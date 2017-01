Flashmob la Guvern: „Promisiuni deşarte şi minciuni sfruntate; Guvernarea încearcă să aburească cetăţenii că ar fi recuperat o parte din miliardul furat, ceea ce este o manipulare crasă!”

FOTO

Astăzi, 20 ianuarie, se împlineşte un an de la instaurarea Guvernului nocturn Filip-Plahotniuc. Învestit cu votul a 57 de deputaţi, majoritatea transfugi, guvernul în cauză a fost catalogat de societatea civilă, mass-media şi cetăţeni drept unul ilegitim, capturat de autoproclamatul coordonator al Republicii Moldova.Astfel, tinerii Platformei DA au hotărât să organizeze un flashmob pentru a atrage atenţia asupra promisiunilor deşarte, declaraţiilor false şi de paradă, a unor acţiuni nesăbuite cu un impact extrem de negativ asupra poporului.„Odată învestit, premierul Filip a trecut la acţiuni prompte pentru a înăbuşi spiritul protestatar şi a induce senzaţia de stabilitate. Printre primele sale acţiuni cu caracter populist se numără reducerea preţurilor la carburanţi. Astfel, în februarie 2016, benzina A-95 avea un preţ de 15.86 lei, motorina – 13.19 lei, gazul lichefiat – 8.84 lei. Dar acest tertip ieftin nu a durat prea mult, iar astăzi, la un an de la învestire, preţurile s-au majorat cu aproximativ 2 lei: benzina A-95 costă acum 17.99 lei, motorina – 15.61 lei, iar gazul lichefiat – 10.79 lei”, se spune în comunicatul emis de tinerii DA.O altă declaraţie explozivă imediat după depunerea ruşinoasă a jurământului a fost promisiunea de instalare a unui panou al întoarcerii miliardului, pe care zilnic să fie reflectate cifrele banilor recuperaţi din miliardele furate. Panoul aşa şi nu a mai fost instalat şi nici banii nu au fost recuperaţi.„Chiar dacă Guvernul încearcă să aburească cetăţenii că ar fi recuperat o parte din ei, precizăm că este vorba de o manipulare crasă şi o minciună sfruntată, puţinii bani la care se referă Filip provenind din vinderea activelor băncilor şi nu din recuperarea propriu-zisă a sumelor furate de guvernarea Plahotniuc”, afirmă tinerii Platformei DA.Organizatorii flashmobului mai spu că, pe parcursul unui an, Guvernul Filip a luat decizii şi măsuri care au afectat grav cetăţenii Republicii Moldova, printre care:- majorarea vârstei de pensionare pentru bărbaţi de la 62 la 63 ani, iar pentru femei – de la 57 la 63 ani.- punerea miliardelor furate pe spatele cetăţenilor, lucru care a majorat în mod automat şi datoria de stat de la 33 la 50 miliarde de lei.Între timp, suma investiţiilor străine a scăzut cu un ruşinos 41,3 %, iar la nivel de învăţământ, în lipsa unui plan concret, numărul studenţilor s-a redus cu 8,5%.„Unicele „realizări” ale Guvernului nocturn şi ilegitim Plahotniuc-Filip sunt dosarele politice deschise protestatarilor şi persoanelor incomode, jurnaliştilor şi liderilor politici din opoziţie, hărţuirea presei independente, închiderea televiziunilor, aducerea la putere prin fraudă a unui preşedinte de buzunar, punerea pe butuci a economiei şi justiţiei, alungarea cetăţenilor din propria ţară şi sărăcirea fără precedent a poporului Moldovei. Această guvernare nu ne reprezintă şi unica soluţie pentru ameliorarea situaţiei ar fi demisia in-corpore şi declanşarea alegerilor parlamentare anticipate”, conchide declaraţia Tinerilor Platformei Demnitate şi Adevăr.