Reparaţii cu interese în clădirile judecătoriilor din ţară

Sute de milioane de lei au fost investiţi în ultimii cinci ani în reparaţia sediilor judecătoriilor din toată ţara. În unele cazuri, firmele implicate în reparaţii au construit şi apartamente pentru familiile judecătorilor, iar în altele lucrările s-au făcut de agenţi economici care au tangenţe cu magistraţi sau cu alţi funcţionari. Analiza datelor de pe site-ul Agenţiei Achiziţii Publice mai arată că de reparaţia şi reconstrucţia sediilor instanţelor de judecată s-au ocupat firme care au fost vizate negativ în rapoartele Curţii de Conturi, scrie Anticoruptie.md. În cazul instanţelor din Capitală, cele mai mari contracte de reparaţii au fost încheiate în cazul Judecătoriei sectorului Buiucani. Suma acestora se ridică la peste 40 de milioane de lei numai în ultimii trei ani, potrivit datelor de pe tender.gov.md. Contractele de achiziţie pentru reparaţia clădirilor au fost câştigate de patru firme: Duxprim Service SRL, Exfactor Grup, Întreprinderea Individuală Pasecinic şi Remcor-Rapid SRL.Contractele cu cea mai mare valoare – 29 de milioane de lei – au fost încheiat cu Duxprim Service SRL. Compania este înregistrată pe numele lui Mihail Hadîrcă, tatăl Victoriei Hadîrcă, magistrată la fosta Judecătorie a sectorului Buiucani şi a lui Igor Hadîrcă, membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul profesorilor de drept titulari. Firma are un capital social subscris standard de 5.400 de lei, fiind înregistrată la 10 februarie 2011. În 2012 compania a raportat venituri din vânzări de aproape opt milioane de lei. Adresa juridică a companiei se află într-o încăpere de 83,3 metri pătraţi în mansarda unui bloc de pe strada Anestiade, înregistrată pe numele lui Igor Hadîrcă, care şi gestionează afacerea, pe mai multe site-uri specializate numărul lui de telefon fiind indicat la datele de contact ale companiei. Conform datelor de la Cadastru, imobilul este evaluat la 1,1 milioane de lei.L-am contactat pe Igor Hadîrcă pentru a-i solicita un comentariu. Când a aflat subiectul discuţiei, el a declarat că este ocupat şi ne-a cerut să-i expediem întrebările pe e-mail. Ulterior, Hadîrcă nu a răspuns nici online, nici la apelurile reporterilor Centrului de Investigaţii Jurnalistice. Igor Hadîrcă este membru CSP de peste trei ani, fiind numit în această funcţie împreună cu Gheorghe Mîţu şi Ghenadie Fortuna, printr-o hotărâre a Parlamentului din 24 decembrie 2013, pentru un mandat de patru ani. Ziarul de Gardă a scris anterior că Igor Hadîrcă ar fi nepo­tul lui Ser­giu Brânză, soţul Liubei Brânză, magistrată la Judecătoria sectorului Centru din Chişinău. Victoria Hadîrcă, sora lui Igor Hadîrcă, este magistrată la Judecătoria Buiucani de doi ani, fiind numită pe un termen de cinci ani prin decretul preşedintelui Timofti din 11 aprilie 2014.Alte 312.000 de lei pentru lucrări de reparaţie curentă a încăperilor fostei Judecătorii Buiucani i-au revenit companiei Remcor-Rapid SRL, care este specializată în construcţii. Fondatorul şi administratorul firmei este Vladimir Corotcov, în casa lui fiind înregistrată afacerea. Numele lui Corotcov figurează în lista fondatorilor la alte două firme - SRL Faur-CMM (care are 42 de cofondatori) şi SC Tehnogarant SRL – specializată, de asemenea, în construcţii. Conform raportului financiar din 2012, firma a încasat venituri din vânzări în valoare de 17,9 milioane de lei.La sfârşitul anului 2012 compania Tehnogarant a fost implicată într-un scandal legat de nerespectarea legislaţiei la executarea lucrărilor de construire a complexului sportiv-distractiv „Royal Park” din Capitală. Atunci Inspecţia de Stat în Construcţii (ISC) a solicitat retragerea licenţei companiei, precum şi retragerea certificatelor de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de şantier Nicolae Simac şi responsabilului tehnic Elena Domaşcan pentru neîndeplinirea prescripţiei ISC. Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, remis în noiembrie 2012, inspectorii ISC au constatat că antreprenorul SC Tehnogarant SRL efectuează lucrări de construcţie a obiectului în baza unui proiect neverificat conform legislaţiei, încălcând prevederile certificatului de urbanism, autorizaţiei de construire şi documentaţiei de proiect, edificând în mod neautorizat două etaje suplimentare.Astfel, deşi Inspecţia a sistat executarea lucrărilor de construire până la înlăturarea neconformităţilor depistate (inclusiv demolarea a două niveluri), Tehnogarant a continuat să construiască. În prezent firma este în proces de dizolvare. Solicitat de reporterii Centrului de Investigaţii Jurnalistice, Vladimir Corotcov a confirmat că în prezent compania se află în proces de dizolvare, dar nu a putut confirma dacă i-a fost sau nu retrasă licenţa şi ne-a sugerat să discutăm cu juriştii firmei. Incidentul nu l-a împiedicat însă pe Corotcov să întemeieze un an mai târziu firma Remcor-Rapid SRL, care a şi câştigat în perioada 2013-2016 tendere în valoare totală de 1,4 milioane de lei cu diferite autorităţi publice din Chişinău, potrivit site-ului AAP. Referitor la contractul obţinut la Judecătoria Buiucani, Corotcov afirmă că cel mai probabil compania pe care o reprezintă a angajat un subantreprenor pentru a executa lucrările. „Suntem o companie mică şi când câştigăm mai multe tendere concomitent suntem nevoiţi să angajăm subantreprenori”, a menţionat omul de afaceri.Şi la Judecătoria sectorului Râşcani din Chişinău s-au făcut investiţii importante. Suma contractelor încheiate pentru reparaţia şi reconstrucţia acestui sediu se ridică la peste nouă milioane de lei numai în ultimii trei ani, potrivit datelor de pe tender.gov.md. Astfel, la 23 octombrie 2014, şefii Judecătoriei au semnat un contract pentru lucrări de construcţie a unei mansarde, în valoare de 6,148 milioane de lei, cu firma Exfactor-Grup SRL, al cărei gen principal de activitate sunt construcţiile inginereşti civile. La câteva luni distanţă, în decembrie 2014, este semnat un acord adiţional pentru suma de 691.000 de lei, iar în septembrie 2015 suma contractului este suplimentată cu încă 1,1 milioane de lei. Totodată, în iunie 2015 Exfactor-Grup SRL obţine un alt contract cu Judecătoria, în valoare de 799.000 de lei, pentru lucrări de reparaţie generală şi de reconstrucţie a încăperilor din sediul instanţei judecătoreşti.Tot în 2015 firma Exfactor-Grup SRL a construit apartamente pentru mai mulţi judecători de la această instanţă. Potrivit unei anchete a Centrului de Investigaţii Jurnalistice, în blocul locativ de pe strada Hristo Botev 6, din Chişinău, care se construieşte în prezent pentru magistraţii Judecătoriei sectorului Râşcani din Capitală şi copiii acestora, s-au ales cu apartamente şi chiar spaţii comerciale mama şi câteva rude ale fostului preşedinte al instanţei, Oleg Melniciuc. Însuşi magistratul, care anunţa iniţial că, deşi deţine spaţii locative, ar mai vrea apartamente pentru a le oferi copiilor săi, nu şi-a procurat acolo locuinţe, ci doar un spaţiu comercial. Investigaţia a mai arătat că în acelaşi bloc, printr-o decizie separată şi fără să fi solicitat, a primit apartament şi preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu.Acestea nu sunt nici pe departe singurele tranzacţii ale firmei Exfactor-Grup SRL cu statul. Alte circa 10,5 milioane de lei i-au fost atribuite pentru lucrări de reparaţie curentă a încăperilor din incinta sediului Judecătoriei Buiucani. Astfel, la 22 august 2011, Exfactor-Grup SRL semnează un