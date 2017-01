Klaus Iohannis: România aşteaptă ca Igor Dodon să acţioneze conform atribuţiilor sale constituţionale

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 18.01.2017 16:26

România îşi reafirmă angajamentul cu privire la dezvoltarea Parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, dar aşteaptă ca preşedintele Igor Dodon să acţioneze conform atribuţiilor sale constituţionale.



Declaraţia a fost făcută astăzi de şeful statului român Klaus Iohannis, la reuniunea cu ambasadorii străini acreditaţi la Bucureşti.



„În Republica Moldova am asistat la primele alegeri prezidenţiale directe după mult timp. Reiterez aşteptarea României ca noul preşedinte să acţioneze conform atribuţiilor sale constituţionale. O spun inclusiv în lumina declaraţiilor sale cele mai recente. Indiferent de acestea, România va continua să sprijine drumul european al Republicii Moldova. Republica Moldova are nevoie de stabilitate, de implicarea responsabilă — subliniez acest cuvânt, responsabilă — a tuturor factorilor politici şi instituţionali în continuarea şi consolidarea procesului de reforme. Aceste reforme sunt esenţiale pentru modernizarea statului şi susţinerea parcursului european, în beneficiul cetăţenilor Republicii Moldova", a declarat Klaus Iohannis.



Şeful statului român a amintit că la ultima şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din România de anul trecut a fost aprobat un plan de acţiune privind abordarea strategică a relaţiilor cu Republica Moldova şi susţinerea unui parcurs ireversibil pentru integrarea în UE.



Klaus Iohannis a subliniat că România poate şi trebuie să joace un rol principal, să investească mai mult, astfel încât rezultatele să fie vizibile, concrete şi palpabile pentru cetăţenii din Republica Moldova.



„Reafirm sprijinul ferm al României pentru viitorul european al Republicii Moldova şi subliniez deschiderea României, în acest context, cu privire la dezvoltarea Parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, pentru continuarea proiectelor de cooperare bilaterale cu Guvernul şi cu autorităţile locale din Republica Moldova. De aceea, la ultima şedinţă a CSAT de anul trecut, am adoptat un Plan de Acţiune privind abordarea strategică a relaţiei României cu Republica Moldova. Obiectivul nostru strategic, reflectat în acest plan, este susţinerea orientării clare, ireversibile a Republicii Moldova spre Uniunea Europeană şi a conectării pro-europene a Chişinăului, precum şi existenţa unor instituţii puternice şi a unei democraţii solide. În acest proces, România poate şi trebuie să joace un rol principal, să investească mai mult. Efortul României va trebui sistematizat şi concentrat instituţional astfel încât rezultatele să fie vizibile, concrete şi palpabile pentru cetăţenii Republicii Moldova", a punctat Klaus Iohannis.



Precizăm că în cadrul reuniunii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din România a fost aprobată strategia termen mediu şi lung privind relaţia României cu Republica Moldova. Pentru implementarea planului de acţiune va fi creat un grup de lucru interinstituţional, sub coordonarea Administraţiei Prezidenţiale, care va începe să lucreze în cel mai scurt timp.