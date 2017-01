Andrei Năstase: În 2016 am demonstrat unitate, potenţial şi capacitate reală de a învinge sistemul cleptocratic antipopular

Andrei Năstase, liderul Partidului Platforma „Demnitate şi Adevăr”, a fost premiat de TRIBUNA la categoria „Cel mai frumos gest politic al anului 2016”. Cu această ocazie, preşedintele PPDA a fost solicitat să dea şi o scurtă caracteristică anului 2016.„Pentru mine, la fel ca şi pentru foarte multă lume din ţară şi din diaspora, anul 2016 a fost un an în care am continuat lupta noastră pentru libertate, democraţie şi scoaterea statului din captivitate. Iar cel mai important test au fost alegerile prezidenţiale, în care am demonstrat unitate, potenţial şi capacitate reală de a învinge sistemul cleptocratic antipopular”, a declarat liderul mişcării protestatare.