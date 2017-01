Ion Sturza: Dodon are o spaimă aparent patologică faţă de Plahotniuc; Chiar şi numele i-l pronunţă foarte timid

​Vladimir Plahotniuc îl foloseşte pe Igor Dodon pentru a se poziţiona pe eşichierul politic, iar o luptă cu oligarhul în spatele cortinei s-ar solda cu eşec pentru proaspătul preşedinte, consideră fostul premier Ion Sturza.„Ştiţi, e ca în bancul ala – dacă nu ai un Dodon, trebuie să ţi-l inventezi. Şi, în plus, Plahotniuc şi echipa sa de consilieri întotdeauna au ştiut foarte abil să transforme un dezavantaj în avantaj. Aparent, da, ei au nevoie unul de altul pentru a se poziţiona cât mai bine pe eşichierul său politic, pentru a-şi consolida susţinătorii, a se poziţiona geostrategic, dar în fond pentru a-şi rezolva problemele existenţiale”, a declarat Ion Sturza la Europa Liberă „Dodon are o frică, o spaimă aparent chiar patologică faţă de Plahotniuc. El este conştient ce s-a întâmplat cu absolut toţi adversarii lui Plahotniuc, în special Filat, Platon şi alţii. El ştie metodele la care apelează Plahotniuc în lupta sa cu adversarii, metode care sunt pe departe neortodoxe. Mai mult ca atât, ei au avut multiple interacţiuni, în domenii foarte controversate – privatizările, monopolurile vizibile şi invizibile. Cred că s-au susţinut reciproc în multe din aceste afaceri, cred că Dodon a beneficiat pe parcurs de suport financiar, şi nu doar financiar ci şi logistic, în cariera sa politică. Dodon ştie care sunt pârghiile şi instrumentele pe care le foloseşte Plahotniuc pentru a-şi anihila adversarii, dacă trec o anumită limită. De aceea el chiar şi numele lui Plahotniuc îl pronunţă foarte-foarte timid”, a adăugat fostul premier.Potrivit lui Ion Sturza, regimul autoritar şi lipsit de legitimitate, condus de Plahotniuc, poate fi dat jos doar cu forţe interne.„De obicei aceste sisteme, sau acest mod de a funcţiona se demontează nu în timp, ci instantaneu. Să fie foarte clar. Eu am văzut foarte multe sisteme autoritare – iar Republica Moldova este o ţară cu un regim autoritar care nici măcar nu are legitimitatea de a fi ales sau a fi în funcţii formale. Astfel de regimuri se destabilizează şi se destructurează instantaneu – ori printr-o mişcare populară violentă, ori prin intervenţia – atenţie! – a unor parteneri de dezvoltare care s-au plictisit, sau a unor parteneri de ne-dezvoltare care sunt un pic ofensaţi”, a menţionat omul de afaceri.„Este foarte-foarte vulnerabil acest sistem de conducere care nu are legitimitate – nu a fost ales, sau a fost ales în altă formulă şi apoi reconfigurat prin corupţie şi nu are suportul popular. Credeţi-mă că nimeni nu-şi va rupe cămaşa pentru sistemul actual. A, că majoritatea elitelor locale sau centrale s-au acomodat într-o formă sau alta regimul respectiv? Asta nu însemnă că ele sunt loiale. Dar este o mare iluzie să ne roadem pantalonii şi să ne curgă mucii pe la Washington, Bruxelles, Bucureşti, în speranţa că ei ne vor ajuta să ne rezolvăm problemele acasă. Trebuie să o rezolvăm pe loc – dacă au mai rămas elite, dacă au mai rămas lideri politici, dacă au mai rămas minţi lucide, ei trebuie să se organizeze şi să rezolve problema”, a adăugat Ion Sturza.