Alexandru Slusari, despre întâlnirea lui Dodon cu liderul separatist de la Tiraspol: „Nu am auzit să fie discutată problema companiei Energokapital sau cineva i-a interzis să abordeze acest subiect”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 05.01.2017 11:34

Subiectele importante au lipsit de pe agenda întâlnirii preşedintelui Igor Dodon cu noul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Dodon a evitat să abordeze problema energiei electrice sau poate cineva i-a interzis să discute despre acest subiect, foarte sensibil pentru cercurile oligarhice de la Tiraspol şi Chişinău. Declaraţiile au fost făcute de vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari.



„Foarte atent am citit toate noutăţile despre întâlnirea preşedintelui Dodon cu tovarăşul Krasnoselski, care afirmă că este liderul aşa-numitei Republicii Transnistrene. S-a vorbit că părţile au discutat în primul rând problemele ce vizează interesele cetăţenilor simple de pe ambele maluri. Au vorbit despre diplome, numerele de înmatriculare, telefonia mobilă. Dar pe mine ca pe un cetăţean simplu mai mult mă interesează chestiunea ce ţine de procurarea energiei electrice”, a declarat Alexandru Slusari.



„Nu am auzit că a fost discutată problema existenţei companiei Energokapital, care este firma-прокладка cu conturile în offşhoruri, controlată, după mai multe informaţii din surse demne de încredere, de fostul lider de la Tiraspol Şevciuc şi actualul coordonator al mafiei din Moldova, Plahotniuc. Nu am auzit ca preşedintele Dodon ar fi ridicat întrebarea de ce peste 40% din banii pe care îi achită toţi cetăţenii Republicii Moldova de pe malul drept al Nistrului pentru energia electrică rămân în buzunarele Energokapitalului”, a adăugat vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr.



Totodată, Alexandru Slusari a menţionat: „De ce noi nu putem să procurăm energia electrică direct de la Hidrocentrală Cuciurgan? După cum eu ştiu, chiar şi în Federaţia Rusă există interesul organelor de ancheta faţă de această schemă obscură de comercializare a energiei electrice. Dar pe preşedintele tuturor nu ştiu de ce nu-l interesează cum ar fi posibil de micşorat tarifele la energia electrică pentru oameni din cea mai săracă ţara din Europa. Sau poate cineva i-a interzis lui Dodon să abordeze acest subiect, foarte sensibil pentru cercuri oligarhice de la Tiraspol şi Chişinău?”.



Amintim că ieri, Igor Dodon s-a întâlnit, în oraşul Tighina, cu noul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, motiv pentru care l-a felicitat repetat cu ocazia victoriei la recentele „alegeri prezidenţiale”, scrutin nerecunoscut de niciun stat.