Directorul executiv al OCCRP: „Republica Moldova - un loc de joacă pentru corupţi, un stat vulnerabil, prins la mijlocul unor interese financiare imense”

Declaraţia îi aparţine jurnalistului Radu Paul, specializat în investigaţii transfrontaliere, şi directorul executiv al Proiectului de relatări despre criminalitatea organizată şi corupţie (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP) şi membru al Consorţiului Internaţional al Ziariştilor de Investigaţie (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ).„RM este un stat foarte vulnerabil, prins la mijlocul unor interese financiare imense, cu o capacitate foarte mică de reacţie, când e vorba despre agenţiile guvernamentale, care ar trebui să contracareze de la spălare de bani la trafic de tot felul. Din păcate, Moldova, fiind atât de mică şi fiind prinsă între atâtea interese, este un teritoriu, un fel de loc de joacă pentru corupţi. Şi nu doar pentru corupţi din Republica Moldova, ci şi din afara graniţelor. Vorbesc inclusiv de corupţia care vine din România, dar, evident, foarte multă din Ucraina, din Rusia, din alte ţări din regiune. Moldova trebuie, practic, să-şi întărească statul, să-şi întărească agenţiile care pot să lupte împotriva crimei organizate, în primul rând, fiindcă aceasta este o problemă mare-mare în Republica Moldova. Dar şi să mărească puţin colaborarea, cooperarea cu alte ţări, când vine vorba de combaterea criminalităţii transfrontaliere. Fiindcă partea cea mai mare din criminalitatea care are loc în Republica Moldova se revarsă în afara graniţelor”, a declarat expertul, într-un interviu pentru Europa Liberă Referindu-se la investigaţiile realizate de RISE Moldova, RISE România şi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), care au scris de la cazuri de corupţie care îl implică, de pildă, pe preşedintele ucrainean Poroşenko şi care are şi dânsul legături cu Republica Moldova, până la corupţie care implică politicieni locali din Republica Moldova, Radu Paul a declarat:„Am făcut numeroase investigaţii în care am arătat intersecţiile dintre politică, crimă organizată, media. Din păcate, multe organizaţii de media, televiziuni, ziare, radiouri sunt legate ombilical de persoane care au activităţi necurate, să spunem aşa, ilegale. Şi, ca în România, nu e vorba de o parte sau de alta a spectrului politic, e vorba de o alianţă criminală care merge peste tot. Şi e ca un râu din acela subteran, care trage totul după el şi nu e foarte vizibil, însă afectează buzunarele tuturor, de la furtul unui miliard până la spălarea a 20 de miliarde şi mult, mult mai mult, de fapt.”