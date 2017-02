Expert de la Bucureşti: „Asistăm la un conflict mimat între Dodon şi Plahotniuc; Ambii ştiu foarte bine ce vrea celălalt, dar joacă teatru de păpuşi pe care nu-l crede nimeni”

Preşedintele Igor Dodon şi oligarhul Vladimir Plahotniuc, care controlează majoritatea parlamentară, joacă o piesă de teatru de păpuşi, încercând să pretindă că s-ar afla într-un conflict. În realitate, lucrurile stau exact invers, cei doi având şi înţelegeri, şi momente de improvizaţie, însă cert este că ambii sunt conştienţi de interesele celuilalt şi ţin cont de ele.Opinia este împărtăşită pe larg de liderii de opinie şi de aceeaşi părere este şi directorul Expert-Forum de la Bucureşti, Sorin Ioniţă, care a fost întrebat, într-un interviu pentru Europa Liberă , cum vede relaţia dintre Dodon şi Plahotniuc.„O văd ca pe una de teatru de păpuşi, joacă o piesă în momentul acesta. Nu ştiu dacă neapărat s-au pus de acord şi au scris-o şi pe următorii patru ani au scenariul scris. Nu cred că e aşa. Pentru că e ca la tangou, poţi să şi improvizezi în timp ce dansezi. Adică, improvizaţia nu e exclusă. Dar oamenii ştiu foarte bine ce vrea fiecare şi se dau unul după celălalt. Mie nu mi se pare un conflict real între ei. Şi dacă văd eu aceasta din afara Moldovei, cred că moldovenii ştiu foarte clar. Eu nu înţeleg ce sens are să pretindă lucrurile acestea, pe care nu le crede nimeni, niciun copil de şcoală din Moldova, că ei ar fi în vreun conflict oarecare”, a declarat Sorin Ioniţă.Joc de păpuşi fac toţi guvernanţii de la Chişinău, care dau vina unii pe alţii pentru a fugi de propriile responsabilităţi, mai spune expertul de la Bucureşti.„Acesta e un joc de păpuşele, doi ani vor petrece, dând vina unii pe alţii, până la următoarele alegeri, mai puţin de doi ani. Am impresia că acesta va fi jocul: „Nu mă lasă acela. Nu mă lasă celălalt”. Şi cum adică nu te lasă? Funcţiile sunt destul de bine definite în Moldova, se ştie ce face unul, se ştie ce face altul. Cu ce i-a blocat Dodon pe aceştia? Şi cu ce l-au blocat aceştilalţi pe Dodon? Să-şi facă fiecare treaba lui şi trageţi-i la răspundere pe fiecare pentru ce are în ogradă”, a declarat Sorin Ioniţă.Expertul s-a referit şi la situaţia cu Acordul de Asociere, în contextul în care Igor Dodon a declarat în repetate rânduri că îşi doreşte anularea acestuia.„Acum vine Dodon şi dă totul la întors. Nu poate să dea la întors, el o dă numai pe gură, el nu poate opri Acordul de Asociere. Dacă Moldova o va lua în altă direcţie, se va face cu ştirea şi cu voinţa guvernului şi a lui Plahotniuc. Nu Dodon singur pleacă în partea cealaltă, vor pleca cu toţii, dacă este. Sperăm să nu se întâmple. Deci oamenii trebuie ţinuţi responsabili pentru această chestie”, a punctat expertul.