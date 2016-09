Fost ambasador: „Dacă ar câştiga prezidenţialele, Dodon şi Leancă l-ar numi pe Plahtoniuc prim-ministru; Năstase - NU, şi aici e diferenţa”

09.09.2016

În cazul în care Igor Dodon sau Iurie Leancă ar câştiga alegerile prezidenţiale, aceştia ar semna decretul de numire a oligarhului Vladimir Plahotniuc. De această părere este fostul ambasador ar RM în Austria, Andrei Popov, care spune că liderul Platformei DA, Andrei Năstase, nu ar face în niciun caz acest lucru „şi aici e diferenţa”.



„Eu cred că Dodon va da din nas, dar va face trimitere la decizia Curţii Consituţionale care vorbeşte despre obligativitate. Şi Iurie Leancă aşa ar face, cu siguranţă, dar că nu cred că Leancă are şanse reale să devină preşedinte. Eu îmi aduc aminte că el a pierdut mult în noiembrie anul trecut, când la întrebarea directă „O să-l votaţi pe Plahotniuc prim-ministru?” el se eschiva”, a declarat Popov, în cadrul emisiunii „Puterea a patra”, la N4.



Întrebat, în context, dacă Andrei Năstase ar putea semna decretul decretul de numire a lui Plahotniuc în funcţia de prim-ministru, Popov a respins categoric un asemenea scenariu.



„Nu cred. Eu cred că aici este diferenţa. Năstase va zdruncina sistemul dacă va ajunge preşedinte”, a spus Andrei Popov.



În cadrul emisiunii, fostul ambasador a mai spus despre Leancă: „Îmi este foarte greu să vorbesc la acest subiect. Eu am crezut dacă nu în proiectul Iurie Leancă, atunci în capacitatea lui de a se relansa. La un moment dat era cel mai popular lider al opoziţiei şi în jumătate de an a pierdut totul. Când Iurie Leancă a vorbit ultima dată critic la adresa fărădelegilor din societate? De exemplu despre decizia sfidătoare a Curţii de Apel de la Bălţi, de a anula iniţiativa cetăţenilor revoltaţi de felul în care este administrată capitala. În loc să vorbească, să spună că acest caz demonstrează încă o dată că judecătorii sunt controlaţi de putere şi acţionează în interese corporative, el se apucă să-l critice pe Igor Dodon. Iurie Leancă, o spun cu regret, mult mai des îi atacă pe Maia Sandu, Andrei Năstase sau pe Dodon, decât pe cei care stăpânesc puterea. Cum poţi să te consideri reprezentant al opoziţiei, dacă oponenţii tăi nu sunt cei de la putere? Dacă tu, de fapt, faci jocul puterii? Eu nu-mi aduc aminte şi nici nu ştiu dacă a fost vreo jumătate de cuvânt critic la adresa lui Iurie Leancă la posturile de televiziune controlate de Vlad Plahotniuc”.