A treia modificare a unui articol din lege în decursul unui an; Eroare sau populism electoral?

scrie

Guvernul Pavel Filip oferă o nouă dovadă a caracterului arbitrar al elaborării şi adoptării unor legi care reglementează activitatea de întreprinzător.Astfel în şedinţa din 7 septembrie, Cabinetul de miniştri a aprobat un proiect de modificare şi completare a Legii privind piaţa produselor petroliere şi anume la articolele ce prevăd mecanismul de stabilire a preţului de comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat (GPL),Este a treia modificare a acestor prevederi în decurs de un an, fapt ce scoate la iveală atât calitatea actelor legislative, cât şi lupta ce se dă între diferite grupuri de interese pe anumite pieţe.„Reparăm o greşeală care a fost comisă în Parlament", a argumentat premierul Pavel Filip, necesitatea adoptării acestui proiect. Totodată el a susţinut că „greşeala” ar fi opera unui deputat comunist, Oleg Reidman.În realitate documentul a fost parte a politicii bugetar-fiscale elaborate de Guvern şi votate în luna iunie, la pachet atât de deputaţii democraţi şi liberali, cât şi de parlamentarii comunişti.Acum Executivul vrea ca din nou să atribuie în competenţa Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a prerogativei de a ajusta şi a stabili, la fiecare două săptămâni, preţul plafon de comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat, în funcţie de cotaţiile internaţionale.Comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat la un preţ ce depăşeşte preţul plafon stabilit de ANRE va fi interzisă.Valeriu Triboi, viceministrul Economiei a susţinut că documentul a fost coordonat cu toate ministerele, cu ANRE şi Consiliul Concurenţei.Potrivit lui, amendamentele propuse de Guvern vor avea efecte imediate, atât asupra consumatorilor, cât şi a mediului de afaceri, prin limitarea practicilor abuzive la formarea preţurilor la gazele lichefiate, concomitent cu excluderea carenţelor existente în mediul concurenţial, toate acestea în perspectivă fiind orientate spre liberalizarea loială a pieţei care se bazează exclusiv pe principiile economiei de piaţă.În realitate însă tara ar putea să se confrunte cu un deficit de gaz lichefiat. Or, mecanismul propus de calculare a preţului GPL în baza cotaţiilor Argus, nu ar lua în consideraţie o serie de factori, precum costul mare de transport. Or, cea mai mare parte a GPL este importat din Rusia şi Kazahstan.Oleg Reidman a susţinut că Pavel Filip a fost indus in eroare de administraţia ANRE. De notat că documentul urmează să fie prezentat Parlamentului pentru a fi adoptat. Va fi a treia oară în acest an, iar ţinând cont de faptul că Guvernul urmează să examineze şi să adopte politica bugetar-fiscală pentru anul 2017, apoi nu este exclus ca la acest document să se revină.Unii experţi susţin că iniţiativa Guvernului şi declaraţiile lui Pavel Filip au şi o conotaţie electorală. Or adoptarea şi aplicarea rapidă a documentului ar putea duce la ieftinirea de scurtă durată a gazului, ceea ce ar putea aduce şi dividende politice în toiul campaniei pentru alegerea Preşedintelui.