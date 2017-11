FOTO

​Andrei Năstase, despre întâlnirea cu tinerii basarabeni din Iaşi: „Ne-am strâns mâinile din inimă şi am convenit că împreună cu ei, umăr la umăr, vom face schimbarea”

Sursa: jurnal.md Foto: facebook/ Andrei Năstase 04.11.2017 16:19

Reprezentanţii Platformei Demnitate şi Adevăr, în frunte cu Andrei Năstase, au avut o întâlnire cu tinerii basarabeni din Iaşi.



„După 20 de ani de la absolvire, am revenit cu drag la universitatea mea, Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Împreună cu alţi colegi din Platforma DA, am întâlnit nişte tineri excelenţi, care ţin mult la ţara lor, şi care ne fac mândri oriunde în lume s-ar afla. Am discutat franc şi constructiv despre soluţii economice, politice, sociale, despre planul nostru de ţară, despre cum putem contribui fiecare la a rezolva problemele cu care ne confruntăm, fără să aşteptăm ca alţii să o facă pentru noi”, a spus Andrei Năstase.



„Ne-am strâns mâinile din inimă şi am convenit că împreună cu ei, umăr la umăr, vom face schimbarea. Le mulţumesc pentru speranţa pe care ne-o inspiră şi abia aştept să ne revedem”, a conchis liderul Platformei DA.