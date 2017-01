Alexandru Slusari, după tentativele de corupere şi şantajare a membrilor PPDA: „Pentru a obţine controlul total în RM, Plahotniuc vrea să distrugă Platforma DA şi să scape de presa liberă”

Sursa: jurnal.md Foto: ipn.md 18.01.2017 07:09

Scenariul oligarhului Plahotniuc devine tot mai evident - pentru a ţine sub control politicul, el încearcă să distrugă Platforma Demnitate şi Adevăr, cumpărând şi şantajând membri ai organizaţiilor teritoriale, iar în acelaşi scenariu se înscriu şi atacurile asupra presei independente, afirmă vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari.



„Situaţia politică a devenit clară. Plahotniuc încearcă să-şi întărească şi îmbunătăţească paradigma sa politică, care, la drept vorbind, se împarte în trei părţi inegale. Partidul geopolitic al socialiştilor are misiunea principală – să sperie Occidentul cu tancurile ruseşti, care în 15 minute vor trece prin Ucraina, vor ajunge în Republica Moldova şi vor începe să atace Washingtonul. La cealaltă extremă trebuie să fie controlată aşa-numita putere unionistă, care este gata să picheteze clădirea Preşedinţiei şi să sperie vorbitorii de limbă rusă şi Rusia cu armata românească, care va trece Prutul, iar Republica Moldova se va uni cu România şi va începe să atace Rusia. În cel mai rău caz, să atace Tiraspolul. Important este că la această misiune pretinde Şalaru, iar Ghimpu încă încearcă să lupte pentru titlul de unionistul preferat al lui Plahotniuc. În mijloc, desigur, se află liderul întregii ţări, cel mai important proxenet, saxofonist, reformator şi mafiot, amator de lupte fără reguli, cetăţean al cel puţin trei ţări - Vlad sau Vladimir Plahotniuc (în funcţie de situaţia geopolitică)”, a menţionat Alexandru Slusari.



Potrivit vicepreşedintelui DA, această confruntare a fost întotdeauna controlată de Plahotniuc, misiunea lui fiind „să comande ca aceştia să latre atât timp cât este nevoie”.



„Cel mai important este să nu latre despre problemele social-economice, miliardele furate, schemele criminale, sărăcie, corupţie, lipsa unei justiţii funcţionale, despre miile de familii destrămate, copiii care cresc fără părinţi, dar şi despre alte aspecte ale genocidului social şi statului capturat. Oare este importantă sorta milioanelor de oameni, atunci când există confruntarea geopolitică? Şi, desigur, fiind garantul stabilităţii, nu neapărat proeuropeană, Plahotniuc poate opri orice lătrat şi poate să nu admită un război civil în ţară, care este provocat tot de el cu ajutorul confruntării geopolitice. Folosindu-se de poziţia sa în calitate de garant, în permanenţă fură această ţară. În timp ce cetăţenii încearcă să stabilească care este ocupantul principal, cel mai important ocupant din interiorul ţării în fiecare zi se bagă în buzunarele cetăţenilor”, comentează vicepreşedintele PPDA.



Alexandru Slusari mai spune că, pentru a obţine control total asupra peisajul politic, Plahotniuc, concentrând în mâinile sale resurse financiare, administrative şi mediatice, încearcă să distrugă Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr, care încearcă să consolideze societatea în jurul problemelor de ordin social-economic, a luptei împotriva corupţiei şi a eliberării statului din captivitate, dar şi partidul care poate mobiliza societatea să protesteze.



„În fiecare zi, suntem atacaţi. Activiştii din teritoriu sunt atraşi în alte partide prin şantaj şi corupere. Li se propun salarii de 10 mii de lei, maşini şi oficii. Sunt ameninţaţi cu dosare penale. Din surse sigure, am aflat că se pregătesc noi dosare pentru conducerea formaţiunii şi chiar arestul liderului Platformei”, spune Alexandru Slusari.



„După distrugerea Platformei DA, lui Plahotniuc îi va fi mai uşor să distrugă şi celelalte partide care îi stau în cale. Totodată, el vrea să scape de presa independentă, care nu are o coloraţie geopolitică. Acum, se încearcă distrugerea totală a posturilor de televiziune Jurnal TV şi TV 7. După care vor urma atacuri asupra portalurilor de ştiri independente. Şi, desigur, pentru a-şi asigura controlul total şi optimizarea cheltuielilor, Plahotniuc va modifica sistemul electoral, va introduce alegerea deputaţilor prin circumscripţii uninominale, pentru a nu cheltui foarte mult în campania electorală, cumpărând câte un aşa-numit candidat. Astfel, acest om, detestat de 94 la sută din populaţie, cu ajutorul corupţiei, manipulării, şantajului şi represiunilor politice poate conduce Republica Moldova”, a declarat Alexandru Slusari.



În aceste condiţii, vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr a venit cu un mesaj către cetăţenii.



„Ce poate să-l împiedice? Am obosit să vorbesc despre această reţetă, dar alta nu există. Este vitală consolidarea societăţii, depăşirea diferenţelor etnice şi geopolitice şi un protest comun. Trebuie să uităm cine şi ce a zis timp de 25 de ani, dar, în acest moment critic, să ne aduce aminte că toţi suntem cetăţenii acestei ţări. În viitorul apropiat, aici nu va fi nici România, nici Rusia, nici Uniunea Sovietică. Trebuie să trăim acum şi aici. În Moldova. Întrebarea este dacă va fi această Moldovă o rezervaţie capturată de Plahotniuc şi gaşca sa, de unde foarte mulţi încearcă să fugă, sau va fi o ţară liberă în care să vrei să trăieşti”, a punctat Alexandru Slusari.