Vladimir Socor: Plahotniuc e alarmat de rezultatul obţinut de Maia Sandu şi Andrei Năstase la prezidenţiale; De aceea vrea să reducă la tăcere Jurnal TV

Sursa: jurnal.md Foto: astanatimes.com 15.01.2017 20:21

Analistul politic al Fundaţiei Jamestown Vladimir Socor spune că este consternat în legătură cu situaţia în care s-a pomenit postul nostru de televiziune, dar nu şi surprins.



Potrivit lui, lovitura de acum, ce vine sub masca unei dispute comerciale, este cea mai dură şi severă acţiune după lungul şir al persecuţiilor contra Jurnal TV. Cel care a pus-o la cale este oligarhul şi şeful PD, Vladimir Plahotniuc, mai spune Vladimir Socor.



„Am aflat şi eu consternat despre măsurile abuzive luate împotriva Jurnal TV cu scopul de al reduce la tăcere. Am aflat cu consternare, dar fără surprindere. Acest atentat din ceea ce mai rămâne mass-media liberă este cea mai severă lovitură după lungul şir al persecuţiilor contra Jurnal TV, din partea statului capturat. Al statului coordonat. Persecuţiile de până acum asupra Jurnalului au fost aplicate chiar de către organele statului capturat şi coordonat. Lovitura de acum însă, vine sub masca unei dispute comerciale. O mască prea străvezie pentru a ascunde motivaţia reală, pur politică, motivaţie coordonată şi ia de bună seamă”, a declarat Vladimir Socor.



Analistul politic al Fundaţiei Jamestown a mai menţionat că Jurnal TV trebuie să aibă o continuitate, altfel totul va cădea în beznă, iar cei de la guvernare vor profita de asta.



„Anume de bezna informaţională contează planurile lui el coordonatore. Dânsul este alarmat la culme de rezultatul de 48% obţinut de Maia Sandu şi aliatul ei, Andrei Năstase, în recentele alegeri prezidenţiale. Se apropie alegerile parlamentare din 2018, posibil chiar mai devreme. Domnul coordonator nu vrea să mai rişte o înfrângere. Anume de aceea, domnul coordonator prin interpuşii săi comerciali vrea să reducă Jurnalul TV la tăcere. Eu am toată încrederea că se vor găsi mijloacele pentru a evita coborârea beznei peste peisajul politic şi mediatic al RM”, a adăugat Vladimir Socor.



Şeful PD, Vladimir Plahotniuc, nu a răspuns la telefon pentru comentarii.