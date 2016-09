Plahotniuc, cel dispreţuit de popor! // Scrisoarea deschisă a lui Andrei Năstase

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 05.09.2016 17:53

Scrisoarea deschisă a lui Andrei Năstase către Vladimir Plahotniuc



Pe parcursul a cel puţin un an şi jumătate, am fost cel mai consecvent şi implacabil inamic al tău. Ai demonstrat capacitatea de a cumpăra şi corupe politicieni, bancheri, judecători, procurori, experţi, sociologi, jurnalişti, antreprenori, practic pe oricine care te poate confrunta, cel puţin teoretic, aici, în Moldova. Însă dragostea şi respectul oamenilor nu le-ai putut cumpăra, cu toţi banii din lume. Nu ai reuşit şi nu-ţi va reuşi vreodată să mă constrângi, cu bani, frică sau alte mijloace, să cedez din poziţii, să merg la înţelegeri cu tine şi să trădez lupta sfântă de eliberare din captivitatea ta a Republicii Moldova. Voi rămâne duşmanul tău pentru totdeauna şi sunt gata să lupt până la capăt împotriva dictaturii oligarhice „plahotniuciste”.



O perioadă lungă de timp ne-am confruntat unul cu altul „în absenţa ta”. Eu ieşeam în faţa colegilor şi susţinătorilor mei şi le vorbeam la întruniri, în mass-media, la întâlniri cu lideri străini, denunţând şi acuzând tirania ta. În acelaşi timp, mass-media controlată de tine încerca din toate puterile să mă ponegrească în ochii cetăţenilor, inventând absurdităţi una mai dezgustătoare decât alta, uitând de toţi ceilalţi oponenţi. În context, vreau să-ţi mulţumesc, or, prin toate acţiunile tale, practic ai recunoscut că îţi este, într-adevăr, frică de mine.



În original, această adresare a fost scrisă în rusă, deşi nu este limba mea maternă. Decizia nu a fost întâplătoare. Tu ai atâtea paşapoarte şi atâtea identităţi, încât este un lucru dificil să alegi limba de comunicare cu tine. Toate tentativele mele anterioare de a mă adresa cetăţeanului Republicii Moldova, V. Plahotniuc, au eşuat. Voi încerca să mă adresez cetăţeanului Rusiei, care a primit cetăţenia respectivă, încălcând legislaţia acestei ţări.



Capacitatea ta fenomenală de a-ţi schimba identităţile, devenind ba Plahotniuc, ba Ulinici, acţionând fie ca „cel mai bun prieten al familiei Voronin”, primindu-l pe Narîşkin la Nobil, fie promiţând unirea cu România şi catalogându-te drept susţinător fervent al reformelor europene în Moldova, arată în mod clar trăsătura distinctivă a naturii tale, de a spune minciuni în mod continuu şi la infinit. Ai creat în Moldova un adevărat Imperiu al Minciunii, unde totul este pervertit şi fraudat - politicieni şi demnitari care simulează reforme, apoi raportează cu privire la „procentul angajamentelor îndeplinite faţă de UE”; sistemul judecătoresc, în care însăşi noţiunea de „justiţie” a fost demult uitată şi transformată în opusul ei; mass-media transformată în fabrică de minciuni şi calomnii; sociologi, gata să „schiţeze” orice date necesare şi multe altele.



Un alt moment demn de menţionat este gogomănia ta neruşinată că nu intenţionezi să obţii vreun post de conducere. La sfârşitul lui decembrie - ianuarie, am avut cu toţii ocazia să urmărim „partida în multiple mutări”, inteligent organizată şi regizată, de promovare a lui Plahotniuc la funcţia de prim-ministru. Atunci, mişcarea protestatară DA a reuşit să te împiedice şi nu ai ajuns prim-ministru, dar ne amintim cu toţii de manipulările tale pentru a obţine o decizie comodă din partea Curţii Constituţionale a RM, de divizare a fracţiunii comuniste din Palament, mai apoi şi a PLDM, de corupere prin şantaj a preşedintelui Nicolae Timofti. Iar acum încerci, din nou, pe toate căile posibile şi imposibile, să obţii funcţia de prim-ministru.



Spre deosebire de tine, eu n-am servit niciodată minciuna: nici atunci când am lucrat în Procuratură sau am predat la Universitate, nici atunci când am lucrat în sectorul privat sau am fost avocat, nici atunci când am condus Platforma Civică şi partidul DA.



Sunt om şi tot ce este omenesc nu-mi e străin. Poate fac greşeli, însă nu mă caracterizează deloc dorinţa de a-i minţi pe cei din jur, privindu-i în ochi. Mai mult chiar, de a crea un întreg sistem de stat bazat pe minciună. N-am jefuit niciodată statul, nu am luat şi nici nu am dat mită, nu am creat scheme criminale.



