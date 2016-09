Curtea de Conturi: Avere, istorie şi (in)eficienţă

Vea­ce­slav Untilă, noul pre­şe­dinte al Cur­ţii de Con­turi, locu­ieşte într-un imo­bil de lux, pe care nu l-a indi­cat în decla­ra­ţi­ile sale cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate. Cu averi de mili­oane sunt şi alţi mem­bri ai insti­tu­ţiei supreme de audit din R. Mol­dova, toţi fiind desem­naţi în func­ţii pe cri­te­rii poli­tice. De fapt, pro­blema numi­rii mem­bri­lor Cur­ţii în urma unor târ­guri între poli­ti­cieni este una isto­rică, insti­tu­ţia fiind la che­re­mul celor care s-au aflat la guver­nare în toţi cei 22 de ani de acti­vi­tate. Şi din aceste motive, efi­cienţa insti­tu­ţiei este pusă sub sem­nul între­bă­rii chiar de către mem­brii ei. „Azi, Cur­tea de Con­turi suferă de o boală cro­nică, un can­cer în ulti­mul sta­diu. Cur­tea nu-şi face treaba, pen­tru că legea-i proastă şi pre­ro­ga­ti­vele pe care le oferă nu răs­pund nece­si­tă­ţi­lor. În tim­pul man­da­tu­lui meu, regret mult, dar nu am rea­li­zat nimic, deo­a­rece nu am avut posi­bi­li­tate”, spune Tudor Şoitu, fost vice­pre­şe­dinte al Cur­ţii de Con­turi.Vea­ce­slav Untilă a fost pro­pul­sat în frun­tea Curţii de Con­turi a R. Mol­dova (CCRM) la ultima şedinţă a Legi­sla­ti­vu­lui din sesiu­nea primăvară-vară cu votu­rile a 54 de deputaţi. Acesta urmează să renunţe la foto­liul de depu­tat al Par­ti­du­lui Libe­ral (PL), la funcţia de vice­preşedinte al par­ti­du­lui, pe care o deţinea din mar­tie 2011, dar şi la cea de dona­tor, pen­tru că noul preşedinte al CCRM este şi un finanţator frec­vent al PL (deta­lii AICI şi AICI). În ulti­mul an şi jumă­tate, acesta a scos din buzu­nare nu mai puţin 585 mii de lei pen­tru finanţarea par­ti­du­lui care l-a pro­pus la şefia CCRM. Untilă a coche­tat cu funcţiile publice încă de la înce­pu­tul ani­lor ’90, acti­vând în cadrul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Interne (MAI), fiind, inclu­siv, vice­mi­nis­tru, în anii 1998-2000. În 2001, s-a impli­cat în poli­tică, acti­vând şi con­du­când mai multe formaţiuni. În 2011, Mişcarea „Acţiunea Euro­peană”, al cărui preşedinte era, a luat deci­zia de a fuziona cu PL, iar în schimb, Untilă a pri­mit pos­tul de vice­preşedinte al par­ti­du­lui. După o scurtă peri­oadă în care s-a aflat la şefia Inspec­to­ra­tu­lui Eco­lo­gic de Stat, acesta a deve­nit depu­tat PL, în urma ale­ge­ri­lor par­la­men­tare din noiem­brie 2014.Con­co­mi­tent cu funcţiile publice deţinute de Untilă, a spo­rit şi ave­rea aces­tuia. Direct sau prin inter­me­diul fami­liei, noul preşedinte al CCRM deţine imo­bile în Chişinău, dar şi câteva firme, care nu se regă­sesc în declaraţia sa cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate. Ofi­cial, Untilă declară două apar­ta­mente, 1/3 dintr-o casă de locuit de doar 30 m.p. (!), obţinută în 1998, un garaj pe str. Koro­lenko, două auto­mo­bile de model Toyota şi cote-părţi în trei com­pa­nii: SA „Mold­cargo” şi SRL „Ener­go­ga­z­pu­ri­fi­care”, deţinute prin inter­me­diul soţiei, Ale­xan­dra, şi SRL „Sprint Mega”, la care deţine 50% din capi­ta­lul social. Neo­fi­cial, proas­pă­tul preşedinte