Financial Times: „Dacă anulează Acordul de Asociere, Dodon ar putea avea soarta lui Ianukovici”

Declaraţiile lui Igor Dodon privind anularea Acordului de Asociere au ajuns în vizorul presei internaţionale. Astfel, publicaţia britanică Financial Times a scris despre vizita lui Dodon la Moscova, dar şi despre promisiunile făcute de acesta în faţa preşedintelui rus Vladimir Putin.„Igor Dodon ar putea avea soarta fostului lider de la Kiev Victor Ianukovici, dacă va încerca să anuleze Acordul de Asociere semnat cu Uniunea Europeană”, se arată în articolul publicat pe Financial Times Potrivit sursei, declaraţiile lui Dodon făcute marţi la Moscova, precum că PSRM va anula Acordul de Asociere RM-UE dacă va avea majoritate în Parlament după alegerile din 2018, vor fi privite cu îngrijorare de liderii europeni.„Declaraţiile lui Dodon vor fi privite cu îngrijorare de capitalele europene. Ele au o lovitură semnificativă pentru programul Parteneriatului Estic a blocului celor 28 de state, care oferă asociere şi posibilitatea extinderii zonei de liber schimb în şase foste republici sovietice. Numai Georgia şi Ucraina, împreună cu Republica Moldova, au semnat acordurile”, scrie Financial Times Mai mult, jurnaliştii remarcă faptul că declaraţiile lui Dodon făcute la Moscova vin în contradicţie cu programul său electoral, atunci când acesta spunea că nu se va atinge de acest Acord.În articol se mai menţionează că noul preşedinte şi-a schimbat mesajul la fel ca şi Ianukovici, la presiunile din partea preşedintelui rus Vladimir Putin.„De cealaltă parte, liderul de la Kremlin a salutat „curajul” de care a dat dovadă Dodon la începutul acestui an, când a mers în stânga Nistrului pentru a se întâlni cu liderul separatist Vadim Krasnoselski, revenind la ideea federalizării Republicii Moldova, pe care a promovat-o şi anterior, în perioada primului mandat la şefia statului a lui Vladimir Voronin”, mai scrie Financial Times Amintim că ieri Igor Dodon i-a promis omologului său de la Moscova că va solicita anularea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, dacă PSRM va obţine majoritate în Parlament.