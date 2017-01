Europarlamentar, despre Dodon: „UE a văzut mulţi politicieni populişti, „viteji”, care au venit cu foarte multă încredere de sine la Bruxelles şi au eşuat”

Preşedintele Igor Dodon şi-a continuat zilele acestea seria de declaraţii schimbătoare despre Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în vreme ce îşi pregăteşte o vizită la Bruxelles. Europarlamentarul român Siegfried Mureşan consideră că afirmaţiile lui Dodon nu ajută cetăţenii Republicii Moldova şi că sunt un deserviciu pentru oameni.„De ce? În primul rând, fiindcă acest acord este bun pentru cetăţenii Republicii Moldova, a fost agreat împreună de Republica Moldova şi Uniunea Europeană. În al doilea rând, fiindcă un om de stat adevărat nu pune niciodată în discuţie angajamentele asumate de predecesorii săi, în numele ţării. Ai câştigat alegerile, conduci ţara de acolo de unde ai găsit-o. Şi, în al treilea rând, Uniunea Europeană funcţionează pe bază de reguli. Noi, în Europa, am văzut mulţi politicieni populişti, „viteji”, care au venit cu foarte multă încredere de sine la Bruxelles, încercând să schimbe regulile jocului. Toţi, indiferent de ţara din care au venit, şi au fost astfel de politicieni care au vrut să schimbe regulile jocului şi din state membre ale Uniunii Europene, chiar din state ale Uniunii Europene, toţi aceşti politicieni au eşuat. Fiindcă Europa este stat de drept, funcţionează pe bază de reguli, pe bază de legi, predictibil, ordonat. De aceea, dacă noul preşedinte al Republicii Moldova doreşte să pună sub semnul întrebării tot ceea ce s-a realizat până acum, este greşit, se va eşua”, a declarat, pentru Europa Liberă , deputatul din Parlamentul European.Cât despre argumentul lui Igor Dodon, precum că jaful bancar s-a produs după momentul semnării Acordului de Asociere, Siegfried Mureşan a ţinut să accentueze: „Miliardul nu a fost furat de nimeni din Uniunea Europeană şi nu a fost furat cu ştiinţa, cu complicitatea Uniunii Europene. Furtul miliardului s-a întâmplat acasă, cu complicitatea, probabil, unor oameni politici din Republica Moldova. Vom afla acest lucru pe măsură ce anchetele vor continua”.Europarlamentarul s-a referit şi la vizita pe care urmează s-o întreprindă în curând Dodon la Bruxelles.„Ce vă pot spune este că preşedintele Republicii Moldova vine la Bruxelles la un prieten şi un partener al cetăţenilor Republicii Moldova. Noi am vrut întotdeauna să ajutăm cetăţenii Republicii Moldova. Aceasta vrem să facem în continuare. Sperăm ca noul preşedinte ales să nu fie un obstacol în dorinţa Europei de a ajuta cetăţenii Republicii Moldova”, a punctat Mureşan.