Ce dezvăluiri despre „jaful secolului” intenţiona să facă Platon înainte să fie arestat: „În momente de sinceritate, Plahotniuc, Shor şi Iaralov îmi povesteau detalii”

aceşti oameni

Omul de afaceri Veaceslav Platon a transmis, prin intermediul avocatului său, o scrisoare prin care spune ce dezvăluiri urma să facă cu o zi înainte de reţinerea sa în Ucraina. Scrisoarea a fost citită de către Ana Ursachi în cadrul emisiunii Interpol de la TV7 „Am vrut să spun cum a avut loc jaful secolului, cum erau luate deciziile, de către cine, cum erau furaţi banii. Asta a devenit clar din informaţiile pe care le-am obţinut din diferite resurse, inclusiv din cele publice. De asemenea, am comunicat cu Shor, cu Plahotniuc şi cu Iaralov care, în momente de sinceritate, îmi povesteau anumite detalii, iar eu le colectam într-un tablou general. Cu atât mai mult că ştiu cum acţionează, cum gândesc. Chiar am fost martor direct la tranzacţia de cumpărare a 38,2% de acţiuni de la Victoriabank”, se spune în scrisoarea lui Platon.Anume acesta a fost momentul în care Plahotniuc a întors banii investitorilor, doar că nu din buzunarul său, ci din buzunarele cetăţenilor, adică din rezervele valutare ale BNM şi de la Banca de Economii, afirmă Ana Ursachi, avocatul omului de afaceri.Plahotniuc a coordonat în totalitate acest proces, continuă Platon, întrucât fără participarea directă a BNM şi a CNA, toate acestea nu puteau avea loc.„Mai mult, fără semnătura vicepremierului, a ministrului de atunci al Economiei, Andrian Candu, nici nu putea fi vorba despre oferirea garanţiilor de către stat. În noiembrie (2014), BNM a acordat cu generozitate valută BEM, Unibank şi Băncii Sociale. Atunci BNM a acordat Victoriabank un credit interbancar de 1,8 miliarde de lei, deşi potrivit legii putea să-i ofere doar 80 de milioane de lei. Deci banca centrală trebuia să închidă ochii. Drăguţanu a fost propus pentru fotoliul de guvernator al BNM de către Plahotniuc, nu de Ghimpu. În acel moment eram deputat, iar Plahotniuc a încercat să mă convingă să votez pentru Drăguţanu. Plahotniuc îmi spunea că este băiat de-al nostru şi că va face tot ce i se spune”, a accentuat Veaceslav Platon.„De asemenea, am vrut să spun cum Plahotniuc l-a folosit pe Shor şi cât de bine i-a întins o cursă lui Filat care nu înţelegea nimic ca un prost. Shor este doar „Ziţpredsedatel Funta”, care răspunde pentru tot, iar Plahotniuc este principalul beneficiar”, conchide omul de afaceri.