al CCRM locuieşte într-un imo­bil de mili­oane la Tele­cen­tru, pe care l-a ridi­cat la înce­pu­tul ani­lor 2000. Prin inter­me­diul mem­bri­lor fami­liei sale, el deţine şi alte SRL-uri.Datele cadas­trale arată că, în peri­me­trul stră­zi­lor V. Chel­tu­ială şi Cireşilor, fami­lia Untilă deţine două imo­bile: unul cu o suprafaţă de 125,9 m.p. şi altul cu o suprafaţă ofi­ci­ală de 163 m.p. 1/3 din casa de pe str. Cireşilor, una bătrâ­nească, pe care o regă­sim în declaraţia de avere a lui Vea­ce­slav Untilă, de 163 m.p., este înre­gis­trată pe numele soţiei preşedin­te­lui CCRM, Ale­xan­dra. Aceasta a intrat în pose­sia ei în 1998, în urma unui con­tract de donaţie. Cele­lalte 2/3 din imo­bil aparţin altor doi cetăţeni, apa­rent, fără legă­turi cu şeful CCRM.Imo­bi­lul vecin, care are, ofi­cial, doar 125,9 m.p., de pe str. V. Chel­tu­ială, acolo unde locu­iesc Vea­ce­slav Untilă şi soţia sa, este înre­gis­trat pe numele Tatia­nei Untilă-Spătari, una din­tre fii­cele ex-deputatului, şi nu se regăseşte în niciuna din ulti­mele sale declaraţii de avere. Casa de mili­oane, una cu trei nive­luri, reno­vată recent, pe care am filmat-o cu o dronă, a aparţinut, între 1995 şi 1999, lui Vea­ce­slav Untilă, după care a fost donată fii­cei sale, Tatiana, care avea atunci doar 18 ani. Pe lângă cele două case, fami­lia Untilă este pro­pri­e­tara a două apar­ta­mente, unul cu o suprafaţă de 60 m.p., aflat pe str. Gre­no­ble, pro­cu­rat în 2011, şi altul de 72,5 m.p. de pe str. Dru­mul Vii­lor, obţinut în 1999.Untilă deţine 50% din SRL „Sprint Mega”, fon­dată în 2007 împre­ună cu Chi­ril Bra­gan­ciuc. Com­pa­nia cu acti­vităţi decla­rate în comerţ e admi­nis­trată de Ala Bra­gan­ciuc. Ale­xan­dra Untilă, soţia ex-deputatului, deţine 10% din capi­ta­lul fir­mei „Ener­go­ga­z­pu­ri­fi­care” SRL. În 2012, din prin­ci­pa­lul gen de acti­vi­tate decla­rat, închi­ri­e­rea bunu­ri­lor imo­bile, firma a obţinut un venit de 641 mii de lei. Par­te­ne­rii Ale­xan­drei Untilă sunt ucrai­ne­nii Ivan Gere­lyuk (27,29%) şi Vadim Vai­s­pa­rir (52,7%), dar şi Con­stan­tin Bra­gan­ciuc (10%). Firma este admi­nis­trată de Ale­xei Bra­gan­ciuc. Ale­xan­dra Untilă deţine şi 2% din acţiunile Com­pa­niei de Asi­gu­rări „Mold­cargo” (în valoare de 600 mii de lei), aflată în topul pri­me­lor cinci com­pa­nii din R. Mol­dova în acest dome­niu.Cele două fiice ale preşedin­te­lui CCRM sunt şi ele fon­da­toare de firme. Unele com­pa­nii au fost des­chise când aces­tea abia împli­neau majo­ra­tul, fapt care demon­strează că, cel mai pro­ba­bil, SRL-urile erau ale tată­lui lor. Tatiana Spătari-Untilă este fon­da­toare a două firme: Agenţia Imo­bi­li­ară „Retraco Grup”, cu acti­vităţi în „cum­pă­ra­rea şi vân­za­rea bunu­ri­lor imo­bi­li­are pro­prii”, şi Între­prin­de­rea Mixtă „Con­struc­tion Mana­ge­ment Ser­vice”, cu acti­vităţi decla­rate în con­strucţii. În pri­mul SRL, înre­gis­trat în casa fami­liei Untilă din str. Chel­tu­ială, fiica lui Untilă deţine 100% din capi­ta­lul social, iar în al doi­lea – 10%, cele­lalte cote aparţinând par­te­ne­ri­lor mamei sale din firma „Ener­go­ga­z­pu­ri­fi­care” SRL: Ivan Gere­lyuc (27,29%) şi Vadim Vai­s­pa­rir (52,7%) din Ucraina şi lui Con­stan­tin Bra­gan­ciuc (10%).