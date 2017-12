VIDEO

Noi detalii despre vânătoarea la care a participat Dodon: „A fost un braconaj, iar şeful statului a folosit maşinile de serviciu în scop personal”

Sursa: jurnal.md Foto: captură 27.12.2017 19:26

Vânătoarea de la Răscăieţi, Ştefan Vodă, la care a participat preşedintele Igor Dodon, a fost de fapt un braconaj, iar şeful statului a folosit maşinile de serviciu în scop personal. Declaraţiile au fost făcute la emisiunea „60 de minute” de către realizatorul acesteia, Vasile Năstase, care a dezvăluit mai multe detalii despre controversatul eveniment.



„Acesta este modul în care Igor Dodon înţelege să-şi exercite funcţia de preşedinte”, a comentat invitatul talk-show-ului, Stanislav Pavlovschi.

Realizatorul emisiunii "60 de minute" a spus că a obţinut detaliile de la oameni care au participat la vânătoarea de la Răscăieţi. Totodată, Vasile Năstase a făcut trimitere la mai multe prevederi legale care arată că partida la care a participat Dodon şi amicii săi a fost de fapt un braconaj.



„Primul lucru este că Dodon a practicat la această vânătoare un obiect interzis şi de legislaţia României şi de legislaţia Republicii Moldova. Este vorba despre o armă numită arbaletă. Deci, este o armă modernă. Nu este arbaleta aia din antichitate sau din feudalism. Noi vorbim acum de o armă foarte puternică care are binoclu. Practic ea poate fi folosită numai pentru sport”, a declarat Vasile Năstase.



Vasile Năstase a mai spus că prezenţa copiilor, care i-au servit la masă pe amicii lui Dodon în cadrul acelui eveniment, este un lucru foarte grav şi periculos, ţinând cont de utilizarea armelor la vânătoare. În afară de asta, şeful statului ar fi folosit maşinile de serviciu în interes personal.



„În afară de aceasta, am aflat că la acest braconaj - pentru că folosirea arbaletei înseamnă de fapt braconaj - Dodon a plecat acolo cu maşinile de serviciu pe care le-a lăsat undeva în afara pădurii pentru că ploua, era o zi mai dificilă şi la locul faptei el a ajuns cu o maşină de marca Niva, împreună cu vreo patru sau cinci bodyguarzi de-ai lui. Şi aici vorbim de maşinile de serviciu care sunt plătite tot de noi şi într-o zi de duminică n-avea ce căuta Dodon cu girofaruri şi cu chestii de felul acesta la un astfel de eveniment personal”, a adăugat Vasile Năstase.



Iar în opinia vicepreşedintelui Platformei Demnitate şi Adevăr şi fostului judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului Stanislav Pavlovschi, acesta este modul în care Igor Dodon înţelege să-şi exercite funcţia de şef de stat.



„Domnului preşedinte unicul lucru care îi reuşeşte este folosirea propriei poziţii în interesul lui personal. Asta da, el face bine. Ţineţi minte cum el a făcut cumătrie la Condriţa şi asta-i o continuare. Deci asta-i mentalitate lui, aşa el înţelege cum funcţia de preşedinte al unei ţări trebuie să fie utilizată. Au transformat funcţia de preşedinte a ţării într-un mod în care ei pur şi simplu chefuiesc, pe când poporul o duce foarte greu”, a spus Stanislav Pavlovschi.



Potrivit lui Stanislav Pavlovschi, la un an de mandat, Igor Dodon n-a venit cu nicio iniţiativă realistă care să schimbe spre bine viaţa cetăţenilor.



„Întrebarea este - sau domnul Dodon nu poate, sau domnul Dodon nu vrea. Pentru că nimeni nu poate nega dezastrul care domină în ţara noastră. Dacă el nu poate şi dacă el nu vrea, în ambele situaţii apare întrebarea care e rostul aflării acestui domn în acestă funcţie? Care e rostul? El, cu fiecare zi ce trec, noi ne convingem că aflarea domnului Dodon în funcţia de preşedinte, ne costă tot mai mult şi mai mult”, a mai afirmat Stanislav Pavlovschi.



Am încercat să obţinem o reacţie de la purtătorul de cuvânt al lui Igor Dodon, dar acesta n-a răspuns la telefon.



Amintim că şeful statului a fost acum zece zile la vânat mistreţi în pădurea de la Răscăieţi, raionul Ştefan Vodă. Informaţia ne-a fost oferită de către câţiva telespectatori, potrivit cărora printre cei care i-au servit la masă pe Dodon şi pe prietenii acestuia ar fi fost şi copii. Sursele au mai spus că, pentru munca lor, minorii au fost plătiţi cu câte 250 de lei. Am vrut să aflăm răspunsuri la mai multe întrebări în legătură cu această partidă de vânătoare, însă preşedintele ţării ne-a declarat că „a uitat” ce a făcut în acea zi şi a plecat. Iurie Apostolachi, directorul Întreprinderii pentru Silvicultură Tighina, care gestionează ocolul silvic din Răscăieţi, ne-a confirmat însă că la vânătoarea respectivă a fost şi şeful statului. Am expediat săptămâna trecută o solicitare oficială de informaţii către Agenţia Moldsilva, în care am cerut amănunte, dar deocamdată n-am primit niciun răspuns la cele 10 întrebări pe care le-am pus.