şi un venit de 2126 de lei de la o firmă agricolă, căreia i-a dat în arendă cotele de pământ moştenite de la părinţi.Aceleaşi proprietăţi le declară şi Valentina Didencu, care din martie 2012 ocupă funcţia de consultant principal în cadrul secretariatului Parlamentului. Valentina Didencu, la fel ca şi soţul ei, declară că trăieşte doar din salariu, care în 2015 a constituit 108 880 de lei.