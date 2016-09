Andrei Năstase şi Maia Sandu rămân pe poziţii privind desemnarea candidatului comun la prezidenţiale; „Angajamentul nostru este în vigoare”

Platforma Demnitate şi Adevăr, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) şi Partidul Liberal Democrat (PLDM) şi-au reiterat poziţia faţă de desemnarea candidatului comun la alegerile prezidenţiale din toamna acestui an. Acest lucru a fost reconfirmat în cadrul emisiunii În Profunzime de la Pro TV.„Personal am venit cu ideea unificării eforturilor şi a conjugării eforturilor mai multor partide, am dat şi exemplul Iugoslaviei şi ştim foarte bine, era şi acolo regimul Milosevic, care a fost doborât doar după ce societatea fărâmiţată a ajuns să se consolideze”, a spus liderul Platformei DA, Andrei Năstase.Şi liderul PAS, Maia Sandu, a menţionat că angajamentul celor trei formaţiuni rămâne în vigoare: „Nu s-a schimbat nimic de la momentul în care am făcut acest anunţ. Angajamentul nostru rămâne în vigoare, atunci am spus că vom lua decizia cine dintre cei doi candidaţi este cel mai potrivit şi merge mai departe în funcţie de alegerea susţinătorilor noştri. Această alegere trebuie să o măsurăm şi măsurătorile se întâmplă pe parcursul lunii septembrie. Nu au fost măsurători care să se întâmple imediat după declaraţia pe care am făcut-o. Până la sfârşitul lunii septembrie vom avea o viziune mai clară”.„Ne ajustăm acestor înţelegeri şi continuăm să explicăm oamenilor că astăzi este mult mai important să demonstrăm că există o coeziune pe flancul drept, între partidele care chiar îşi doresc această opţiune proeuropeană”, a spus liderul PLDM, Viorel Cibotaru.Precizăm că alegerile prezidenţiale se vor desfăşura pe 30 octombrie, iar mai multe grupuri de iniţiativă au fost înregistrate la Comisia Electorală Centrală.