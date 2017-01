Victor Ciobanu: Când ar putea ajunge Plahotniuc premier

Guvernul Filip nu va demisiona până când nu va face tot ce are în plan. De această părere este cunoscutul analist politic Victor Ciobanu.„Dacă întrebarea e când Plahotniuc va deveni prim-ministru, atunci prognoza mea este că abia după ce se va trece la sistemul mixt. El atunci va veni deja fără problemele pe care trebuie să le rezolve Guvernul Filip”, a explicat analistul politic, pentru tribuna.md Potrivit lui Victor Ciobanu, toate aşa-zisele reforme care se fac acum, în special cele economice, se fac „de grupul de PR” şi în genere tot ce face Guvernul este PR.„În primul rând, un Guvern trebuia să fie reformat pornind de la structură, funcţionalitate etc. Evident că pentru RM structura de 16 ministere este una excesivă, dar nu este nevoie doar să reduci mecanic ministerele, trecând subdiviziunile dintr-un minister în componenţa altuia. Un an de zile se vor căra mapele dintr-o parte în alta, va trebui de decis ce merge la un minister şi ce la altul. Pe urmă schimbatul antetelor, tăbliţelor etc. Eu nu cred în această reformă, fiindcă ea nu a fost pornită pe bune, pornind de la o concepţie, structură, funcţionalităţi, respectiv nu cred că ea poate conduce la eficientizarea lucrului Guvernului. Este convingerea mea că acest Guvern merge pe PR, dar nu pe reforme pe bune. Bifează, însă până la urmă ceea ce se face se va solda cu un eşec”, a conchis Victor Ciobanu.