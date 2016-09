Usatîi: „Plahotniuc a plătit pentru extrădarea lui Platon 15 milioane de dolari”

VIP

Pentru extrădarea accelerată a lui Platon, Plahotniuc a plătit 15 milioane de dolari. Declaraţia a fost făcută de către primarul de Bălţi, Renato Usatîi, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVC21.„Până la şedinţa de judecată a Curţii de Apel de la Kiev, Platon a fost adus cu o cursă charter în Moldova, un fel de extrădare. Este ştiut că Poroşenko este prieten cu Plahotniuc, ei sunt amici în urma mai multor afaceri, inclusiv cea cu casa de comerţ Gemeni. Prima tranşă de circa 15 milioane de dolari a fost trimisă de Plahotniuc în Ucraina pentru extrădarea lui Platon. Credeţi că aceşti bani au fost agonisiţi din muncă cinstită?”, a mărturisit Usatîi.„Am vorbit cu Platon cu 20 de minute înainte de reţinerea sa. De ce am început să-l caut în ziua respectivă? Pentru că în mass-media au început să apară declaraţiile sale că are înregistrate convorbiri cu Shor, că are documente care confirmă că Plahotniuc şi conducerea de vârf a Moldovei a participat la jaful secolului. I-am spus că Plahotniuc nu va aştepta până vor fi publicate aceste documente şi l-am îndemnat să mi le transmită. În aceeaşi noapte am aflat că a fost încătuşat”, a mai spus primarul de Bălţi.Liderul Partidului Nostru a mai afirmat că Shor este un proiect pilot alla Orhei „pentru a vedea cum va puteasă conducă o regiune.”„Plahotniuc încearcă să îndobitocească poporul. Un fel de proiect pilot l-a lansat cu Shor la Orhei. El a vrut să vadă cum poatesă fie susţinut de o regiune. Shor a obţinut 60 la sută, dar a obţinut aceste voturi cumpărând alegătorii”, a adăugat Renato Usatîi.Totodată, Usatîi menţionează că numărul record de candidaţi înregistraţi în cursa pentru preşedinţie dovedeşte că se pune la cale cea mai mare falsificare a unui scrutin din istoria ţării.Primarul de Bălţi mai spune că Plahotniuc încearcă să pună întreaga responsabilitate pentru „jaful secolului” pe Filat, adăugând că „turnătorul Shor” a scris un denunţ şi pe numele lui Iurie Leancă, iar drept rezultat, fostul premier a devenit extrem de docil faţă de oligarh.„Toţi trebuie să răspundă pentru ceea ce au făcut, dar nu aşa cum Plahotniuc dă acum toată vina pe Filat, găsindu-l pe turnătorul Shor care scrie denunţuri. El a scris un denunţ şi pe numele lui Iurie Leancă. Oare de ce Leancă e atât de ascultător?!”, a mai spus Usatîi.Varianta în limba engleză o puteţi accesa aici