Principalul propagandist nazist, Paul Joseph Goebbels, susţinea că, cu cât mai gravă şi neruşinată este minciuna, cu atât mai repede poate fi crezută. Eşti un discipol capabil al acestuia. Utilizarea cu succes a metodelor lui Goebbels nu necesită talent analitic sau alte abilităţi şi aptitudini, este suficient să nu ai deloc scrupule. Lipsa totală de conştiinţă ai demonstrat-o clar tu şi acoliţii tăi, născocind tot felul de mizerii despre mama mea, dovada cea mai elocventă că tu nu ai nimic sfânt.



Maşinăria ta de propagandă minte cinic în continuare despre relaţia dintre Platforma DA şi „oligarhii fugari Ţopa”, ştiind foarte bine că platforma nu a primit niciun bănuţ de la ei. Chiar şi sintagma „oligarhii fugari Ţopa” conţine un singur adevăr - numele. Orice persoană cultă poate deschide dicţionarul de termeni politici şi poate citi că „oligarh” este persoana care are o influenţă considerabilă asupra guvernării politice, pe care o foloseşte în interesele sale economice. Niciunul dintre Ţopi, începând cu 2001, nu este implicat şi nu are nicio influenţă în politică. Ar putea fi numiţi fugari, dacă ar trăi undeva în mod ilegal. Dar ambii au plecat în 2010 în Germania, după ce au fost lipsiţi, prin atac raider, de acţiuni şi au fost condamnaţi de regimul Plahotniuc, de justiţia ta în care nimeni demult nu mai crede. Ei locuiesc deja de 7 ani în Germania, unde au afaceri, iar toate cererile de extrădare ale Ministerului Justiţiei din Moldova sunt respinse de autorităţile germane. Atenţie, în tot acest timp, în Germania nu au fost înregistrate atacuri raider, furturi bancare, nu au fost devastate rezervele valutare ale statului şi nu au fost spălate zeci de miliarde de dolari. Toate acestea s-au produs în Moldova, pe timpul „guvernării” tale.



Apropo, în ceea ce priveşte rudele mele. Şi în acest aspect ne găsim pe poziţii diferite. Eu sunt mândru de faptul că fratele meu mai mare a fost unul dintre cei mai activi membri ai Mişcării de Renaştere Naţională şi, în august 1991, a devenit cel mai tânăr deputat care a semnat Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova. Încă un indicator că familia noastră este organic legată de procesele ce ţin de naşterea şi formarea noului stat moldovenesc, cel pe care, la 25 de ani de la proclamare, tu şi acoliţii tăi l-aţi transformat într-o butaforie. În tot acest răstimp, tu îţi adunai primul tău capital ca proxenet şi contrabandist.



Exact aceleaşi întrebări îţi pot fi puse în legătură cu evenimentele ce ţin de conflictul transnistrean. Sute de semeni de-ai tăi au murit sau au fost răniţi în războiul pentru libertatea, independenţa şi integritatea ţării noastre, în timp ce tu traficai moldovenece în punctele fierbinţi din Europa. Întrebarea privind legătura lui Plahotniuc cu evenimentele ce au dat naştere statalităţii moldoveneşti moderne nu este una de prisos. Persoana, care şi-a investit sufletul şi puterile în crearea unui stat, nu se va dezonora niciodată cu acţiuni de uzurpare a puterii, definite de Constituţia Republicii Moldova drept crimă gravă împotriva ţării şi a poporului. Spre deosebire de tine, am respectat şi voi respecta întotdeauna Legea supremă a ţării. Voi propune ca toate aspectele primordiale pentru Moldova, în primul rând cele ce necesită modificarea Constituţiei, să fie decise în baza voinţei poporului.



Suveranitatea aparţine poporului, cetăţenii de rând au dreptul să stabilească interesele naţionale. Faptul că te temi ca de moarte de libera exprimare a voinţei poporului a fost demonstrat chiar de tine şi de ortacii tăi în această primăvară, când au fost anulate mai mult de 400 de mii de semnături colectate în susţinerea iniţiativei noastre de organizare a unui referendum constituţional. Nu cred că e posibil să demonstrezi mai clar faptul că nu-ţi pasă de opiniile şi dorinţele cetăţenilor şi să le „scuipi în suflet” mai cinic decât atât.



