Filip: „Plahotniuc nu pretinde la funcţia de premier PÂNĂ la alegerile din 2018; Obiectivele pe care şi le pune sunt mereu realizate”

Sursa: jurnal.md Foto: pdm.md 20.01.2017 12:39

Scenariul precum că oligarhul Vladimir Plahotniuc va încerca să devină premier după alegerile parlamentare este, practic, confirmat de premierul Pavel Filip.



Acesta a ieşit astăzi în faţa presei pentru a prezenta rezultatele Guvernului la un an de zile de activitate, după care a fost întrebat dacă Vladimir Plahotniuc ţinteşte funcţia de prim-ministru, aşa cum se vehiculează.



„Domnul Plahotniuc a răspuns şi nu o singură dată la această întrebare. A spus că nu pretinde la funcţia de prim-ministru PÂNĂ la alegerile parlamentare din 2018. Actualul guvern are ambiţii şi toate urmează să fie realizate până la sfârşitul anului 2018”, a răspuns Filip.



Întrebat cum se descursă oligarhul Plahotniuc în postura de preşedinte al PD, Filip a spus: „Avem o perioadă de timp foarte scurtă de când şefia partidului a fost preluată de dumnealui, dar am toată certitudinea că va face faţă, ştiind că este amiţios şi că obiectivele pe care şi le pune sunt mereu realizate”.



Menţionăm că mai mulţi analişti politici spun că oligarhul Plahotniuc va încerca să devină premier doar după alegerile parlamentare din 2018, până atunci Guvernului Filip revenindu-i rolul de a „stabiliza” situaţia astfel încât toate pietrele să cadă în capul actualului executiv, iar Plahotniuc să vină „pe curat”.