Igor Boţan: „După ce a reuşit să menţină sub control întreaga guvernare, Plahotniuc şi-a mai făcut un aliat – Dodon; Împreună au format un cartel politic şi îşi joacă rolurile”

Partidele de la guvernare nu se mai bucură de încrederea cetăţenilor, iar acest lucru a fost demonstrat şi în cadrul alegerilor prezidenţiale. Declaraţia au fost făcută în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă de directorul executiv al ADEPT, Igor Boţan.„Realitatea e în evenimente şi în cifre. Au avut loc alegerile prezidenţiale şi noi am văzut că liderii opoziţiei, fie ei pro-europeni sau euroasiatici au obţinut împreună în primul tur mai mult de 90% din suportul cetăţenilor. Pentru mine aceasta contează. Şi este un indicator că partidele de la guvernare şi guvernarea, în ansamblu, nu se bucură de încrederea cetăţenilor. Eu aşa văd realitatea”, a declarat Igor Boţan.Mai mult, analistul politic spune că Vladimir Plahotniuc, cel care coordonează guvernarea, şi-a mai făcut un aliat – Igor Dodon, precizând că aceşti actori politici au format deja un cartel politic.„Această guvernare, fie ea pe dimensiunea legislativă sau executivă, are un coordonator. Deci, acest coordonator are interese, are proprietăţi care, de bine, de rău, reuşeşte să menţină sub control întreaga Republică şi chiar să-şi facă un aliat, cum este domnul Dodon, din punctul meu de vedere. Pentru că ceea ce spune şi face domnul Dodon exact polarizează societate – pro-europeanul Vladimir Plahotniuc şi pro-euroasiaticul Igor Dodon. Încercaţi în această situaţie să găsiţi un alt punct de reper pentru o societate extrem de polarizată cum este a noastră. Aceşti actori politici, din punctul meu de vedere, au format ceea ce se numeşte un cartel politic. Adică, fără să ne spună nouă la modul direct, îşi joacă rolurile spre beneficiul mutual. Chiar în momentul când discutăm cu domnia voastră, la Aeroport, probabil, stau cetăţenii Republicii Moldova cu valizele sau rucsacul, care ne spun: La revedere pentru totdeauna”, a explicat Igor Boţan.„Toate programele lor electorale, tot ce ne spun nouă sunt metafore. Şi noi ştim ce s-a întâmplat, de fapt. Noi ştim că după furtul miliardului comunitatea partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova a emis către guvern, pe atunci Gaburici, aşa-zisele note informative, care trebuiau de urgenţă, ceea ce se conţinea acolo, să fie implementat. Abia la sfârşitul anului 2016, sub presiunea comunităţii internaţionale şi, în special, a Fondului Monetar Internaţional, prin asumarea răspunderii guvernului, de către domnul Filip, lucrurile s-au mişcat. Deci, ei au fost prinşi în colţ de către cei care au pâinea şi cuţitul şi au fost forţaţi să facă ceea ce trebuiau să facă de la începutul anului 2015”, a punctat analistul politic.