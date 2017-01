DW: Biroul NATO din Chişinău, „osul” din gâtul lui Igor Dodon

Deşi nu are competenţe în anularea acordurilor internaţionale ratificate de Parlament, preşedintele moldovean Dodon ameninţă că va face totul pentru anularea acordului privind deschiderea unui Birou al NATO la Chişinău.[Ukraine NATO-Informationscenter (DW/V. Calugareanu)]Acordul a fost semnat în noiembrie 2016 la Bruxelles de către premierul moldovean Pavel Filip şi de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. La începutul lunii decembrie 2016, Parlamentul de la Chişinău a ratificat acordul respectiv, Biroul NATO din Chişinău urmând a fi deschis în martie 2017.Igor Dodon a declarat la postul de televiziune „RT” din Rusia că va „face tot posibilul pentru a anula acordul privind deschiderea Biroului de legătură al NATO la Chişinău”. Mai mult, el a spus că la începutul lunii februarie va merge la Bruxelles ca „să se convingă dacă liderii ţărilor-membre NATO ar fi gata să susţină public şi să semneze acordul care ar recunoaşte statutul de neutralitate al Republicii Moldova”. De asemenea, Dodon a spus că este împotriva aderării Republicii Moldova la NATO şi că va „bloca orice încercare de pătrundere a NATO pe teritoriul republicii” şi va „împiedica desfăşurarea de exerciţii militare suspecte”.Jens Stoltenberg a precizat, în noiembrie 2016, că Biroul NATO din Chişinău „va fi unul mic, alcătuit din civili, nu o bază militară”: „Este vorba de cooperare, nu de impunerea priorităţilor sau a aderării Republicii Moldovei la NATO. NATO respectă în totalitate neutralitatea Republicii Moldova”, spunea secretarul general al NATO.Biroul de legătură al NATO are misiunea de a facilita şi consolida cooperarea practică dintre NATO şi statul-gazdă, face legătura autorităţilor statului cu NATO, ţările membre şi partenere ale NATO. Biroul va facilita identificarea domeniilor în care Moldova necesită asistenţă pentru a-şi reforma sectoarele de apărare şi securitate.Un astfel de Birou de legătură al NATO funcţionează deja în Ucraina şi Georgia. În Ucraina acesta a fost înfiinţat în aprilie 1999, iar Ambasada Lituaniei în Ucraina este punctul de contact NATO.Ambasadorul Lituaniei în Ucraina, Marius Janukonis, a menţionat în cadrul unei discuţii cu corespondentul DW din Chişinău că prin deschiderea unui Birou de legătură al NATO în Republica Moldova se creează o „punte directă spre proiectele şi programele NATO”: „Va exista o comunicare mult mai facilă şi eficientă. Înţelegem că e o situaţie nouă pentru Moldova, dar o să vă convingeţi că e mult mai uşor să discuţi anumite probleme când ai nişte parteneri de dialog pe loc, decât să comunici cu Bruxelles-ul de la distanţă”.Diplomatul lituanian a vorbit şi despre provocările la adresa securităţii din regiune, determinate de acţiunile Rusiei în Ucraina. El a apreciat că situaţia în regiune devine „din ce în ce mai complicată, periculoasă chiar”: „Din acest punct de vedere, anul 2017 nu va fi mai uşor decât 2016. Alianţa (NATO) îşi face griji pentru membrii şi partenerii săi din această regiune. Noi, cei care locuim aici, simţim acţiunile agresive ale Rusiei. Prin urmare, la ultimul său summit, NATO a decis să reacţioneze prin întărirea flancului estic. Aceste acţiuni vor continua în Polonia şi România. Este un răspuns al NATO la acţiunile Rusiei, pentru că noi vedem o concentrare de forţe ruseşti la hotarele noastre, vedem cum sunt militarizate Crimeea şi Kaliningradul, iar aceasta schimbă esenţial raportul de forţe în regiune”, a comentat ambasadorul Janukonis.El a menţionat că adevăraţii prieteni ai Moldovei întotdeauna au găsit modalităţi de a conlucra cu orice administraţie de la Chişinău: „Chiar şi cu ex-preşedintele comunist Vladimir Voronin am avut o colaborare foarte bună… Moldova a avansat destul de mult spre UE. Este în continuare pe un drum bun. A obţinut regim liberalizat de vize şi ar fi păcat să fie irosite aceste realizări. Noi vrem ca Moldova să meargă mai departe”, a conchis ambasadorul lituanian.În Ucraina, pe lângă Oficiul de legătură al NATO, funcţionează şi un Centru de Informare al NATO. Abia după anexarea Crimeei de către Rusia acestea funcţionează „la capacitate maximă”. Centru de Informare şi comunicare al NATO este condus de Natalia Nemyliwska, o funcţionară a NATO de origine canadiană. Principala preocupare a Centrului este acum comunicarea strategică, domeniu în care NATO şi Ucraina au semnat acum un an un plan de acţiuni.„Scopul e să se ajungă la o idee naţională care să unească. Războiul a schimbat mentalitatea ucrainenilor. Acum ei sunt deschişi pentru schimbări. Sunt foarte uniţi, iar societatea civilă a avut un rol central în această metamorfoză. Celor din societatea civilă din Moldova le-aş recomanda pur şi simplu să înceapă să unească societatea. Cineva pur şi simplu trebuie să înceapă, apoi alţii, inclusiv partenerii externi, se vor uni în jurul acestuia”, susţine Natalia Nemyliwska.Biroul NATO din Chişinău doar va coordona programele de sprijin pe care le derulează NATO în Republica Moldova. Domeniile cele mai importante vor fi: modernizarea instituţiilor de apărare şi securitate, sporirea capacităţilor de apărare cibernetică şi fortificarea mecanismelor anti-corupţie în armată. De asemenea, şeful misiunii va trebui să pună la punct în Republica Moldova o strategie de comunicare cu autorităţile, dar mai ales cu cetăţenii, despre rolul şi scopurile Alianţei Nord-Atlantice în lume şi în regiune în special, dar şi în Republica Moldova în particular.