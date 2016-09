Un an de la Marea Adunare Naţională din 6 septembrie 2015: ZECE realizări ale Platformei Demnitate şi Adevăr şi ale mişcării protestatare

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 06.09.2016 12:59

La un an de la Marea Adunare Naţională din 6 septembrie 2015, atunci când peste 100 de mii de cetăţeni din toate colţurile ţării au manifestat împotriva regimului oligarhic, reprezentanţii Platformei Demnitate şi Adevăr au prezentat astăzi zece realizări ale mişcării protestatare.



1. Protestele au mobilizat, informat şi deşteptat întreaga ţară. Opinia publică internaţională a aflat despre gravele probleme de corupţie, în special despre jaful secolului şi beneficiarii finali.



2. Datorită presiunii protestatare, cel care controlează întregul stat, media şi justiţia, oligarhul Plahotniuc a fost respins şi nu a devenit premier. Astfel mişcarea protestatară nu a permis oficializarea unui criminal în funcţia-cheie a guvernării.



3. În ianuarie 2016, am unit întreaga societate. Zeci de mii de cetăţeni ai ţării, de diferite etnii, limbi vorbite, confesiuni, au participat la proteste antioligarhice, demonstrând că regimul Plahotniuc se teme cel mai mult de consolidarea oamenilor.



4. Mişcarea protestatarilor a edificat şi oferit cetăţenilor o nouă alternativă politică – Platforma Demnitate şi Adevăr, constituită din cetăţeni activi. Sunt oameni care nu au avut funcţii publice, nu au participat în actul de guvernare, nu sunt implicaţi în scandaluri şi acte de corupţie.



5. Datorită celor patru sute de mii de semnături colectate, cetăţenii au obţinut dreptul ca pe 30 octombrie 2016 să-şi aleagă preşedintele prin vot direct şi liber exprimat. Mişcarea protestatară a edificat profilul preşedintelui: o persoană curajoasă de care se teme guvernarea şi care va pune capăt dezmăţului oligarhic.



6. Datorită protestelor a fost publicat raportul Kroll ţinut în secret de guvernanţi. Unul din beneficiarii jafului secolului este închis, doi sunt sub anchetă, iar principalul beneficiar, Plahotniuc, este investigat de structurile specializate din SUA. Revolta populară a dat curs celor din sistemul bancar să vorbească, iar astăzi avem demarată o anchetă internaţională referitoare la jaful secolului.



7. Au plecat din funcţii procurorul general Gurin, guvernatorul BNM, Drăguţanu, preşedintele CEC, Ciocan.



8. Datorită presiunilor protestatare au fost elucidate scheme de jefuire a consumatorilor la energia electrică, la telefonie, la servicii, combustibil şi a fost identificat beneficiarul acestora – Plahotniuc.



9. Protestul din 3 mai 2015 a oprit jaful a încă şapte miliarde de lei ce urma să fie sustrase din rezervele BNM. Datorită presiunii mişcării protestatare, a fost retras proiectul prin care miliardele furate urmau să fie puse pe umerii cetăţenilor .



10. Partenerii de dezvoltare ai RM au ascultat revendicarea protestatarilor de stopare a finanţării necondiţionate, deoarece banii contribuabililor străini sunt furaţi de mafia criminală aflată la guvernare.