contract în valoare de 10,4 milioane lei pentru reparaţia capitală a sediului instanţei. Un an mai târziu, alte aproape 100.000 i-au fost atribuite firmei pentru lucrări de reparaţie curentă a încăperilor din incinta sediului Judecătoriei Buiucani.Oleg Melniciuc, fostul preşedinte al Judecătoriei sectorului Râşcani al Capitalei, nu vede niciun conflict în faptul că firma care a renovat sediul judecătoriei a construit şi blocul de apartamente pentru judecătorii acestei instanţe. „La primul tender care a fost la construcţia mansardei au participat doar doi agenţi economici, fapt care nu a permis realizarea tenderului, deoarece trebuie să fie cel puţin trei oferte. A fost anunţat al doilea tender la care au participat şase firme, din care două au fost descalificate de către Comisie, deoarece nu aveau nici experienţă, nici tehnica necesară. Din celelalte patru oferte, Comisia a desemnat oferta Exfactor ca fiind cea mai avantajoasă, la cel mai mic preţ. Vreau să vă spun că această firmă cu succes a realizat proiectul, or mansarda a fost construită pe timp de iarnă, într-un termen de până la şase luni. Eu cred că în oraşul Chişinău şi în toată Republica Moldova aşa construcţie complicată, în termeni atât de restrânşi, n-a mai fost executată”, ne-a declarat Oleg Melniciuc.Faptul că mansarda a fost construită atât de repede nu a afectat calitatea lucrărilor, susţine judecătorul: „Puteţi să veniţi să vedeţi. Este o construcţie indiscutabil calitativă şi confortabilă”. El a subliniat că anume calitatea şi termenul de execuţie al lucrărilor au stat la baza desemnării firmei Exfactor drept câştigătoare a mai multor licitaţii, inclusiv pentru construcţia blocului cu apartamente pentru judecători. „Credeţi-mă, sunt foarte bucuros că Comisia de tender a selectat această firmă şi noi am realizat proiectul în termeni restrânşi, fără ca să depăşim bugetul. Şi lucrările sunt foarte calitative. Eu nu am pretenţii faţă de această firmă. Veniţi şi vedeţi. Acolo e pusă teracotă de 950 de lei, nu de aceea din ofertă, de 90 de lei, sunt uşi foarte frumoase. El din banii lui proprii a făcut un lucru foarte bun”, a menţionat Oleg Melniciuc.La rândul său, Vladimir Tonu, directorul companiei Exfactor Grup, susţine că nu există nicio legătură între cele două proiecte. „Ceea ce ţine de blocul locativ de la Botanica, acolo nu-s apartamente numai pentru Judecătoria Râşcani, ci şi pentru Curtea Contituţională”, a precizat omul de afaceri. Potrivit lui Vladimir Tonu, firma sa reuşeşte să obţină mai multe contracte cu statul şi cu domeniul privat datorită capacităţii pe care o are.„Noi avem circa 700 de angajaţi, participăm la foarte multe proiecte, atât private, cât şi de stat. Lunar participăm la trei-patru licitaţii, e altceva că nu peste tot câştigăm. Firme sunt foarte multe, dar capacitate de muncă reală, posibilitate de a investi nu au toţi, pentru că în ultimii câţiva ani statul nu mai oferă avans şi noi am câştigat foarte multe tendere numai datorită faptului că am venit cu puncte în ofertele noastre în care indicam că suntem gata să investim din sursele noastre până la finalizarea proiectului, pentru ca după finalizare să fie achitaţi banii”, a mai spus Vladimir Tonu.Compania Exfactor-Grup SRL a fost fondată la 30 ianuarie 2001 de către Vladimir Tonu. Firma are un capital social subscris de peste patru milioane de lei, iar în raportul financiar pentru 2012 raporta venituri din vânzări în sumă de peste 56,2 milioane de lei. Vladimir Tonu mai este fondatorul altor cinci companii, majoritatea în domeniul construcţiilor – SRL Transgrupservice, SRL TGS Grupservice, SRL Profis-Impex, SRL Transgrupspedition şi, prin Exfactor-Grup SRL – SRL Exfactor-Grup Construct.Continuarea investigaţiei pe Anticoruptie.md.