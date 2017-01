Atacurile la adresa Platformei DA continuă cu o intensitate şi mai mare; „Declaraţia privind plecarea din partid a unui individ din Orhei împreună cu o listă de necunoscuţi, fabricată la GBC”

Sursa: jurnal.md Foto: captură video 31.01.2017 12:47

Atacurile la adresa membrilor Platformei Demnitate şi Adevăr continuă cu o intensitate şi mai mare, iar guvernarea controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc încearcă în orice mod să corupă cât mai mulţi reprezentaţi ai Organizaţiilor Teritoriale. Declaraţiile au făcut făcute de reprezentanţii Platformei DA, care au precizat că şi în pofida eforturilor de corupere, membrii DA sunt hotărâţi să lupte pentru dezideratele Mişcării populare din ţara noastră.



Potrivit reprezentanţilor Platformei DA, informaţiile despre plecarea din partid a unor membri au fost fabricate la GBC şi distribuite prin intermediul media-holdingului oligarhului Plahotniuc.



„La ultima noastră conferinţă de presă am venit cu un şir de solicitări către actuala guvernare şi către noul preşedinte, dar până în prezent am fost martorii unei clounade înscenate, unui spectacol comun al celor două componente ale guvernării. Vorbesc despre Preşedinţie, Legislativul şi Executivul controlat de Plahotniuc. Noi nu ne-am implicat în acest spectacol de prost gust. Noi încercăm să facem altfel de politică – să îmbinăm politicul cu aşteptările societăţii, cu durerile populaţiei din Republica Moldova. Iată de ce în toată această perioadă am considerat că e necesar să venim cu iniţiative de ordin legislativ pe care le-am adus la cunoştinţa guvernării, îndemnându-l pe Dodon să le promoveze. Din păcate, acesta a ales cu totul altceva. Pe de altă parte, guvernarea controlată de Plahotniuc şi-a continuat activitatea de denigrare a Platformei DA, a fost ocupată de coruperea membrilor Platformei. Nu putem să spunem că a reuşit prea mult, dar aceste încercări continuă. Represaliile, persecuţiile asupra membrilor Platformei DA şi a liderilor continuă cu o intensitate şi mai mare. La fel continuă şi persecuţiile asupra presei libere şi au căpătat amploare”, a declarat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.



„Fiecare dintre noi este îngrijorat de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Guvernanţii şi, în special, cei de lângă Plahotniuc, vor să creeze impresia că trăim într-un mediu perfect, că nu avem probleme, dar subtil încercă să distrugă democraţia. Ei îşi doresc să bage frica în oameni şi astfel să destrame orice germene de democraţie. Este practica caracteristică lui Plahotniuc. Acum, prin atacuri raider dirijate, încercă să acapareze şi structurile Platformei DA. Deocamdată, Platforma DA este unica structură puternică care a intrat în luptă directă cu această guvernare criminală. Ei practică banditismul, merg la oameni le propun bani, îi şantajează, dar tot nu reuşesc”, a adăugat reprezentantul Platformei DA Chiril Moţpan.



În context, vicepreşedintele Platformei DA, Alexandru Slusari, a menţionat că formaţiunea PPDA nu va participa la lupta artificială bazată pe criterii politice lansată de Dodon.



„Cetăţenii care au votat pentru Dodon au fost interesaţi de rezolvarea problemelor de ordin social-economic, de lupta împotriva corupţiei, crearea locurilor de muncă, etc. A fost aşteptată rezolvarea acestor probleme. Pe 20 decembrie am adresat mai multe solicitări către preşedinte şi am crezut că el va încerca să scape de această dependenţă fatală. A trecut mai mult de o lună. Vedem ce se întâmplă şi de aceasta vrem să ne adresăm către alegători. Ce a promis Dodon şi ce avem în realitate? El a spus că va lupta cu sistemul, dar noi vedem că el merge umăr la umăr cu sistemul. El divizează societatea, îi asigură confortul existenţei lui Plahotniuc. Acest lucru trebuie să fie înţeles de alegători. Noi în această clounadă nu vom participa, nu vom face parte nici din lupta artificială bazată pe criterii geopolitice. Platforma DA va fi cu poporul. Noi vom merge la cetăţeni cu mesaje concrete. Noi vrem să eliberăm statul, în timp ce Dodon acum consolidează capturarea statului”, a afirmat Alexandru Slusari.



