Igor Boţan, despre potenţialul protestatar pe dreapta, de ce este înfricoşată guvernarea şi cum Dodon i-a ridicat mingea la fileu lui Plahotniuc

Potenţial protestatar pe dreapta există şi acest potenţial protestatar trebuie aplicat cu o anumită inteligenţă, afirmă expertul politic Igor Boţan.„Guvernarea era cumva înfricoşată de unirea forţelor protestatare. Acest lucru a fost vizibil, s-a demonstrat că aşa este. După ce domnul Dodon a activat ca un strikebreaker în propria favoare. Este un termen folosit în mişcarea sindicalistă şi se are în vedere că sindicaliştii au avut succese doar atunci când au fost uniţi. Iar atunci când patronii au putut scoate din mişcarea protestatară a sindicaliştilor oameni care să-i convingă să revină la muncă, mişcarea întotdeauna a avut de pierdut. Şi în viaţa politică avem exact acelaşi lucru. Şi oamenii trebuie să-şi amintească că domnul Dodon a fost cel care NU a participat la protestul din 24 aprilie, pentru că deja se considera cu sacii în căruţă şi că va câştiga scrutinul prezidenţial. (...) Trebuie să fie foarte clar pentru ce trebuie scoşi oamenii, pentru ce ar trebui ei să protesteze, când, chipurile, avem un conflict între guvernarea lui Plahotniuc şi preşedintele euroasiatic Igor Dodon”, a menţionat politologul, în cadrul unei emisiuni la Radio Europa Liberă Întrebat dacă mai sunt valabile obiectivele protestatarilor din anul trecut, dacă există această flamură în jurul căreia s-ar aduna iarăşi protestatarii, mai ales de diferite culori, Igor Boţan a declarat că obiectivele mai sunt valabile, doar că mişcare protestatară unită nu poate exista din cauza strikebreakerilor şi celor care au folosit protestele în propria favoare.„Dodon a obţinut ce a vrut, funcţia de preşedinte. Acum alegătorii lui pot să-i spună: „V-am susţinut, aveţi pârghiile în mâini, aveţi soluţia. Dacă sunteţi strâmtorat, dacă vedeţi că iniţiativele vă sunt blocate, procedaţi aşa cum v-a îndemnat cel care v-a susţinut în turul doi”. De ce să iasă oamenii în stradă? Ce pot să facă ei în stradă? Să provoace o contramanifestaţie, de exemplu, a unioniştilor?”, a întrebat Boţan.„Nu. Să-l ajute pe domnul Dodon să-i convingă pe adversarii săi politici de la guvernare să accepte de bună voie plecarea de la guvernare”, a fost răspunsul jurnalistul Vasile Botnaru.„Foarte bine. Şi atunci toţi vor invoca: da, au fost proteste care au durat în regim nonstop mai mult de un an de zile, iar guvernarea a rămas. Mai mult decât atât, noi am văzut că guvernarea în acea confruntare s-a descurcat pentru că Dodon a provocat căderea guvernului Streleţ. În consecinţă, Plahotniuc a scindat fracţiunea Partidului Comuniştilor şi ce a pierdut, înlăturând jumătate din fracţiunea liberal-democrată, a recuperat prin scindarea Partidului Comuniştilor. Dacă Dodon va insista, probabil, domnul Plahotniuc ar putea să-i scindeze şi propria fracţiune”, a explicat analistul politic.Totodată, potrivit lui Igor Boţan, Dodon ar vrea să reanimeze protestele pentru că a făcut o mulţime de promisiuni nesăbuite pe care nu le poate îndeplini şi acum se simte strâns la colţ. „Dar părerea mea este că va fi un eşec, pentru că el a fost cel care a distrus unitatea mişcării protestare, aducând-o în albia geopolitică pentru a învinge la alegeri”, a punctat Igor Boţan.