Monopolizarea puterii în ţară a atins deja nişte indici excesivi. În ultimii 10 ani, ai fost întotdeauna, formal sau neoficial, la putere. La început cu comuniştii, apoi cu aşa-numiţii democraţi. În ultimii 7 ani, nu a fost o zi în care partidul tău democrat de buzunar să nu fi făcut parte din coaliţia de guvernare. Ai deţinut controlul asupra instituţiilor-cheie, precum Ministerul Economiei, Procuratura, CNA, Banca Naţională, CCA, Curtea Constituţională, sistemul judiciar.



Pe parcursul acestei perioade, în ţara noastră s-au produs cele mai mari crime economice:



• ruinarea a trei bănci şi furtul unor sume echivalente cu 12% din PIB;

• spălarea a mai mult de 20 de miliarde de dolari ai mafiei ruseşti;

• transferul nejustificat al Aeroportului Internaţional Chişinău în concesiunea campaniilor off-shore;

• achiziţia energiei electrice de la o întreprindere controlată de tine şi de Şevciuk, şi care, în mod nejustificat, privează populaţia săracă din RM de 120 de milioane de dolari pe an şi sporeşte în mod serios datoria noastră pentru gaze faţă de monopolistul rus Gazprom.



Între timp, ancheta privind „furtul secolului” din băncile ţării bate pasul pe loc, de doi ani. Principalul instrument al schemei tale, Shor, se plimbă în libertate. Fostul tău partener de crimă, Filat, pe care ai încercat să dai vina pentru furtul tuturor banilor, a fost condamnat doar pentru corupţie, iar pe celălalt complice al tău, Platon, încerci acum cu orice preţ să-l reduci la tăcere şi să nu-i permiţi să depună mărturii pentru serviciile speciale ale SUA, investigaţia cărora rămâne a fi, în prezent, singura speranţă pentru poporul Moldovei.



În tot acest timp, eu, ca persoană privată, am luptat cu schemele tale criminale şi am putut economisi pentru ţară mai mult de 200 de milioane lei pe care tu şi acoliţii tăi, Poalelungi şi Damir, intenţionaţi să le obţineţi din bugetul statului, recurgând la judecători pe care îi ai „la mână”. Am dat în vileag schema de spălare a 20 de miliarde de dolari prin intermediul băncilor noastre şi, astfel, nu am permis spălarea pe viitor a unei sume similare. Protestele noastre din 3 mai 2015 au forţat încă un prim-ministru de-al tău de buzunar să renunţe la acordarea unei garanţii de stat în valoare de 7,5 miliarde de lei, bani care ar fi fost furaţi, ca şi cele 15 miliarde de lei anterior.



În prezent, ai concentrate în mâinile tale enorme resurse financiare, administrative şi mass-media. După tot ce ai făcut cu această ţară, obţinând în alegerile parlamentare pentru partidul tău, cu toate fraudele puse la cale, doar 15% din voturi - ai uzurpat cinic puterea prin corupţie şi şantaj, cauze penale şi înregistrări video cu conţinut intim. Iar astăzi, tu şi ortacii tăi minţiţi în mod neruşinat poporul, precum că nu ai fost până acum la putere. Setea nebună de putere se manifestă în tine tot mai evident, ţi-ai asumat „dreptul” de a vorbi în numele coaliţiei de guvernare şi a conducerii ţării.



În doar câteva luni, întreaga ţară a simţit cum au început a fi limitate drepturile fundamentale ale cetăţenilor la libera circulaţie şi la proteste; a început persecutarea şi arestarea persoanelor nedorite; protestatarii sunt dispersaţi cu gaze lacrimogene, primarii şi consilieri locali din alte partide sunt forţaţi să treacă la PD, iar cea a mai rămas din presa independentă este intimidată. Încerci să instaurezi în ţară un veritabil regim autoritar, neţinând cont de faptul că 95% din populaţie te urăşte.



Întrebarea privind uzurparea puterii şi instaurarea unui regim oligarhic este întotdeauna asociată cu o altă problemă: originea capitalului oligarhului-uzurpator. Vreau să-ţi reamintesc cum mass-media controlată de tine începe periodic să-mi „evalueze” averea şi capacităţile financiare, persiflând călătoriile mele în străinătate şi casa construită la periferia Chişinăului. Nu am niciun motiv să ascund ceva în această privinţă sau să-mi fie ruşine de originea proprietăţii mele.



Este ridicol atunci când, în baza unui lucru insignifiant, încep să construiască scheme de „demascare” acei scriitoraşi care încearcă să ascundă şi să sustragă atenţia de la dimensiunea şi originea averii nici pe departe „nesemnificativă” a patronului lor. Potrivit datelor existente, deja în momentul schimbării puterii în Moldova, în anul 2009, aceasta se ridica la nu mai puţin de 300 de milioane de dolari, iar acum este estimată la aproximativ 2 miliarde de dolari. În acelaşi timp, eşti foarte preocupat de camerele privatizate în cămin şi de banii câştigaţi timp de 19 ani, a căror valoare totală este egală cu suma pe care o cheltuieşti tu lunar pentru informaţii denigratoare la adresa mea.



