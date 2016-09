„Plahotniuc vrea să oficializeze dictatura în RM şi să devină cu orice preţ premier; Pe 30 octombrie cetăţenii vor trece un nou test de maturitate şi demnitate”

FOTO

Oligarhul Vladimir Plahotniuc vrea să oficializeze dictatura în Republica Moldova şi să devină cu orice preţ prim-ministru până la alegerile prezidenţiale. Declaraţia a fost făcută de către liderul Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr”, Andrei Năstase, în cadrul evenimentului public cu genericul „Un an de la Marea Adunare Naţională: realizări şi provocări”.Potrivit lui Andrei Năstase, având în buzunar o majoritate parlamentară cumpărată şi o justiţie subordonată, Plahotniuc vrea să devină stăpân oficial, nu din umbră al Republicii Moldova. Liderul Platformei DA a subliniat că pentru a opri acest plan diabolic este nevoie de un preşedinte puternic, care va aplica valorile supreme - Constituţia şi voinţa populară în detrimentul unor hotărâri înguste de partid, bazate pe şantaj şi mită.„Este evident că acest sistem nu poate fi distrus din interior. Pentru a-l distruge, e nevoie de un preşedinte antisistem, de un preşedinte al Poporului, care să înainteze iniţiative legislative pentru reformarea justiţiei şi combaterea corupţiei mari şi mici. Trebuie să transformăm în mod real CNA în DNA şi să scoatem instituţiile anticorupţie de sub influenţa politică. Trebuie să pornim de la o lustraţie extinsă, în primul rând în organele de forţă. Să implementăm confiscarea extinsă a bunurilor demnitarilor corupţi, ale procurorilor şi judecătorilor aserviţi, precum şi ale rudelor acestora, care nu pot proba sursele de venit pentru achiziţionarea acestor bunuri. Ne trebuie un procuror al legii, independent care să lucreze pentru oameni, nu să slujească politicienii”, a declarat Andrei Năstase.Liderul Platformei DA i-a mai lansat lui Vladimir Plahotniuc provocarea de a ieşi din umbră ca să stea de vorbă cu oamenii fără bodyguarzi şi umbrele antiglonţ.„Ieşi în faţa poporului, candidează la funcţia de preşedinte! Nu te mai ascunde după maşinăria de linşaj pe care o numeşti holding mediatic. Ieşi din cutia televizorului şi vorbeşte cu oamenii acestei ţări, ascultă-le grijile şi problemele”, l-a îndemnat preşedintele Platformei DA pe coordonatorul coaliţiei de guvernare.La un an de Marea Adunare Naţională din 6 septembrie 2015, reprezentanţii Platformei DA au felicitat oamenii Republicii Moldova cu prilejul victoriilor obţinute prin presiune populară.„6 septembrie este ziua demnităţii şi a adevărului. Este ziua începutului sfârşitului unei oligarhii. Mişcarea protestatară a curmat această oligarhie. Dar în pofida tuturor succeselor obţinute de cetăţeni, oligarhii au reuşit să se fortifice, şi-au arătat muşchii pe 27 august, atunci când semnatarii nu au avut acces în PMAN. Oligarhia nu stă, nu doarme. Noi rămânem nişte slugi care vom servi poporul RM. Consider că unica armă eficientă împotriva acestei oligarhii sunt protestele masive. Avem o singură armă: protestul. Îndemnăm poporul să se pregătească de ele, pentru că foarte devreme va fi nevoie să ieşim la protest”, a declarat Valentin Dolganiuc.„Am reuşit într-un timp foarte scurt, nefiind la putere, având doar suportul cetăţenilor să transformăm revendicările populare în realizări. Lucrurile s-au urnit din loc. Cu cât mai aproape suntem de o victorie finală, cu atât guvernarea este mai speriată, a accentuat Andrei Năstase, subliniind că pe 30 octombrie cetăţenii vor trebui să treacă un nou test de maturitate şi demnitate.„Republica Moldova se află într-un impas continuu. Despre acest lucru cunosc nu doar cetăţenii, dar şi cele mai importante instituţii externe. De la o poveste de succes am ajuns la un stat capturat. Frica de popor caracterizează această guvernare nocturnă. Aceste realizări se datorează poporului deşteptat”, a adăugat şi Dinu Plîngău, membru al Platformei DA. Reprezentanţii Platformei DA au prezentat zece realizări ale Mişcării Protestatare la un an de la Marea Adunare Naţională din 6 septembrie 2015.