Doi deputaţi români condamnă gravele încălcări ale libertăţii presei din RM: „Jurnaliştii sunt hărţuiţi, iar Plahotniuc a instituit monopol”; PSD-iştii au refuzat să susţină declaraţia

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 01.02.2017 14:32

Audiovizualul din Republica Moldova este hiperoligarhizat, pe piaţă existând un monopol instituit de oligarhul Vladimir Plahotniuc, iar populaţia mai este supusă, pe lângă un proces de dezinformare locală, şi unuia de propagandă rusească.. Este declaraţia semnată de deputaţii români Constantin Codreanu (Grup PMP) şi Matei-Adrian Dobrovie (Grup USR), care condamnă gravele încălcări ale libertăţii presei din Republica Moldova.



„Jurnaliştii de la Centrul de Investigaţii Jurnalistice şi Ziarul de Gardă din Republica Moldova sunt insultaţi şi hărţuiţi de autorităţi pentru că îndrăznesc să scrie despre averile nejustificate ale unor demnitari şi funcţionari publici. Sub pretextul secretului datelor personale, jurnaliştilor de investigaţie li se refuză accesul la informaţii, sunt citaţi la poliţie şi procuratură pentru declaraţii şi audieri. Cel mai alarmant caz este cel al jurnalistei Mariana Raţă de la Centrul pentru Investigaţii Jurnalistice, care a fost audiată la Procuratură, în cadrul unui proces penal, deschis pe baza cererii fostului comisar al municipiului Chişinău, Vladimir Botnari.



România şi UE trebuie să încurajeze presa independentă şi să adreseze autorităţilor de la Chişinău solicitări ferme de oprire a hărţuirii acesteia.

România trebuie să investească în organisme de presă în limba română, credibile şi independente, în Republica Moldova. Proiectul Consiliul Consultativ Mass-Media România - Republica Moldova, o iniţiativă a Departamentului pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, trebuie continuat, pentru a realiza un cadru instituţional pentru spaţiul informaţional comun”, se spune în declaraţie.



Deputatul Matei Dobrovie, care este autorul declaraţiei, spune că le-a propus tuturor membrilor Comisiei pentru românii din afara graniţelor să o semneze şi că deputaţii PSD au refuzat să condamne atacurile la libertatea presei din RM.



„În şedinţa din 31 ianuarie a Comisiei pentru românii din afara graniţelor, deputaţii PSD au arătat că sunt la fel de „preocupaţi” de funcţionarea statului de drept în RM, ca şi în România. Am propus colegilor din Comisie semnarea unei declaraţii comune prin care să condamnăm presiunile exercitate de autorităţile şi politicienii din R. Moldova asupra jurnaliştilor de investigaţii de la Ziarul de Gardă şi Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIJ). Am prezentat deputaţilor cazurile mai multor jurnalişti care au fost ţinta intimidărilor sau limbajului agresiv. Am atras atenţia, în mod special asupra cazului Marianei Raţă. De asemenea, am subliniat faptul că cele două instituţii de presă nu sunt finanţate de persoane asupra cărora planează suspiciuni de corupţie sau partizanat politic, că îşi asigură resursele prin aplicaţii la competiţii pentru granturi, organizate de ambasade ale unor state UE, USAID, DPPRP. Declaraţii similare au fost semnate de organizaţii importante ale societăţii civile din RM. Am menţionat că ambasada SUA de la Chişinău a atras atenţia asupra faptului că jurnaliştii de investigaţie au un rol important în dezvăluirea faptelor de corupţie ale oficialilor. Am amintit şi alte cazuri ale unor jurnalişti ţinte ale tentativelor de intimidare: Cornelia Cozonac, Victoria Dodon, Mariana Colun, Alina Radu”, explică Matei Dobrovie.



Deputaţii PSD însă au refuzat semnarea declaraţiei invocând motive, care nu aveau nicio legătură cu subiectul, afirmă parlamentarul USR.



„De ce ar trebui să intrăm noi în conflict cu autorităţile din R. Moldova?”. „Şi ce dacă a fost depusă o plângere penală împotriva unei jurnaliste?”. „Şi eu pot să depun o plângere dacă cineva scrie ceva greşit despre mine!”. „De ce ne interesează pe noi cazuri particulare?”. „Pe noi nu ne interesează dacă respectiva jurnalistă nu a depus o cerere oficială la Cameră”. „Dacă nu ne-a trimis documente de la procuratură”. „Şi ce dacă le-a atras atenţia ambasada SUA… Pe mine mă deranjează când ambasada SUA ne spune nouă, în România că avem probleme”, au fost motivele invocate de PSD-işti.



„Deşi le-am propus domnilor deputaţi încă de vineri semnarea declaraţiei menţionate, majoritatea nu au consultat textul trimis pe mail şi referinţele care justificau un asemenea demers, nefiind nici măcar în temă cu subiectele aflate pe ordinea de zi. În final, declaraţia a fost semnată doar de depuaţii Matei Dobrovie şi Constantin Codreanu, vicepreşedinte şi, respectiv, preşedinte al Comisiei”, a precizat deputatul Dobrovie.