Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr se convoacă în congres la sfârşitul săptămânii

31.01.2017

Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr convoacă Congresul Biroului Politic pe 5 februarie curent. În cadrul întrunirii, urmează să fie stabilit programul formaţiunii. Anunţul a fost făcut de liderul PPDA, Andrei Năstase.



„Pe 5 februarie, vom organiza Congresul Politic. După ce am parcurs acest exerciţiu important - participarea la alegerile prezidenţiale - am considerat că acest lucru este necesar. Am mers şi am verificat care este situaţia în teritoriu. Acum avem constituite 33 de organizaţii teritoriale”, a menţionat Andrei Năstase.



„Chestiunile pe care le vom pune în discuţie vor fi statul şi programul formaţiunii. Vor veni un număr impunător de delegaţi. Suntem deja pe ultima sută de metri de pregătiri. Vom avea un Congres foarte şi foarte bun, unul democratic”, a mai spus liderul Platformei DA.



Evenimentul se va desfăşura în incinta Teatrului „Satiricus I. L. Caragiale”.