În aceste condiţii, deţinerea controlului deplin asupra justiţiei moldoveneşti, a activităţilor structurilor puterii administrative şi a mass-media devine o chestiune de viaţă şi moarte. Atât timp cât deţii controlul, te poţi simţi relativ în siguranţă, chiar dacă această linişte este obţinută prin sporirea situaţiei conflictuale în societate şi prăbuşirea tuturor iniţiativelor democratice din ţară, prin creşterea neîncrederii faţă de Republica Moldova din partea lumii civilizate.



Modul în care tu şi părtaşii tăi încercaţi să intimidaţi populaţia şi s-o bombardaţi cu propagandă dezvăluie un alt aspect important - încă un moment care defineşte poziţiile noastre diametral opuse şi normele de comportament - abilitatea de a comunica cu concetăţenii, de a le auzi interesele şi aspiraţiile. Nimeni dintre cei care comunică cu mine nu mă poate învinui de pierderea relaţiei cu oamenii, de ignorarea dorinţelor şi cerinţelor lor, de faptul că nu i-aş fi ascultat sau nu aş fi receptiv. Zi de zi trăiesc în mijlocul evenimentelor, într-un dialog intens şi schimb de opinii.



Spune-mi, dle Plahotniuc, când ai schimbat ultima oară câteva vorbe cu OAMENI OBIŞNUIŢI, fără preselecţie specială a participanţilor la diverse „acţiuni de caritate” ale fondului Edelweiss şi fără un întreg batalion personal de gărzi de corp cu umbrele antiglonţ? Este imposibil de a te imagina discutând în linişte cu trecători pe o stradă din capitală, pe un drum de ţară, sau în case de cultură mari, vechi şi neîncălzite.



Presa ta de buzunar, neştiind ce să mai inventeze despre mine, încearcă să găsească o legătură între mine şi Grigore Karamalak, stabilit în Rusia. Am devenit obiectul unor astfel de speculaţii după vizita mea în capitala Rusiei.



Nu consider necesar doar să resping orice contact cu Karamalak. Eu, în genere, nu am întâlnit niciodată această persoană. Însă, în propaganda dusă de tine se remarcă în mod clar stilul tău de viaţă: de a-i acuza pe adversari de ceea ce ai făcut tu însuţi. Dacă Plahotniuc a fost implicat în atacuri raider şi furtul din sistemul bancar, este absolut necesar ca toate canalele de televiziune să arate că Năstase a orchestrat un sechestru raider al căminului, iar Platforma DA este finanţată cu bani furaţi de la BEM. Este valabil şi pentru relaţiile cu lumea interlopă. Ai creat o serie de scheme criminale cu Shor, Platon, Iaralov, Filat şi cu mulţi alţii, ale căror nume încă nu le cunoaştem.



Să ne amintim despre cazul de spălare a unor sume enorme de bani, estimate la 20 de miliarde de dolari, prin intermediul băncilor moldoveneşti de către anumite grupări criminale. Acum să luăm în considerare faptul că în fruntea unor structuri cum ar fi Banca Naţională, instanţele de judecată, CNA şi Procuratura Generală, demult se află deja persoane dedicate în mod exclusiv ţie şi să ne punem întrebarea logică: s-ar fi putut produce această spălare de bani fără ca tu să ştii şi să intervii direct? Răspunsul este evident.



Chestiunea despre spălarea banilor ruseşti mă face să-ţi pun încă o întrebare incomodă, dar inevitabilă: de partea cui eşti în jocurile tale externe? Cel mai groaznic este că, după toate aparenţele, tu nu ai nicio preferinţă motivată pe plan politic, moral, civilizaţional - cultural şi istoric în favoarea unor sau altor vectori în politica externă a Moldovei. Partenerilor externi încerci să le demonstrezi că Moldova şi administraţia controlată de tine sunt „sută la sută ceea ce trebuie”, că anume cu acest partener se vor consolida relaţii prioritare, iar restul nu e decât un joc, praf în ochi. Cu reprezentanţii UE eşti un „pro-european” consecvent, cu americanii - un susţinător puternic al cursului euro-atlantic, cu ruşii - adept al ideii că Moldova trebuie să-şi schimbe orientarea europeană către vectorul „eurasiatic”.



