Expert de la Bucureşti, despre similitudinile dintre Plahotniuc şi Dragnea: Ambii se opun independenţei justiţiei şi ambii se adresează societăţii doar prin intermediul televiziunilor „de casă”

Între liderul PD, oligarhul Vladimir Plahotniuc, şi liderul PSD din România, Liviu Dragnea, precum şi între cele două partide înfrăţite pe care le conduc, există foarte multe similitudini.Deşi se pot lăuda cu scoruri mari obţinute de partidele pe care le conduc la alegerile parlamentare din ţările lor, ambii se află la coada clasamentului încrederii din partea populaţiei. Totodată, ambele partide care au făcut guvernele ţărilor lor dau toate semnele posibile că se opun independenţei justiţiei. Similitudinile sunt menţionate de expertul politic român Radu Popescu, fost consultant politic la Chişinău.Într-un editorial publicat în Ziarul de Iaşi , Radu Popescu atenţionează că atât Liviu Dragnea, cât şi Vladimir Plahotniuc, preferă să se adreseze societăţii doar prin intermediul televiziunilor „de casă”, aceleaşi care au manipulat şi continuă să manipuleze privitor la natura protestelor din stradă - Antena3 şi RTV în România, versus holdingul lui Plahotniuc - Publika+Prime+Canal2+Canal3.„După ce manevra de a deveni premier al Republicii Moldova îi este dejucată de către preşedintele Timofti, oligarhul Plahotniuc schimbă tactica şi, la sfârşitul lui ianuarie 2016, îşi moşeşte un guvern aşa-zis „european” sub directa sa oblăduire. Aproape de miezul nopţii, pe furiş, membrii cabinetului Filip (marioneta păpuşarului Plahotniuc) depuneau jurământul în faţa Preşedintelui Timofti fără ca presa să fie informată despre acest lucru. Indignarea societăţii capătă aspecte violente, sute de oameni protestând în faţa Parlamentului, iar presa din România alocă spaţii ample protestelor de peste Prut de atunci. După ce tentativa de a ajunge premier al României îi este zădărnicită ca urmare a condamnării penale definitive pentru frauda de la referendumul din 2012, Liviu Dragnea (prin marionetele din guvernul României) încearcă să îşi pregătească terenul pentru accederea la una dintre principalele funcţii din Stat prin publicarea unei Ordonanţe de Urgenţă care să îi albească trecutul”, scrie Radu Popescu.La fel ca şi la Chişinău, mizând pe apatia societăţii, acest lucru se petrece tot în miez de noapte, hoţeşte. În Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara şi Sibiu oamenii sar ca arşi în faţa acestui abuz şi, începând din acel miez de noapte, protestează zilnic contra încălcării grosolane a statului de drept. Încetul cu încetul protestele cuprind toată România, mai mult de 60 de oraşe fiind în prezent în stradă protestând împotriva tentativei de schimbare a regulilor în interesul direct al unor oameni certaţi cu justiţia. Sutele de mii de oameni care scandează în stradă în România au atras atenţia presei din toată lumea, de la BBC şi CNN, până la posturi de televiziune din Japonia şi Australia, mai puţin însă a presei de sub aripa oligarhului Plahotniuc, care ignoră cu desăvârşire ceea ce se întâmplă în România.„Dacă în urma uriaşelor proteste din România oricine care ţine la această ţară şi la valorile sale, începând cu Comisia Europeană şi până la Departamentul de Stat al SUA, a luat atitudine, manifestând o vizibilă îngrijorare şi preocupare faţă de tentativa guvernului Dragnea - Grindeanu de subjugare a Justiţiei, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre reacţiile oficiale venite dinspre Republica Moldova. Întâmplător sau nu, nici Guvernul, nici Parlamentul Republicii Moldova (ambele instituţii „pro-europene” aflate sub influenţa oligarhului Plahotniuc) nu şi-au exprimat vreun punct de vedere referitor la ceea ce se petrece la noi în aceste zile. Singurul personaj din anturajul oligarhului Plahotniuc care şi-a exprimat poziţia faţă de protestele contra corupţiei din România este Dumitru Diacov (fostul corespondent la Bucureşti al ITAR-TASS în perioada Revoluţiei din 1989, actualul preşedinte de onoare al Partidului Democrat condus de către oligarhul moldovean) care a concluzionat, privind posturile TV din România, că „(…) asta nu este luptă anticorupţie, este o bătălie cumplită pentru putere! E greu de spus cine va câştiga, precis că va pierde România”, mai punctează expertul de la Bucureşti.Cunoscutul jurnalist Vitalie Călugăreanu constata recent, într-un editorial pe Deutsche Welle, că moldovenii care nu au acces la internet nu ştiu nimic despre protestele din România. „Posturile TV aservite guvernării oligarhice de la Chişinău, singurele cu acoperire naţională, ignoră subiectul pentru a nu încuraja spiritul protestatar în Republica Moldova”, scria jurnalistul.„În Republica Moldova, pe vremea comuniştilor, citarea îndemnului „Ostaşi, vă ordon, treceţi Prutul!” putea fi considerată cu uşurinţă un delict major. Astăzi, la Chişinău, temerea lui Plahotniuc şi a sistemului său oligarhic este să nu se audă scandarea „DNA, treceţi Prutul!”. Tocmai de aceea, conform aceluiaşi respectat jurnalist basarabean, Vitalie Călugăreanu, „dopurile mediatice” vor fi puse cu orice preţ în urechile basarabenilor pentru ca aceştia să nu audă lozincile protestatarilor de la Bucureşti. Ceea ce nu poate stăpâni Plahotniuc, la fel ca şi Voronin, este internetul. „Ghinion!”, vorba cuiva care a câştigat alegerile împotriva unui alt sistem corupt cu ajutorul reţelelor de socializare”, conchide Radu Popescu.