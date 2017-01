Platforma DA: „Acţiunile geopolitice ale lui Dodon îi oferă lui Plahotniuc posibilitatea de a-şi vinde cât mai scump pielea”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 18.01.2017 11:08

Jocul de-a orientarea geopolitică a Republicii Moldova este cortina de fum perfectă pentru regimul oligarhic controlat de Vladimir Plahotniuc şi pentru preşedintele Igor Dodon, ale cărui iniţiative de până acum nu fac decât să faciliteze regimul şi să dezbine societatea. Este declaraţia Platformei Demnitate şi Adevăr după ce Igor Dodon, în cadrul vizitei sale la Moscova, a aruncat o nouă bombă geopolitică, declarând că va cere anulearea Acordului de Asociere cu UE dacă PSRM va avea majoritate în Parlament.



„Chiar dacă promisiunea făcută de Igor Dodon preşedintelui Putin cu ocazia vizitei sale la Moscova, precum că va anula Acordul de Asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, nu are nicio şansă să se materializeze în lipsa unei voinţe populare masive, ne declarăm profund îngrijoraţi de felul iresponsabil în care preşedintele Dodon înţelege să-şi exercite prerogativele constituţionale în politica internă şi externă”, se spune în declaraţia PPDA.



Potrivit Platformei Demnitate şi Adevăr, atât deplasările în teritoriu, cât şi toate sondajele din ultima perioadă arată că principalele probleme, ale căror rezolvări oamenii le aşteaptă de la guvernare şi de la Preşedintele nou ales, sunt legate de consolidarea societăţii, lupta cu sărăcia şi corupţia, întoarcerea miliardului furat, crearea noilor locuri de muncă, reîntregirea familiilor, reforma justiţiei, a sistemului energetic etc. Or, anularea Acordului de Asociere şi federalizarea ţării nu intră în lista priorităţilor populaţiei, ba chiar dimpotrivă.



„Jocul de-a orientarea geopolitică a Republicii Moldova este cortina de fum perfectă după care s-au pitit guvernările care s-au perindat în ultimul sfert de veac la Chişinău, pentru a nu face reforme, a se îmbogăţi nejustificat şi a ne transforma în cea mai săracă şi coruptă ţară din Europa. Majoritatea iniţiativelor lansate până acum de Dodon au scopul de a dezbina societatea noastră şi facilitează regimul cleptocrat Plahotniuc, care se poate menţine şi funcţiona doar în condiţiile unei permanente confruntări geopolitice şi ale unei societăţi divizate, polarizate”, afirmă PPDA.



„Promptitudinea reacţiei partidului lui Plahotniuc, coroborată cu acţiunile declanşate de un alt pion de-al oligarhului, M. Ghimpu, denotă faptul că aceasta a fost scrisă cu câteva zile înaintea vizitei lui Dodon la Moscova. Coordonatorul mafiei din Moldova este în prezent detestat de peste 90% din populaţia ţării, fiind asociat cu şantaj şi corupere, cu represiuni împotriva opoziţiei politice democratice, europene, cu furtul miliardului şi spălările de zeci de miliarde de dolari ale mafiei ruseşti, inclusiv în cazul Magniţki, fapte investigate de instituţii federale americane, acesta fiind suspectat că ar fi şi comanditarul unui asasinat investigat în statele europene”, se mai spune în declaraţie.



În opinia PPDA, acţiunile geopolitice ale lui Dodon îi oferă lui Plahotniuc, care simte tot mai mult şi mai mult apropierea rezultatelor anchetelor internaţionale, posibilitatea de a-şi „vinde cât mai scump pielea”.



„Acesta încearcă să fenteze din nou occidentul, să-şi păstreze libertatea şi aflarea la putere, pretinzând a fi unic salvator al vectorului european al Republicii Moldova. Însă orice asociere a ideii europene cu persoana lui Plahotniuc nu face decât să scadă susţinerea pentru orientarea spre Vest a Moldovei şi să consolideze orientarea către Est. Nimeni nu a compromis vectorul european în Republica Moldova mai mult decât Vladimir Plahotniuc”, se mai spune în comunicatul de presă.



Publicăm mai jos declaraţia completă:



Declaraţia Platformei Demnitate şi Adevăr în legătură cu acţiunile concertate ale guvernării Plahotniuc şi ale Preşedintelui Dodon



Chiar dacă promisiunea făcută de Igor Dodon preşedintelui Putin cu ocazia vizitei sale la Moscova, precum că va anula Acordul de Asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, nu are nici o şansă să se materializeze în lipsa unei voinţe populare masive, ne declarăm profund îngrijoraţi de felul iresponsabil în care preşedintele Dodon înţelege să-şi exercite prerogativele constituţionale în politica internă şi externă.



Realitatea cotidiană pe care o constatăm în deplasările pe întreg teritoriul ţării, cât şi toate sondajele de opinie din ultima perioadă, indică faptul că principalele probleme, ale căror rezolvări oamenii le aşteaptă de la guvernare şi de la Preşedintele nou ales, sunt legate de consolidarea societăţii, lupta cu sărăcia şi corupţia, întoarcerea miliardului furat, crearea noilor locuri de muncă, reîntregirea familiilor, reforma justiţiei, a sistemului energetic, etc. Anularea Acordului de Asociere şi federalizarea ţării nu intră în lista priorităţilor populaţiei ţării. Dimpotrivă – sunt subiecte străine intereselor noastre naţionale.