Acesta nu este jocul unui politician, ci al unui mafiot care nu are nicio orientare geopolitică şi se comportă ca un afacerist care aruncă zaruri la piaţă, gata să lase cu buza umflată pe oricine, cu condiţia că va controla în continuare instituţiile de stat şi fluxurile financiare. Faci promisiuni tuturor, construindu-ţi contactele externe după principiul „de la cine pot rupe o bucăţică mai repede, cu acela mă fac prieten”, dar niciuna dintre aceste promisiuni nu ai de gând să le îndeplineşti.



Faptul că orientarea proeuropeană nu te caracterizează, iar Occidentul este doar o „vacă de muls” pentru tine îl confirmă acţiunile tale pe plan intern. Maşinăria politică, de forţă şi propagandă, creată de tine, „luptă” în mod constant doar cu partidele proeuropene de opoziţie, în special cu Platforma DA, lăsându-l în pace pe Igor Dodon şi PSRM, care doreşte să denunţe Acordul de asociere cu UE şi să federalizeze Moldova. În acelaşi timp, prin mai multe acţiuni de-ale sale, Dodon îţi ridică mingea la fileu, împiedicând constituirea unui front antioligarhic unit. Este dovada că acest urmaş al sistemului PCRM şi cândva un proeuropean fervent este un proiect de-al lui Plahotniuc şi o altă minciună în relaţia cu Rusia.



După toate, voi doi aţi decis să împărţiţi temporar Moldova. Tu te prefaci că promovezi cursul de integrare europeană, dar ca un păpuşar îi tragi de sfori pe unioniştii de buzunar şi sperii Occidentul cu „rusofilul” Dodon. Iar acesta din urmă lasă să se creadă că vrea cu orice preţ în inexistenta Uniune vamală, luptă cu unioniştii şi sperie Rusia cu faptul că Moldova îşi va pierde suveranitatea. În asemenea circumstanţe, este foarte comod să furi ţara în continuare şi să alungi din ea şi ultimii cetăţeni apţi de muncă.



Un asemenea „exerciţiu de echilibristică în politica externă” poate duce în viitorul apropiat la un rezultat monstruos - Moldova va pierde absolut orice vector în politica sa externă, în general, pentru că nimeni, nici europenii, nici americanii, nici ruşii, nu doar că nu vor mai avea încredere în noi, dar şi, în general, nu vor mai percepe Moldova ca pe un partener serios şi nu vor mai construi cu noi relaţii cât de cât serioase. Pentru statul Republica Moldova, o astfel de stare a lucrurilor reprezintă moarte şi în această direcţie duci tu ţara cu o mână fermă, ghidându-te de principiul „După noi măcar potopul”.



În concluzie, în ciuda atitudinii mele hiper-negative faţă de tine, vreau să cred că ti-au mai rămas nişte vestigii de demnitate umană şi de bărbăţie. În acest caz, eşti obligat să accepţi provocarea mea la un dialog direct şi deschis „faţă în faţă”. Da, acesta trebuie să fie nu doar un dialog, ci o confruntare. Nu atât între două persoane, între doi adversari, cât o confruntare între două principii de viaţă. Te-ai obişnuit să te bazezi pe superioritatea ta în materie de forţă, având în spate un sistem administrativ şi punitiv puternic. Eu apăr Libertatea - nu pentru mine, ci pentru poporul nostru. Scopul meu este să readuc libertatea în ţara capturată de tine, pe când tu lupţi pentru propria libertate, pe care, de altfel, ai s-o pierzi, când la putere vor veni forţele anti-oligarhice şi patriotice.



Înţeleg că, după toate apelurile mele lansate anterior şi rămase fără răspuns, de a participa la o dezbatere la orice post de televiziune, chiar şi la cele aflate sub controlul tău, este inutil să-ţi propun să ne întâlnim undeva în Piaţa Marii Adunări Naţionale, aşa, „pur şi simplu”, în mijlocul oamenilor, pentru a ne expune atitudinile faţă de problemele ţării noastre: programul şi perspectivele de dezvoltare, lupta împotriva corupţiei şi a sărăciei, reforma sistemului judiciar etc.



Şi totuşi, te provoc la un duel „prezidenţial” în faţa poporului jefuit de tine. Doar poporul are prerogativa de a decide: ai sau nu vreun drept să-ţi croieşti drum spre funcţia de prim-ministru, în numele unui grup de oameni cu ecusoane de deputat, pe care i-ai cumpărat cu tot cu măruntaie, sau i-ai speriat de moarte. Nu te ascunde în spatele marionetelor tale din Partidul Democrat şi vino la judecata poporului!





Andrei Năstase, preşedintele PPDA