Sentinţa de judecată motivată în dosarul Filat ar putea fi publicată abia în 2017

După ce acum o lună au publicat o parte din hotărârea motivată în dosarul fostului prim-ministru Vlad Filat, explicând că întregul document nu a putut fi plasat din cauza unor probleme tehnice, responsabilii de la Judecătoria sectorului Buiucani strâng astăzi din umeri, întrebaţi când va fi înlăturată eroarea şi va fi publicată întreaga decizie de judecată. Ei dau vina pe alte instituţii de stat care ar fi trebuit să repare defecţiunea. Reprezentanţii acestora susţin însă că nu au primit nicio solicitare în acest sens de la instanţă.Pe 11 august, atunci când a fost publicat pe pagina Judecătoriei Buiucani un fragment din hotărârea motivată a instanţei, Svetlana Rudei, şefa Direcţiei generalizare şi sistematizare a practicii judiciare din cadrul judecătoriei, a declarat pentru portalul Anticoruptie.md că defecţiunea tehnică va fi înlăturată în scurt timp, iar opinia publică va avea acces la întregul document, notează anticoruptie.md Între timp, eroarea nu a fost înlăturată, iar cei care îşi doresc să afle motivele pentru care a fost condamnat Vlad Filat pentru corupere pasivă au acces doar la 24 din cele 171 de pagini din dosar. Întâmplător sau nu, paginile care au fost făcute publice se referă la mărturiile depuse de Ilan Şor şi angajaţii sau oamenii de încredere ai acestuia, care au compărut în faţa instanţei. „Este vorba despre o eroare tehnică. Noi am solicitat Centrului de Telecomunicaţii Speciale, care gestionează tehnic site-ul nostru să înlăture aceste deficienţe, dar deocamdată ei nu au făcut-o”, ne-a explicat persoana responsabila de comunicare cu presa de la Judecătoria sectorului Buiucani.Aceeaşi sursă ne-a mai dezvăluit că sentinţa motivată a fost încărcată cu succes pe pagina instanţei, acolo unde au acces doar angajaţii acesteia. „Nu ştiu ce s-a întâmplat atunci când a fost pusă bifa pentru ca hotărârea să devină «publică». Eu personal pot vedea întreaga hotărâre de judecată”, ne-a asigurat angajata instanţei.Cei de la Centrul de Telecomunicaţii Speciale (CTS) pasează responsabilitatea pe umerii Agenţiei de Administrare a Instanţelor de Judecată (AAIJ). „Într-adevăr, a existat o problemă tehnică legată de volumul mare al sentinţei, dar încărcarea dosarelor pe site nu este responsabilitatea noastră, ci a instanţei. Noi am constat că există o problemă tehnică a programului prin care sunt încărcate dosarele, nu ţine de competenţa noastră de aceea am semnalat-o mai departe celor de la Agenţia de Administrare a Instanţelor de Judecată. Să ştiţi că dosarul Filat nu este singurul în care a apărut această eroare”, a declarat pentru portalul Anticoruptie.md Svetlana Morărescu, angajată în cadrul CTS. Potrivit ei, Agenţia i-ar fi anunţat că defecţiunea tehnică va putea fi înlăturată abia la începutul anului viitor.Elena Corolevschi, şefa Direcţiei administrarea instanţelor judecătoreşti din cadrul AAIJ, susţine însă că ei nu au primit nicio sesizare din partea Judecătoriei sectorului Buiucani despre existenţa vreunei probleme tehnice în funcţionarea portalului instanţelor de judecată. „Judecătoria nu ne-a informat despre vreo defecţiune. CTS este contractat de noi de aceea comunicarea instanţelor cu ei are loc prin intermediul Agenţiei. Dacă ar fi apărut vreo defecţiune, instanţa ar fi trebuit să ne comunice nouă, iar noi să solicităm CTS să o înlăture. Nu am avut astfel de cereri”, a declarat Corolevschi.Iniţial, judecătoarea Galina Moscalciuc, preşedinta completului de judecată care a examinat dosarul fostului premier, a anunţat că sentinţa motivată în dosarul Filat va fi publicată doar după ce şi Curtea de Apel Chişinău se va pronunţa în cazul politicianului condamnat la nouă ani de închisoare. Ulterior, la începutul lunii august, o parte din hotărâre a fost totuşi publicat de instanţă. În paginile făcute publice nu se menţionează însă nimic despre argumentele şi probele apărării.Ex-premierul Vlad Filat a fost reţinut la 15 octombrie pentru corupere pasivă şi trafic de influenţă. La 27 iunie, magistraţii Judecătoriei sectorului Buiucani al Capitalei l-au condamnat pe Filat la nouă ani de închisoare, i-au mai aplicat o amendă de 60.000 de lei, privându-l de drep­tul de a ocupa fun­cţii publice pe un ter­men de cinci ani. Sentinţa a fost contestată atât de avocaţii politicianului, cât şi de procurori care o consideră prea blândă.