Jocul de-a orientarea geopolitică a Republicii Moldova este cortina de fum perfectă după care s-au pitit guvernările care s-au perindat în ultimul sfert de veac la Chişinău, pentru a nu face reforme, a se îmbogăţi nejustificat şi a ne transforma în cea mai săracă şi coruptă ţară din Europa.



Majoritatea iniţiativelor lansate până acum de Dodon au scopul de a dezbina societatea noastră şi facilitează regimul cleptocrat Plahotniuc, care se poate menţine şi funcţiona doar în condiţiile unei permanente confruntări geopolitice şi ale unei societăţi divizate, polarizate.



Promptitudinea reacţiei partidului lui Plahotniuc, coroborată cu acţiunile declanşate de un alt pion de-al oligarhului, M. Ghimpu, denotă faptul că aceasta a fost scrisă cu câteva zile înaintea vizitei lui Dodon la Moscova.



Coordonatorul mafiei din Moldova este în prezent detestat de peste 90% din populaţia ţării, fiind asociat cu şantaj şi corupere, cu represiuni împotriva opoziţiei politice democratice, europene, cu furtul miliardului şi spălările de zeci de miliarde de dolari ale mafiei ruseşti, inclusiv în cazul Magniţki, fapte investigate de instituţii federale americane, acesta fiind suspectat că ar fi şi comanditarul unui asasinat investigat în statele europene.



Acţiunile geopolitice ale lui Dodon îi oferă lui Plahotniuc, care simte tot mai mult şi mai mult apropierea rezultatelor anchetelor internaţionale, posibilitatea de a-şi vinde cât mai scump pielea. Acesta încearcă să fenteze din nou occidentul, să-şi păstreze libertatea şi aflarea la putere, pretinzând a fi unic salvator al vectorului european al Republicii Moldova.



Însă orice asociere a ideii europene cu persoana lui Plahotniuc nu face decât să scadă susţinerea pentru orientarea spre Vest a Moldovei şi să consolideze orientarea către Est. Nimeni nu a compromis vectorul european în Republica Moldova mai mult decât Vladimir Plahotniuc.



În ceea ce priveşte Platforma Demnitate şi Adevăr, noi ne declarăm ataşamentul ferm pentru respectarea şi implementarea reală şi punctuală a Acordului de Asociere cu UE, ce oferă soluţii pentru rezolvarea mai multor probleme, soldându-se cu reformarea profundă şi modernizarea Moldovei, eradicarea semnificativă a sărăciei şi corupţiei.



Revenirea la Planul Kozak nu ne surprinde. Diplomaţia rusă l-a readus direct sau indirect în discuţie cu diverse ocazii. Însă, pentru Moldova, fila federalizării, în general, şi în special a planului Kozak, a fost întoarsă încă în anul 2003. Orice încercare de revenire la această idee, după cum arată toate sondajele, va stârni o reacţie negativă a majorităţii societăţii. Planul Kozak ar marca nu doar federalizarea Republicii Moldova, ci şi legalizarea prezenţei armatei ruse. O mare parte a populaţiei Republicii Moldova pledează pentru un bun parteneriat şi cu Federaţia Rusă, însă nici electoratul lui Dodon, votând pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu Rusia, nu i-a oferit acestuia mandatul pentru ca acesta să încalce Constituţia şi să atenteze la caracterul unitar şi indivizibil al Republicii Moldova.



Conştienţi de faptul că această confruntare artificială inutilă, dar şi destul de periculoasă, la graniţa de Est a Uniunii Europene, este regizată de Plahotniuc şi realizată de vasalul acestuia – Dodon, având menirea sustragerii atenţiei populaţiei ţării de la problemele reale ale cetăţenilor şi aprofundarea polarizării societăţii, Platforma Demnitate şi Adevăr, care şi-a demonstrat valenţele democratice, nu va participa în această horă geopolitică, în care ar trebui să opteze pentru sprijinirea acestui regim criminal care a discreditat semnificativ vectorul european de dezvoltare a ţării în detrimentul candidatului geopolitic indispensabil al acestui regim la prezidenţiale.



În acelaşi timp, reprezentanţii Platformei DA, împreună cu alte entităţi politice şi civice, vor lupta cu toate metodele legale, inclusiv proteste, precum şi alte mijloace impuse de circumstanţe, pentru unitatea şi integritatea teritorială a statului nostru.



Agenda politică a formaţiunii noastre cuprinde astăzi mai multe priorităţi, similare cu cele ale populaţiei, ce sunt menite să consolideze societate, să oprească genocidul social şi să contribuie la implementarea reformelor economice şi anticorupţie în interesul întregii populaţii, la eliberarea statului din captivitate şi la punerea acestuia pe făgaşul unei dezvoltări normale în rândul statelor europene civilizate.



Andrei Năstase

Preşedintele Partidului Politic Platforma Demnitate şi Adevăr

Chişinău, 18 ianuarie, 2017