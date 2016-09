RISE: Cimitirul din listele electorale

Din cimitir în secţiile de votare. Numele a sute de persoane decedate se regăsesc în listele electorale care oficial pot să-şi aleagă viitorul preşedinte. Reporterii RISE Moldova au verificat peste 300 de persoane decedate, dintre care 100 pot vota. În lista sufletelor moarte, se regăseşte şi tatăl preşedintelui Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase, care va valida rezultatele alegerilor, dar şi alte personalităţi, printre care regizorul Emil Loteanu şi actorul Mihai Volontir.Imaginaţi-vă un cimitir uriaş de mii, zeci şi, posibil, sute de mii de oameni. Acest cimitir a crescut, an de an, pe listele electorale, fără ca autorităţile să caute şi să separe viii de morţi.RISE Moldova a încercat să afle cât de mare este acest cimitir. Pentru aceasta, reporterii au mers atât la cimitirul Sfântul Lazăr, cel mai mare din ţară, cât şi la Cimitirul Central, unde sunt înmormântaţi, de regulă, cei care au făcut parte din elita politică, culturală şi de afaceri a ţării.Am verificat, în special, persoanele care au decedat în perioada 2014-2016, dar şi persoane care au încetat din viaţă cu 5-10 ani în urmă. Punctul de pornire a fost fotografierea crucilor şi a mormintelor pentru a avea numele, prenumele, data naşterii şi cea a morţii celor în cazul cărora s-au făcut verificări.O parte din datele care permit identificarea persoanelor, inclusiv codul personal, au fost făcute publice în 2009, când, după alegerile din 5 aprilie, mai multe partide au pus la îndoială numărul prea mare de alegători de pe liste: cu aproximativ 400.000 mai mulţi decât în 2007. În această bază de date am identificat codurile numerice personale ale mai multe persoane decedate din cele două cimitire din Chişinău, pe care, ulterior, le-am verificat în registrul on-line de stat al alegătorilor.La Cimitirul Central, numit în popor şi cel de pe strada Armenească, ne întâmpină, chiar de la intrare, un grup de cerşetori care se ascund de arşiţă la umbra unui copac. De cald ce este, nici nu încearcă să vină în urma noastră ca să ceară ceva.Cavoul din beton al familiei Drangoi domină zona. Una dintre persoanele înmormântate aici este Valentina Drangoi, aşteptată să voteze pe 30 octombrie 2016 la secţia de votare 1/041 din incinta Liceului Mihai Eminescu, din sectorul Botanica. Teoretic, fiind decedată de 15 ani, aceasta ar fi putut vota până acum la zece scrutine: alegerile parlamentare din 2005, alegerile 2009 – ordinare şi repetate, la cele din 2010 şi 2014 şi la alegerile locale din 2003, 2005, 2007, 2011 şi 2015.Ceva mai sus, nu departe de cavou, se află mormântul actorului Mihai Volontir. Pe 15 septembrie, de la moartea acestuia se va împlini un an. În vecinătate, se află şi locul de veci al cântăreţului şi compozitorului Anatol Dumitraş. Sunt trei luni de la moartea lui.Continuăm periplul în cimitir. Numărul mormintelor noi nu este atât de mare. Locul de veci al Olgăi Roşcinscaia şi cel al lui Valentin Velicovici sunt unul lângă altul. Olga a murit anul trecut, iar Valentin anul acesta. Şi ei sunt aşteptaţi să voteze la secţia 1/133 de pe strada Drumul Viilor 26A, în incinta blocurilor de studii ale Universităţii de Stat din Tiraspol.Găsim şi mormântul jurnalistului Constantin Tănase, tatăl preşedintelui Curţii Constituţionale. Deşi e în lumea celor drepţi de doi ani, pe 7 septembrie 2016 numele lui era inclus pe listele electorale.Continuarea pe RISE Moldova.