Scandal la Autoritatea Naţională de Integritate: Strătilă şi Donciu nu pot împărţi interimatul

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 02.11.2017 19:29

Demnitarii „nu se joacă” atunci când este vorba despre integritate, mai bine zis despre fotoliul de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Integritate. Excluşi din concursul pentru funcţia de conducător al ANI, Anatolie Donciu şi Victor Strătilă s-au luat la harţă pentru interimat. Ultimul a chemat chiar şi poliţia pentru a-l invita pe fostul său şef să plece din sediul instituţiei. „Poliţia l-a făcut să înţeleagă că eu nu mă joc”, a accentuat Strătilă.



Pe site-ul Autorităţii Naţionale de Integritate au fost publicate două comunicate de presă prin care Anatolie Donciu şi Victor Strătilă îşi revendică dreptul de a deţine funcţia de preşedinte interimar al instituţiei. Donciu, care a fost şef al Comisiei Naţionale de Integritate, predecesoarea ANI, susţine că el trebuie să asigure în continuare interimatul.



În acelaşi timp, fostul său adjunct, Victor Strătilă, făcând referire la o scrisoare semnată de preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, însoţită de o notă a Comisiei Juridice, numiri şi imunităţi, spune că el este de fapt şef interimar. Timp de câteva zile, angajaţii instituţiei s-au împărţit în două tabere şi nu ştiau cine le este conducător, de fapt, iar ieri, după mai multe certuri, Strătilă a chemat poliţia la ANI pentru a-l determina pe Donciu să plece de la şefia instituţiei.



„Pentru a restabili ordinea de drept la Autoritatea Naţională de Integritate, am fost nevoit să solicit intervenţia servciului operativ al poliţiei, dat fiind fapul că ex-preşedintele CNI, domnul Anatolie Donciu, continua să saboteze activitatea instituţiei şi să instige angajaţii la insubordonare şi nerespectarea legii”, a declarat Strătilă, precizând că Anatolie Donciu nu a fost scos cu forţa din sediul ANI.



„Însăşi apariţia poliţiei l-a determinat pe dumnealui să înţeleagă că eu nu mă „jioc” cu... îmi exercit pe deplin atribuţiile şi asta nu e un joc sau o ceartă sau ceva personal. Eu am atribuţii prevăzute de lege şi eu sunt obligat să le exercit”, a adăugat Strătilă.



Mai mult, Anatolie Donciu a fost citat la Inspectoratul de Poliţie, unde va trebui să dea explicaţii privind legalitatea acţiunilor sale, iar în privinţa altor angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Integritate va fi efectuată o anchetă internă, precizează Victor Strătilă. De partea cealaltă, Donciu spune că Strătilă a uzurpat puterea şi că nu există nicio lege care i-ar atribui acestuia împuterniciri de preşedinte al ANI.



„El a invitat poliţia precum că vrea să intre în funcţie forţat. E viziunea lui şi eu nici n-aş dori să comentez nişte aberaţii ale unui om care a picat testul la poligraf”, a comentat Donciu, contactat de Jurnal TV.



Anatolie Donciu a mai spus că este în concediu medical şi că şi-a depus cererea de demisie la Parlament, iar ceea ce s-a întâmplat la ANI este o farsă. Amintim că fostul preşedinte al CNI a fost descalificat din concursul pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Integritate. În cursă au rămas juristul Teodor Cârnaţ şi Victor Strătilă. Cei doi au picat însă testul la poligraf. Astfel, a fost anunţat un nou concurs, iar instituţia care ar trebui să se ocupe de controlul averilor demnitarilor rămâne nefuncţională de mai bine de un an. Între timp, sute de petiţii cu solicitări de verificare a veniturilor şi intereselor oficialilor au rămas neexaminate.