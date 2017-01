Maia Sandu: „Pentru că nu vrea să lupte cu Plahotniuc, Dodon luptă cu Acordul de Asociere; Promisiunea făcută la Moscova - o dovadă clară de trădare a intereselor cetăţenilor RM”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 18.01.2017 11:20

Promisiunea lui Igor Dodon făcută Kremlinului, privind anularea Acordului de Asociere în cazul obţinerii de către PSRM a majorităţii în Parlament, este o dovadă clară de trădare a intereselor cetăţenilor Republicii Moldova. De această părere este preşedinta Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, care spune că Dodon „luptă cu Acordul de Asociere pentru că nu vrea să lupte cu Plahotniuc”.



„La multiplele întâlniri pe care le-am avut, nu am cunoscut niciun cetăţean care să ceară anularea Acordului de Asociere. Am întâlnit, în schimb, mulţi oameni îngrijoraţi de sărăcie, de corupţie, de lipsa locurilor de muncă bine plătite, de pensiile mici, de prezenţa trupelor ruseşti pe teritoriul Republicii Moldova şi de multe alte probleme apăsătoare”, a afirmat Maia Sandu.



„Promisiunea lui Igor Dodon de anulare a Acordului de Asociere, făcută Kremlinului, este o dovadă clară de trădare a intereselor oamenilor acestei ţări. Acordul de Asociere are deja numeroase efecte pozitive pentru noi toţi, iar alte beneficii ale implementării acestuia se vor simţi în timp. Pe de altă parte, corupţia, sărăcia, migraţia au fost aici cu mult înainte de obţinerea Acordului de Asociere. Anume aceste griji îi preocupă pe oameni. Anume la rezolvarea lor ar trebui să muncească preşedintele ţării”, a adăugat liderul PAS.



Totodată, Maia Sandu spune că Plahotniuc este obsedat de ideea să devină „erou naţional”. „Pentru că Dodon nu vrea să lupte cu Plahotniuc şi cu sistemul creat de acesta, luptă cu Acordul de Asociere. Plahotniuc, la rândul lui, obsedat de ideea să devină “erou naţional”, se declară mare „apărător” al vectorului european. Din păcate, acest circ ne costă scump”, a explicat Maia Sandu.