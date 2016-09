​„Plahotniuc - discipolul destoinic al principalului propagandist nazist, Goebbels”

Oligarhul Vladimir Plahotniuc este un discipol destoinic al principalul propagandist nazist, Paul Joseph Goebbels, care susţinea că, cu cât mai gravă şi neruşinată este minciuna, cu atât mai uşor este crezută. De această părere este liderul mişcării protestatare, Andrei Năstase.„Eşti un discipol capabil al acestuia. Utilizarea cu succes a metodelor lui Goebbels nu necesită talent analitic sau alte abilităţi şi aptitudini, este suficient să nu ai deloc scrupule. Lipsa totală de conştiinţă ai demonstrat-o clar tu şi acoliţii tăi, născocind tot felul de mizerii despre mama mea, dovada cea mai elocventă că tu nu ai nimic sfânt”, i se adresează Andrei Năstase lui Plahotniuc, într-o scrisoare deschisă publicată zilele acestea.„Maşinăria ta de propagandă minte cinic în continuare despre relaţia dintre Platforma DA şi „oligarhii fugari Ţopa”, ştiind foarte bine că platforma nu a primit niciun bănuţ de la ei. Chiar şi sintagma „oligarhii fugari Ţopa” conţine un singur adevăr - numele. Orice persoană cultă poate deschide dicţionarul de termeni politici şi poate citi că „oligarh” este persoana care are o influenţă considerabilă asupra guvernării politice, pe care o foloseşte în interesele sale economice. Niciunul dintre Ţopi, începând cu 2001, nu este implicat şi nu are nicio influenţă în politică. Ar putea fi numiţi fugari, dacă ar trăi undeva în mod ilegal. Dar ambii au plecat în 2010 în Germania, după ce au fost lipsiţi, prin atac raider, de acţiuni şi au fost condamnaţi de regimul Plahotniuc, de justiţia ta în care nimeni demult nu mai crede. Ei locuiesc deja de 7 ani în Germania, unde au afaceri, iar toate cererile de extrădare ale Ministerului Justiţiei din Moldova sunt respinse de autorităţile germane”, mai spune Andrei Năstase.Liderul Platformei DA îl mai atenţionează pe oligarhul din PD că, în tot acest timp, în Germania nu au fost înregistrate atacuri raider, furturi bancare, nu au fost devastate rezervele valutare ale statului şi nu au fost spălate zeci de miliarde de dolari. „Toate acestea s-au produs în Moldova, pe timpul „guvernării” tale”, punctează Năstase.„Presa ta de buzunar, neştiind ce să mai inventeze despre mine, încearcă să găsească o legătură între mine şi Grigore Karamalak, stabilit în Rusia. Am devenit obiectul unor astfel de speculaţii după vizita mea în capitala Rusiei. Nu consider necesar doar să resping orice contact cu Karamalak. Eu, în genere, nu am întâlnit niciodată această persoană. Însă, în propaganda dusă de tine se remarcă în mod clar stilul tău de viaţă: de a-i acuza pe adversari de ceea ce ai făcut tu însuţi. Dacă Plahotniuc a fost implicat în atacuri raider şi furtul din sistemul bancar, este absolut necesar ca toate canalele de televiziune să arate că Năstase a orchestrat un sechestru raider al căminului, iar Platforma DA este finanţată cu bani furaţi de la BEM. Este valabil şi pentru relaţiile cu lumea interlopă”, a mai declarat liderul Platformei DA.