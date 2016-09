Platon a trimis o scrisoare din penitenciar; Avocat: „Este deţinut în condiţii inumane şi degradante pentru a-l determina să renunţe la acuzaţiile pe care le face la adresa lui Plahotniuc”

FOTO

Veaceslav Platon este ţinut în condiţii inumane şi degradante, aceste măsuri fiind aplicate pentru a-l determina să renunţe la acuzaţiile pe care le face la adresa lui Plahotniuc. O spune chiar omul de afaceri, într-o scrisoare în care se plânge de condiţiile dezastruoase de detenţie. Scrisoarea a fost transmisă de către avocata Ana Ursachi Procuraturii Generale şi urmează să fie depusă la Delegaţia UE în RM, precum şi la mai multe organizaţii europene acreditate la Chişinău.„Este ţinut într-o celulă de subsol, de unul singur, nu a primit mai mult de câteva zile produse de igienă. Nu a avut farfurie, cană, cearşaf, plapumă fiind nevoit să se învelească noaptea când i-a fost frig cu nişte ziare vechi pe care i le-au dat gardienii. Platon deja cunoaşte că aceste condiţii au fost create pentru demoralizarea totală psihică şi fizică. Eu consider că în continuare se creează un temei favorabil pentru a insinua într-o bună zi o sinucidere”, anunţă Ana Ursachi.„Astăzi avem o dovadă prin scrisoarea pe care mi-a lăsat-o Veaceslav Platon, rugându-mă să o transmit Procuraturii Generale, şefului delegaţiei UE la Chişinău, Pirkka Tapiola, Amnesty International, avocatului parlamentar, Delegaţiei Consiliului Europei, dar şi altor organizaţii abilitate să supravegheze asupra respectării drepturilor omului”, a mai declarat Ursachi.Aceasta mărturiseşte că timp de 7 zile de când Platon se află în Moldova niciun procuror n-a discutat cu acesta. Mai mult, avocata subliniază că administraţia Penitenciarului 13 face tot posibilului pentru a împiedica întâlnirea acesteia cu Platon şi doar după sesizarea instituţiilor internaţionale, Ursachi a primit acordul de a-şi vizita clientul.„La momentul de faţă, deja de 7 zile de când este încarcerat, niciun procuror nu a fost la Platon să-i ceară vreo declaraţie. Procuratura Anticorupţie nu se ocupă nici de o investigare a cazului lui, mulţumindu-se cu aceste 30 de zile pe care le-au obţinut de la procurori. Iar eu personal de 3 zile nu am fost lăsată să-l văd, conducerea penitenciarului având sprijinul ministerului Justiţiei în acest sens, făcând tot posibilul să împiedice întâlnirea mea cu cel care mi-a încredinţat apărarea şi abia astăzi, după ce am sesizat mai multe instituţii internaţionale am reuşit să-l văd. Şi uitaţi-vă, imediat am primit o scrisoare în care el comunică, practic disperat despre un lucru care la momentul de faţă cel mai important în cazul său”, accentuează Ursachi.Platon este cercetat penal pentru escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari, fapt care a prejudiciat Banca de Economii cu peste 800 de milioane de lei. Procurorii mai spun că banii obţinuţi prin înşelăciune sub formă de credite au fost transferaţi pe conturile mai multor companii offshore pentru a le deghiza provenienţa ilegală, iar ulterior, o parte din ei a fost utilizată pentru stingerea unor credite în băncile din Republica Moldova.