Expert de la Washington: Congresul SUA trebuie să aplice interdicţii de călătorie şi să îngheţe activele oligarhilor din RM implicaţi în „jaful secolului”

„Republica Moldova, un stat capturat de un cerc mic de oligarhi, care îi blochează dezvoltarea economică, are nevoie de ajutorul Occidentului în curăţirea sistemului bancar şi distrugerea sistematică a sistemului oligarhic care a devastat-o”, comentează expertul american Ariel Cohen, cercetător ştiinţific superior la Consiliul Atlantic din SUA, într-un articol intitulat „Moldova – câmpul de luptă corupt al unui nou Război Rece”, publicat de portalul american The Hill Expertul îndeamnă guvernul american să-şi extindă investigaţiile în rândul politicienilor şi al oligarhilor din RM implicaţi în „jaful secolului”, iar ulterior, Congresul SUA să le aplice sancţiuni prin interdicţii de călătorie şi îngheţarea activelor.„În timp ce tensiunile dintre SUA şi Rusia escaladează, mai multe ţări din fosta Uniune Sovietică sunt prinse la mijloc. Este vorba despre Ucraina, Georgia, precum şi o ţară mică, Moldova, situată între România, stat membru NATO, şi Ucraina. Odată cu alegerile prezidenţiale din Republica Moldova, care vor avea loc în octombrie, implicaţiile votului vor depăşi cu mult hotarele acestei ţări mici şi sărăcite. Ca şi în timpul Războiului Rece, Rusia şi SUA sunt blocate din nou într-o luptă în Europa de Est”, spune Ariel Cohen.Expertul din SUA accentuează că Republica Moldova este capturată de un cerc restrâns de oligarhi, fapt care stagnează dezvoltarea economică a ţării. Cele mai corupte partide deţin Guvernul, Parlamentul, mass-media, instituţiile de drept şi sistemul judiciar. Aceasta nu este o democraţie Jeffersoniană.„Întruchiparea fărădelegii oligarhice este o fraudă financiară complexă comisă la sfârşitul lui noiembrie 2014. A fost furat un miliard de dolari şi chiar şi rezervele Băncii Naţionale a Moldovei, parţial asigurată de FMI, au fost delapidate. În noiembrie 2015, FMI a blocat ajutorul financiar acordat Moldovei, ştiind că un mediu toxic şi aparent penal face imposibilă activitatea organizaţiei acolo. Fondurile FMI, care au dispărut în cadrul fraudei bancare, aparţin acţionarilor principali ai FMI, inclusiv statele UE şi SUA. Cu toate acestea, sistemul bancar moldovenesc a fost implicat şi în alte tranzacţii dubioase”, se mai spune în articol.„Crima organizată din Rusia, dictatori din Orientul Mijlociu, cum ar fi anturajul lui Muammar Ghaddafi şi înalţi funcţionari din administraţia lui Putin au folosit băncile din Moldova pentru a spăla până la 20 de miliarde de dolari. Această sumă este de peste trei ori mai mare decât PIB-lul RM. De exemplu, recent un funcţionar din administraţia lui Putin, deja fost şef al Serviciului Vamal, Andrei Beleaninov, s-a dovedit că a fost conectat cu această schemă coruptă. Asociatul său apropiat, Serghei Lobanov, deţine un pachet la Victoriabank, care până în 2011 a fost prezidată de Vladimir Plahotniuc, vicepreşedintele şi lider de facto al Partidului Democrat, aflat la guvernare”, continuă expertul american.Ariel Cohen accentuează că Plahotniuc a fost descris de revista Forbes ca afaceristul politic şi economic nr. 1 şi care a fost refuzat la postul de premier de către preşedintele Nicolae Timofti. Cel mai nepopular politician din RM, Plahotniuc pretinde că ar fi interfaţa relaţiilor internaţionale ale ţării sale, inclusiv cu Departamentul de Stat al SUA. Mihail Gofman, un fost şef din cadrul Centrului Anticorupţie din RM care cooperează cu ancheta Guvernului SUA, l-a catalogat pe Plahotniuc drept figura principală în povestea sordidă a capturării oligarhice a statului moldovenesc, dar şi în frauda bancară.„Plahotniuc controlează cabinetul său de bucătărie, inclusiv pe procurorul general Eduard Harunjen şi pe directorul general al Centrului Anticorupţie, Viorel Chetraru. Ei sunt în spatele arestărilor la comandă şi a tacticilor de intimidare staliniste, cum ar fi urmărirea penală a membrilor familiei”, a declarat Gofman, adăugând că fratele său este urmărit penal, la fel ca şi fratele lui Andrei Năstase, un candidat prooccidendal la preşedinţie, care recent a fost într-o vizită la Washington.Odată cu apropierea alegerilor prezidenţiale, este timpul să acţionăm, continuă Ariel Cohen. „Moldova este o enigmă multilaterală şi complexă, deoarece implică provocări strategice, financiare şi penale în numeroase jurisdicţii. FMI ar trebui să suspende asistenţa şi să investigheze dispariţia fondurilor sale în „jaful secolului”, până când banii furaţi nu vor fi găsiţi pe conturile off-shore şi întorşi în ţară. Guvernul SUA ar trebui să extindă investigaţia pentru a examina legăturile politicienilor şi ale oligarhilor moldoveni cu spălarea banilor ruseşti, inclusiv prin interogarea fostului premier Vladimir Filat, a bancherului Ilan Shor şi a fostului partener de afaceri al lui Plahotniuc, Veaceslav Platon”, se mai spune în articol.Potrivit expertului de la Consiliul Atlantic, în cele din urmă, cu dovada de implicare la nivel înalt a bancherilor din Moldova, politicienilor şi oligarhilor în „jaful secolului” şi suspectaţi de complicitate la spălări masive de bani, Congresul SUA ar putea lua în considerare introducerea de sancţiuni cu caracter personal în privinţa celor găsiţi vinovaţi, inclusiv prin interdicţii de călătorie şi îngheţarea activelor.„Majoritatea moldovenilor vor să fie parte din spaţiul euroatlantic, dar oamenii sunt obosiţi de oligarhii care le fură ţara. Ţara are nevoie de ajutor occidental pentru a rezista în faţa Moscovei, care îi place să înoate în mlaştina întunecată a corupţiei post-sovietice. Ajutorul trebuie să includă interoperabilitatea NATO, implementarea statutului de asociat al UE, precum şi asistenţă în lupta împotriva criminalităţii, în curăţirea sistemului bancar şi distrugerea sistematică a sistemului oligarhic care a devastat Moldova”, conchide Ariel Cohen.