În acte, şi Mari­ana Untilă-Cimbir, cea­laltă fiică a preşedin­te­lui CCRM, căsă­to­rită cu pro­cu­ro­rul Mar­cel Cim­bir, e fon­da­toare de firmă. „Arhi­bas” SRL a fost fon­dată în 1998, iar Mari­ana deţine 10% din capi­ta­lul social al aces­teia, împre­ună cu doi cetă­ţeni mol­do­veni, Ana­tol Volim­bo­v­ski şi Vita­lie Bra­gan­ciuc, dar şi cu ucrai­ne­nii Vadim Vai­s­pa­pir, Ivan Gere­lyuk şi Igor Iuliuk, pri­mii doi fiind par­te­neri de afa­ceri şi cu alţi mem­bri ai fami­liei Untilă. Mari­ana Untilă-Cimbir a deve­nit fon­da­toare la „Arhi­bas” la doar 20 de ani, în peri­oada când tatăl ei ocupa fun­cţia de vice­mi­nis­tru de Interne. Această firmă, aflată acum în pro­ces de dizol­vare, are un spec­tru larg de acti­vi­tate, cum ar fi tipă­ri­rea cărţi­lor sau come­rţul cu ridi­cata, prin­ci­pala sa acti­vi­tate fiind în con­stru­cţii.Anume în această cali­tate, SRL-ul a deve­nit cunos­cut prin ser­vi­ci­ile sale pres­tate Băn­cii de Eco­no­mii a Mol­do­vei (BEM). Dintr-un raport ce denu­nţa fra­u­dele finan­ci­are de la această bancă, aflăm că, la numai un an de la fon­dare, „Arhi­bas” obţine peste 7 mili­oane de lei de la BEM pen­tru repa­ra­ţia sediu­lui din ora­şul Tele­neşti. Tot­o­dată, firma la care este acţio­nară fiica preşedin­te­lui CCRM a pri­va­ti­zat în anul 2008 o între­prin­dere de stat. SRL-ul, cu un capi­tal social de apro­xi­ma­tiv 6 mii de lei, a plătit peste 13 mili­oane de lei pen­tru pri­va­ti­za­rea între­prin­de­rii de stat spe­cia­li­zate în eco­lo­gie, ener­ge­tică şi indus­trie „Ener­go­ga­z­pu­ri­fi­care”, firmă pe care o regă­sim în decla­ra­ţia de avere a lui Vea­ce­slav Untilă. „Nu ştiu de nicio firmă „Arhi­bas”. Dacă voi spu­neţi că a fost fon­dată în 1998, eu de unde să ştiu, că eu m-am căsă­to­rit mult mai târ­ziu, iar ce a fost îna­in­tea mea nu am de unde şti”, ne-a spus ante­rior pro­cu­ro­rul Mar­cel Cim­bir, cu refe­rire la firma soţiei sale, pe care nu a indicat-o în declaraţiile de avere. SRL „Arhi­bas” este, la rându-i, fon­da­toa­rea fir­mei „TMD Cor­po­ra­tion”, cu acti­vităţi decla­rate în dome­niul con­strucţiilor.Deşi l-am ape­lat insis­tent şi i-am trans­mis prin inter­me­diul ser­vi­ci­u­lui de presă între­bă­rile, Vea­ce­slav Untilă a refu­zat să ne răs­pundă de ce nu a decla­rat imo­bi­lul de lux de pe str. Deşi l-am ape­lat insis­tent şi i-am trans­mis prin inter­me­diul ser­vi­ci­u­lui de presă între­bă­rile, Vea­ce­slav Untilă a refu­zat să ne răs­pundă de ce nu a decla­rat imo­bi­lul de lux de pe str. Chel­tu­ială unde locu­ieşte în pre­zent, care în acte apar­ţine fii­cei, şi ale cui sunt, de fapt, fir­mele fon­date de cele două fiice când abia împli­neau majo­ra­tul. Şefa ser­vi­ci­u­lui de presă a instituţiei de audit, Vio­leta Balan, ne-a spus că „dl Untilă nu face comen­ta­rii pe tema­tica dată, deo­a­rece decla­ra­ţia de avere şi inte­rese este publică şi a fost veri­fi­cată", iar legi­sla­ţia nu a fost încăl­cată: „în decla­ra­ţia de avere se include ave­rea per­soa­nei care face decla­ra­ţia, a soţiei, a copi­i­lor minori sau ori­că­rei per­soane aflate la între­ţi­nere". Aceasta a moti­vat că noul şef CCRM este foarte ocu­pat şi „pre­feră un pic mai târ­ziu să înceapă comu­ni­ca­rea cu presa".