Totodată, reprezentanţii Platformei DA au reiterat apelul lansat către partidele antioligarhice şi societatea civilă privind consolidarea forţelor şi crearea unui front comun menit să unifice întreaga societate şi să combată oligarhia din Republica Moldova.



Vă prezentăm mai jos declaraţia integrală a Platformei DA:



La 29 ianuarie 2017, Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr a devenit din nou ţinta unui atac mediatic concertat din partea guvernării controlate de Vladimir Plahotniuc.



Prin intermediul media-holdingului său şi a televiziunii publice Moldova 1, care, oficial, este o instituţie independentă, finanţată din banii contribuabililor, în realitate – o tribună propagandistică partajată politic Partidului Democrat, în seara zilei de duminică, telespectatorii au aflat că cel mai important eveniment din ţara noastră îl reprezintă o declaraţie fabricată la GBC despre plecarea din partid a unui individ obscur din raionul Orhei, împreună cu o listă de necunoscuţi care efectiv nu au făcut parte niciodată din Platformă.



Astfel, constatăm cu mare regret că televiziunea publică, prin răspândirea acestei ştiri mincinoase, s-a demascat şi a arătat întregului popor că s-a transformat definitiv în unealta docilă mediatică a actualului regim antipopular.



Suntem „flataţi” de atenţia sporită faţă de conferinţele teritoriale ale formaţiunii noastre din partea concernului propagandistic Plahotniuc, la care s-a alăturat făţiş şi televiziunea Partidului Democrat Moldova 1, pentru care denigrarea imaginii Platformei Demnitate şi Adevăr este mult mai importantă decât reflectarea problemelor stringente ale ţării, cum ar fi sărăcia, creşterea vertiginoasă a preţurilor la mărfuri şi tarife şi servicii comunale, corupţia, lipsa justiţiei independente, situaţia criminogenă, exodul masiv al populaţiei, zecile de mii de copii care cresc fără părinţii, miliardul furat de la cetăţeni, achitarea căruia este pusă tot pe umerii lor şi multe altele.



Ceea ce societatea nu va afla de la instituţiile media monopolizate de Plahotniuc vor fi rezultatele Platformei în cei doi ani de activitate civică şi politică, programul nostru de demonopolizare, deoffshorizare, detenebrizare, debirocratizare şi descentralizare a economiei şi de reformare reală a justiţiei capturate.



Cu atât mai puţin va fi mediatizat faptul că în prezent se finalizează procesul de desfăşurare a conferinţelor teritoriale ale Partidului Platforma DA în 33 raioane ale Republicii Moldova, la care participă mii de activişti şi simpatizanţi ai formaţiunii.



Conferinţa teritorială a organizaţiei din raionul Orhei a fost una din cele mai numeroase, cu participarea reprezentanţilor din peste 40 de localităţi.

În pofida eforturilor enorme de corupere a membrilor organizaţiei de la Orhei, putem constata cu mândrie că majoritatea covârşitoare a activiştilor Platformei DA, chiar şi în situaţia sărăciei conservate premeditat de această guvernare, nu a schimbat Demnitatea şi Adevărul pe 30 de arginţi, şi este hotărâtă să lupte în continuare pentru dezideratele Mişcării populare din ţara noastră.



Mai mult decât atât, în procesul consolidării structurilor teritoriale ale Partidului, avem zeci de cazuri când primari şi consilieri actuali, care au reprezentat diferite formaţiuni, inclusiv partidul democrat, au depus cereri de aderare la Platforma Demnitate şi Adevăr.



Platforma Demnitate şi Adevăr reiterează în mod tranşant mesajul către întreaga societate şi opinia publică internaţională că, în pofida tuturor atacurilor şi linşajului mediatic, şantajului, coruperii, intimidărilor şi hărţuirii cu dosare penale fabricate împotriva activiştilor noştri, sugrumării presei independente şi aplicarea altor ilegalităţi împotriva oponenţilor politici, metode caracteristice unui stat autoritar, rămâne pe poziţiile ferme de a lupta pentru eliberarea statului nostru din ghearele regimului cleptocrat şi implementarea unor reforme reale în interesul tuturor cetăţenilor.



Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr cere insistent difuzarea de către televiziunea publică Moldova 1 a prezentei declaraţii în calitate de drept la replică. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a organiza acţiuni de protest în faţa sediului companiei.