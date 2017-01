Klaus Iohannis, în faţa plenului APCE: „Am decis să devenim şi mai apropiaţi de Republica Moldova”

„Republica Moldova este extrem de importantă pentru România, iar asta nu doar pentru că suntem vecini. Ne leagă moştenirea istorică, legaturile culturale şi de limbă, şi dorinţa comună de a construi sisteme democratice şi corecte pentru cetăţenii noştri. România a dovedit în ultimii ani că este un partener de încredere pentru Republica Moldova”.Declaraţia îi aparţine preşedintelui României, Klaus Iohannis, şi a fost făcută în faţa plenului Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.Liderul de la Cotroceni a adăugat că România este hotărâtă să continue să fie un partener puternic şi de încredere pentru Republica Moldova.„În ultima lună am analizat relaţia cu Republica Moldova în lumina ultimelor alegeri (cele prezidenţiale) şi am decis să devenim şi mai apropiaţi de Republica Moldova, să ne întărim relaţia de alianţă, şi să extindem cele opt programe de colaborare. Am decis să continuăm ajutorul financiar pe care îl acordăm Republicii Moldova, să ajutăm comunităţile locale, să ajutăm la construirea de scoli, la modernizarea transportului local, să ne implicăm constructiv în toate reformele atât de necesare în Republica Moldova. Indiferent pe cine vor alege cetăţenii, noi vom rămâne parteneri ai Republicii Moldova”, a punctat Klaus Iohannis citat de Infoprut Republica Moldova a fost temă de discuţie şi cu secretarul-general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland.„Am discutat despre Republica Moldova, reiterând faptul că scopul nostru strategic comun este să construim instituţii solide şi democratice în ţară, precum şi să asigurăm continuitatea procesului de reformă. În acest sens, susţinerea Consiliului Europei în pregătirea alegerilor din 2018 este esenţială”, a conchis Iohannis.