Andrei Năstase, despre Jurnal TV: „Înţelegem că au obstacole mari în procesul de identificare a unui sediu; La intervenţia unor borsete, orice înţelegere este desfiinţată”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 31.01.2017 15:17

Încercările postului de televiziune Jurnal TV de a identifica un nou sediu sunt îngreunate din cauza intervenţiei „unor borsete”, spune liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.



„Suntem în contact cu cei de la Jurnal TV şi înţelegem că au obstacole mari în procesul de identificare a unui sediu. De fiecare dată când se întocmeşte ceva, atunci a doua zi este totul desfiinţat la intervenţia unor borsete sau a unor reprezentanţi ai unor instituţii de stat. Întreaga noastră echipă împreună cu societatea civilă suntem încrezători că Jurnal TV va reuşi să reapară pe ecrane”, a declarat Andrei Năstase, în cadrul unei conferinţe de presă.



„Trebuie să vă spun că în teritoriu, acolo unde mergem zilnic, oamenii sunt dornici de Jurnal TV, le lipseşte Jurnalul, simt nevoie să aibă o opinie critică, obiectivă la tot ce se întâmplă în RM. Iată de ce atât managementul Jurnalului şi oamenii care au fost alături în aceste clipe grele trebuie să facă front comun şi să readucă pe sticlă Jurnalul”, a adăugat liderul Platformei DA.



Amintim că administraţia Jurnal Trust Media a anunţat, pe 12 ianuarie curent, reformarea postului de televiziune în legătură cu atacurile la care a fost supusă instituţia de-a lungul activităţii sale şi care s-au înteţit în ultima perioadă, culminând cu rezilierea unilaterală şi necondiţionată a contractului de locaţiune de către proprietarul în care Jurnal TV îşi are sediul de şapte ani.



„Pe parcursul acestor şapte ani am făcut tot ce ne stă în puteri pentru a promova adevărul, însă lupta cu un sistem oligarhic care şi-a subordonat întregul stat şi toate instituţiile este una inegală. O singură televiziune care activează pe cont propriu şi din mijloace private, fără niciun ajutor din interior sau exterior, nu este în stare să concureze cu cineva care ignoră orice reguli civilizate de joc”, a explicat conducerea trustului.



Vestea că Jurnal TV a fost obligat să părăsească de urgenţă sediul şi trebuie să-şi reducă drastic producţia proprie a stârnit îngrijorare în rândul mai multor oficiali europeni, dar şi deputaţi de la Bucureşti. Europarlamentarul român Monica Macovei a declarat că este inadmisibil să închizi o televiziune într-un stat democratic. Macovei a mai spus că dacă Jurnal TV îşi va sista activitatea acest lucru ar fi o mare pierdere pentru cetăţeni şi ar avea consecinţe asupra parcursului european al Moldovei. Prim-vicepreşedintele Partidului Naţional Liberal din România, Cătălin Predoiu, a declarat prin atacurile asupra postului de televiziune Jurnal TV, puterea de la Chişinău limitează libertatea presei. Şi europarlamentarul român Cristian Preda a declarat că ceea ce se întâmplă cu Jurnal TV este o răfuială politică şi a cerut autorităţilor de la Chişinău să protejeze libertatea presei.



O reacţie dură a avut şi deputatul şi jurnalistul român Matei Adrian Dobrovie, care crede că restrângerea activităţii Jurnal TV este o atingere foarte gravă a libertăţii presei în Republica Moldova într-un context foarte complicat în care Jurnal TV era o sursă de ştiri credibilă şi, practic, una dintre puţinele surse alternative la propaganda televiziunilor lui Vladimir Plahotniuc. În opinia politicianului român, Jurnal TV era o „contrapondere la un şuvoi de propagandă” a regimului oligarhic de la putere, iar prin atacul asupra postului RM alunecă spre un regim autoritar, „un regim care pune pumnul în gură şi încearcă să reducă la tăcere toate vocile critice”.



La rândul său, analistul Fundaţiei Jamestown Vladimir Socor a spus că lovitura ce vine sub masca unei dispute comerciale este cea mai dură şi severă acţiune după lungul şir al persecuţiilor contra Jurnal TV şi că cel care a pus-o la cale este, indiscutabil, oligarhul şi şeful PD, Vladimir Plahotniuc.